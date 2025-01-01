DokümantasyonBölümler
Envelopes göstergesinin Sinyalleri

Bu sinyal modül Envelopes göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin alt çizgisine yakındır.

Envelopes - Alış Sinyali

 

  • İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin üst çizgisine yakındır.

Envelopes - Alış Sinyali

Satış için
  • İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin üst çizgisine yakındır.

Envelopes - Satış Sinyali

 

  • İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin alt çizgisine yakındır.

Envelopes - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Sinyal yok.

Satışa itiraz yok

Sinyal yok.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodMA

Göstergenin hesaplama periyodu.

Shift

Göstergenin zaman ekseni üzerindeki kaydırma değeri (çubuk bazında).

Method

Ortalama yöntemi.

Applied

Göstergenin hesaplanmasında kullanılan fiyat serisi.

Deviation

Yüzdelik cinsten, zarf kenarlarının merkez çizgiye (MA) göre sapması.

 