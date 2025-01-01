Envelopes göstergesinin Sinyalleri

Bu sinyal modül Envelopes göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin alt çizgisine yakındır. İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin üst çizgisine yakındır. Satış için İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin üst çizgisine yakındır. İncelenen çubukta fiyat serisi göstergenin alt çizgisine yakındır. Alışa itiraz yok Sinyal yok. Satışa itiraz yok Sinyal yok.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: