Bears Power Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü Bears Power osilatörünün piyasa modellerine dayanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Ters — Osilatör yukarı doğru yönelmiş ve incelenen çubuk üzerindeki değeri 0 'dan küçük. Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük. Ayrıca, Osilatör değeri sıfır seviyesinin altında olmalı. Satış için Satış sinyali yok. Alışa itiraz yok Osilatör değeri 0 'dan küçük. Satışa itiraz yok Sinyal yok.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: