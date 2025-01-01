- Signals of the Indicator Accelerator Oscillator
- Signals of the Indicator Adaptive Moving Average
- Signals of the Indicator Awesome Oscillator
- Signals of the Oscillator Bears Power
- Signals of the Oscillator Bulls Power
- Signals of the Oscillator Commodity Channel Index
- Signals of the Oscillator DeMarker
- Signals of the Indicator Double Exponential Moving Average
- Signals of the Indicator Envelopes
- Signals of the Indicator Fractal Adaptive Moving Average
- Signals of the Intraday Time Filter
- Signals of the Oscillator MACD
- Signals of the Indicator Moving Average
- Signals of the Indicator Parabolic SAR
- Signals of the Oscillator Relative Strength Index
- Signals of the Oscillator Relative Vigor Index
- Signals of the Oscillator Stochastic
- Signals of the Oscillator Triple Exponential Average
- Signals of the Indicator Triple Exponential Moving Average
- Signals of the Oscillator Williams Percent Range
Bears Power Osilatörünün Sinyalleri
Bu sinyal modülü Bears Power osilatörünün piyasa modellerine dayanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.
Sinyallerin Oluşma koşulları
Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.
|
Sinyal Tipi
|
Koşulların Açıklaması
|
Alış için
|
|
Satış için
|
Satış sinyali yok.
|
Alışa itiraz yok
|
Osilatör değeri 0 'dan küçük.
|
Satışa itiraz yok
|
Sinyal yok.
Not
Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).
Ayarlanabilen Parametreler
Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:
|
Parameter
|
Açıklama
|
Weight
|
0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.
|
PeriodBears
|
Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.