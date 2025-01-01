DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriAlım-satım Modüllerinin SınıflarıSignals of the Oscillator Bears Power 

Bears Power Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü Bears Power osilatörünün piyasa modellerine dayanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Ters — Osilatör yukarı doğru yönelmiş ve incelenen çubuk üzerindeki değeri 0 'dan küçük.

Bears Power - Alış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük. Ayrıca, Osilatör değeri sıfır seviyesinin altında olmalı.

Bears Power - Alış Sinyali

Satış için

Satış sinyali yok.

Alışa itiraz yok

Osilatör değeri 0 'dan küçük.

Satışa itiraz yok

Sinyal yok.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodBears

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.