DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriAlım-satım Modüllerinin SınıflarıSignals of the Oscillator DeMarker 

DeMarker Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü, DeMarker osilatörünün piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Aşırı-satış seviyesinin ardından ters dönüş — osilatör yukarı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-satış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 0.3).

DeMarker - Alış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük.

DeMarker - Alış Sinyali

  • Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha yüksek; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık tabana sahip ve her biri bir öncekinden daha derin.

DeMarker - Alış Sinyali

Satış için
  • Aşırı-alım seviyesinin ardından ters dönüş — osilatör aşağı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-alış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 0.7).

DeMarker - Satış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek.

DeMarker - Satış Sinyali

 

  • Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık zirve şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha düşük; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık zirveye sahip ve her biri bir öncekinden daha yüksek.

DeMarker - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor.

Satışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodDeM

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.