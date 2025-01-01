Alış için

Aşırı-satış seviyesinin ardından ters dönüş — osilatör yukarı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-satış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 0.3). Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük. Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha yüksek; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık tabana sahip ve her biri bir öncekinden daha derin.