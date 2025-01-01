DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingMA 

CTrailingMA

CTrailingMA sınıfı, hareketli ortalama göstergesinin değerlerine dayanan Trailing Stop algoritmasının uygulamalarını içerir.

Açıklama

CTrailingMA sınıfı, önceki (tamamlanan) çubuktaki hareketli ortalama göstergesi değerlerine dayanan Trailing Stop algoritması uygular.

Bildirim

class CTrailingMA: public CExpertTrailing

Başlık

   #include <Expert\Trailing\TrailingMA.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingMA

Sınıf Yöntemleri

Başlatma

 

Period

Hareketli ortalama periyodunu ayarlar

Shift

Hareketli ortalamanın kaydırma değerini ayarlar

Method

Hareketli ortalamanın düzleştirme yöntemini ayarlar

Applied

Hareketli ortalamanın uygulanan fiyatını ayarlar

virtual InitIndicators

Göstergeleri ve zaman serilerini başlatır

virtual ValidationSettings

Ayarları denetler

Trailing Denetim Yöntemleri

 

virtual CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetler

virtual CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetler

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries