Alış için

Aşırı-satış seviyesinden ters dönüş — osilatör yukarı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-satış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 30). Hatalı dönüş — incelenen çubuk üzerinde osilatör değeri bir önceki zirveden daha yukarı çıkmıştır. Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha sığ, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha derin. Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha yüksek; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık tabana sahip ve her biri bir öncekinden daha derin. Baş/Omuz — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiştir ve ortadaki diğerlerinden daha alçaktır.