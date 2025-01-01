DokümantasyonBölümler
Relative Strength Index Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü, Relative Strength Index osilatörünün piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Aşırı-satış seviyesinden ters dönüş — osilatör yukarı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-satış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 30).

Relative Strength Index - Alış Sinyali

 

  • Hatalı dönüş — incelenen çubuk üzerinde osilatör değeri bir önceki zirveden daha yukarı çıkmıştır.

Relative Strength Index - Alış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha sığ, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha derin.

Relative Strength Index - Alış Sinyali

 

  • Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha yüksek; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık tabana sahip ve her biri bir öncekinden daha derin.

Relative Strength Index - Alış Sinyali

 

  • Baş/Omuz — osilatörde üç ardışık taban şekillenmiştir ve ortadaki diğerlerinden daha alçaktır.

Relative Strength Index - Alış Sinyali

Satış için
  • Aşırı-alış seviyesinden ters dönüş — osilatör aşağı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-alış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 70).

Relative Strength Index - Satış Sinyali

 

  • Hatalı dönüş — incelenen çubuk üzerinde osilatör değeri bir önceki tabandan daha aşağı düşmüştür.

Relative Strength Index - Satış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek.

Relative Strength Index - Satış Sinyali

 

  • Çift ayrışma — osilatörde üç ardışık zirve şekillenmiş, her biri bir öncekinden daha düşük; aynı şekilde fiyat serisi de üç ardışık zirveye sahip ve her biri bir öncekinden daha yüksek.

Relative Strength Index - Satış Sinyali

 

  • Baş/Omuz — osilatörde üç ardışık zirve şekillenmiştir ve ortadaki diğerlerinden daha yüksektir.

Relative Strength Index - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor.

Satışa itiraz yok

Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodRSI

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.

Applied

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan fiyat serileri.