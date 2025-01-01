DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriTrailing Stop SınıflarıCTrailingNone 

CTrailingNone

CTrailingNone bir "saplama" sınıftır. Bu sınıf, stratejinizde Tailing Stop kullanmıyorsanız, Trailing nesnesinin başlatılması sırasında kullanılmalıdır.

Açıklama

CTrailingNone sınıfı herhangi bir Trailing Stop algoritması uygulamaz. Trailing Stop koşullarının denetim yöntemleri daima 'false' dönüşü yapar.

Bildirim

class CTrailingNone: public CExpertTrailing

Başlık

   #include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingNone

Sınıf Yöntemleri

Trailing Denetim Yöntemleri

 

virtual CheckTrailingStopLong

Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetlemek için bir saplama yöntem

virtual CheckTrailingStopShort

Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetlemek için bir saplama yöntem

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertTrailing

CheckTrailingStopLong, CheckTrailingStopShort