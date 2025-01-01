CTrailingNone
CTrailingNone bir "saplama" sınıftır. Bu sınıf, stratejinizde Tailing Stop kullanmıyorsanız, Trailing nesnesinin başlatılması sırasında kullanılmalıdır.
Açıklama
CTrailingNone sınıfı herhangi bir Trailing Stop algoritması uygulamaz. Trailing Stop koşullarının denetim yöntemleri daima 'false' dönüşü yapar.
Bildirim
|
class CTrailingNone: public CExpertTrailing
Başlık
|
#include <Expert\Trailing\TrailingNone.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CTrailingNone
Sınıf Yöntemleri
|
Trailing Denetim Yöntemleri
|
|
virtual CheckTrailingStopLong
|
Uzun pozisyon için Trailing Stop (iz-süren stop) koşularını denetlemek için bir saplama yöntem
|
virtual CheckTrailingStopShort
|
Kısa pozisyon için Trailing Stop koşularını denetlemek için bir saplama yöntem
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertTrailing