ulls Power Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü Bulls Power osilatörünün piyasa modellerine dayanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Alış sinyali yok. Satış için Ters — Osilatör aşağı doğru yönelmiş ve incelenen çubuk üzerindeki değeri 0 'dan büyük. Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek. Ayrıca, osilatör sıfır seviyesinin üstünde olmalı. Alışa itiraz yok Sinyal yok. Satışa itiraz yok Osilatör değeri 0 'dan büyük.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: