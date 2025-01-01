DokümantasyonBölümler
Bu sinyal modülü Bulls Power osilatörünün piyasa modellerine dayanır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için

Alış sinyali yok.

Satış için
  • Ters — Osilatör aşağı doğru yönelmiş ve incelenen çubuk üzerindeki değeri 0 'dan büyük.

Bulls Power - Satış Sinyali

 

  • Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek. Ayrıca, osilatör sıfır seviyesinin üstünde olmalı.

Bulls Power - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Sinyal yok.

Satışa itiraz yok

Osilatör değeri 0 'dan büyük.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodBulls

Osilatörün hesaplanmasında kullanılan periyot değeri.