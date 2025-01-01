DokümantasyonBölümler
Accelerator Oscillator Göstergesinin Sinyalleri

Bu modül, Accelerator Oscillator göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Gösterge değeri 0 'dan büyük, ayrıca mevcut ve önceki çubuklarda yükseliş gözleniyor.

Accelerator Oscillator - Alış Sinyali

 

Accelerator Oscillator

Satış için
  • Gösterge değeri 0 'dan küçük, ayrıca mevcut ve önceki çubuklarda düşüş gözleniyor.

Accelerator Oscillator - Satış Sinyali

 

Accelerator Oscillator - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Gösterge değeri incelenen çubuk üzerinde artış gösteriyor.

Satışa itiraz yok

Gösterge değeri incelenen çubuk üzerinde düşüş gösteriyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.