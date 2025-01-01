Accelerator Oscillator Göstergesinin Sinyalleri

Bu modül, Accelerator Oscillator göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Gösterge değeri 0 'dan büyük, ayrıca mevcut ve önceki çubuklarda yükseliş gözleniyor. Gösterge değeri 0 'dan büyük, ayrıca mevcut ve önceki çubuklarda yükseliş gözleniyor. Satış için Gösterge değeri 0 'dan küçük, ayrıca mevcut ve önceki çubuklarda düşüş gözleniyor. Gösterge değeri 0 'dan küçük, ayrıca mevcut ve önceki çubuklarda düşüş gözleniyor. Alışa itiraz yok Gösterge değeri incelenen çubuk üzerinde artış gösteriyor. Satışa itiraz yok Gösterge değeri incelenen çubuk üzerinde düşüş gösteriyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: