MQL5 ReferansıStandard KütüphaneStrateji ModülleriPara Yönetimi SınıflarıCMoneyFixedMargin 

CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin, önceden belirlenmiş sabit teminat değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CMoneyFixedMargin, sabit teminat ile işlem şeklini temel alan para yönetimi uygulamasıdır.

Bildirim

   class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Başlık

   #include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedMargin

Sınıf Yöntemleri

Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri

 

virtual CheckOpenLong

Uzun pozisyon için işlem hacmini alır

virtual CheckOpenShort

Kısa pozisyon için işlem hacmini alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney

Percent, ValidationSettings, CheckReverse, CheckClose

 