CMoneyFixedMargin
CMoneyFixedMargin, önceden belirlenmiş sabit teminat değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.
Açıklama
CMoneyFixedMargin, sabit teminat ile işlem şeklini temel alan para yönetimi uygulamasıdır.
Bildirim
|
class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney
Başlık
|
#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CMoneyFixedMargin
Sınıf Yöntemleri
|
Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Uzun pozisyon için işlem hacmini alır
|
virtual CheckOpenShort
|
Kısa pozisyon için işlem hacmini alır
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Sınıftan türetilen yöntemler CExpertMoney