CMoneyFixedMargin

CMoneyFixedMargin, önceden belirlenmiş sabit teminat değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş bir sınıftır.

Açıklama

CMoneyFixedMargin, sabit teminat ile işlem şeklini temel alan para yönetimi uygulamasıdır.

Bildirim

class CMoneyFixedMargin: public CExpertMoney

Başlık

#include <Expert\Money\MoneyFixedMargin.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi CObject CExpertBase CExpertMoney CMoneyFixedMargin

Sınıf Yöntemleri

Para ve Risk Yönetimi Yöntemleri virtual CheckOpenLong Uzun pozisyon için işlem hacmini alır virtual CheckOpenShort Kısa pozisyon için işlem hacmini alır