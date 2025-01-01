Double Exponential Moving Average Göstergesinin Sinyalleri

Bu modül, Double Exponential Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Fiyat serisi göstergeyi aşağı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin üzerinde ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin altında) ve gösterge yükseliyor (zayıf sinyal). Hareketli Ortalama kesişimi. Fiyat serisi göstergeyi yükarı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin altında ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin üzerinde) ve gösterge yükseliyor (güçlü sinyal). Çubuğun alt gölgesi göstergeyi kesmiş (mevcut çubuğun açılış (Open) ve kapanış (Close) fiyatları göstergenin üzerinde, ve düşük (Low) fiyat göstergenin altında) ve gösterge yükseliyor (zayıf sinyal). Satış için Fiyat serisi göstergeyi yukarı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin altında ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin üzerinde) ve gösterge değeri düşüyor (zayıf sinyal). Hareketli Ortalama kesişimi. Fiyat serisi göstergeyi aşağı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin üstünde ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin altında) ve gösterge değeri düşüyor (güçlü sinyal). Çubuğun üst gölgesi göstergeyi kesmiş (mevcut çubuğun açılış (Open) ve kapanış (Close) fiyatları göstergenin altında, ve yüksek (High) fiyat göstergenin üzerinde) ve gösterge düşüyor (zayıf sinyal). Alışa itiraz yok Fiyat göstergenin yukarısındadır. Satışa itiraz yok Fiyat göstergenin altında.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: