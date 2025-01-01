DokümantasyonBölümler
Signals of the Indicator Moving Average 

Moving Average Göstergesinin Sinyalleri

Bu sinyal modülü Moving Average göstergesinin piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi

Koşulların Açıklaması

Alış için
  • Fiyat serisi göstergeyi aşağı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin üzerinde ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin altında) ve gösterge yükseliyor (zayıf sinyal).

Moving Average - Alış Sinyali

 

  • Hareketli Ortalama kesişimi. Fiyat serisi göstergeyi yükarı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin altında ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin üzerinde) ve gösterge yükseliyor (güçlü sinyal).

Moving Average - Alış Sinyali

 

  • Çubuğun alt gölgesi göstergeyi kesmiş (mevcut çubuğun açılış (Open) ve kapanış (Close) fiyatları göstergenin üzerinde, ve düşük (Low) fiyat göstergenin altında) ve gösterge yükseliyor (zayıf sinyal).

Moving Average - Alış Sinyali

Satış için
  • Fiyat serisi göstergeyi yukarı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin altında ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin üzerinde) ve gösterge değeri düşüyor (zayıf sinyal).

Moving Average - Satış Sinyali

 

  • Hareketli Ortalama kesişimi. Fiyat serisi göstergeyi aşağı doğru kesmiş (incelenen çubuğun açılış fiyatı (Open) göstergenin üstünde ve kapanış fiyatı (Close) göstergenin altında) ve gösterge değeri düşüyor (güçlü sinyal).

Moving Average - Satış Sinyali

 

  • Çubuğun üst gölgesi göstergeyi kesmiş (mevcut çubuğun açılış (Open) ve kapanış (Close) fiyatları göstergenin altında, ve yüksek (High) fiyat göstergenin üzerinde) ve gösterge düşüyor (zayıf sinyal).

Moving Average - Satış Sinyali

Alışa itiraz yok

Fiyat göstergenin üzerinde.

Satışa itiraz yok

Fiyat göstergenin altında.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir:

Parameter

Açıklama

Weight

0-1 aralığında, modül sinyalinin ağırlığı.

PeriodMA

Göstergenin hareketli ortalama periyodu.

Shift

Göstergenin zaman ekseni üzerindeki kaydırma değeri (çubuk bazında).

Method

Ortalama yöntemi.

Applied

Göstergenin hesaplanmasında kullanılan fiyat serisi.

 