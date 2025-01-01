Oscillator Williams Percent Range Osilatörünün Sinyalleri

Bu sinyal modülü, Williams Percent Range osilatörünün piyasa modellerini temel alır. Modüllerden elde edilen sinyallere dayanan alım-satım karar mekanizmaları ayrı bir bölümde ele alınmıştır.

Sinyallerin Oluşma koşulları

Aşağıda, modülün Uzman Danışmana sinyal gönderme koşullarıyla ilgili açıklamalar bulabilirsiniz.

Sinyal Tipi Koşulların Açıklaması Alış için Aşırı-satış seviyesinin ardından ters dönüş — osilatör yukarı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-satış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 20). Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk tabanı bir öncekinden daha yüksek, ve karşılık gelen fiyat tabanı bir öncekinden daha düşük. Satış için Aşırı-alış seviyesinden dönüş — osilatör aşağı yönelmiş ve incelenen mevcut çubuk üzerindeki değeri aşırı-alış seviyesini geçmiş (varsayılan değer : 80). Ayrışma — osilatörün analiz edilen ilk zirvesi bir öncekinden daha düşük, ve karşılık gelen fiyat zirvesi bir öncekinden daha yüksek. Alışa itiraz yok Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde artıyor. Satışa itiraz yok Osilatör değeri incelenen çubuk üzerinde düşüyor.

Not

Uzman Danışmanın işlem kipine bağlı olarak ("Her Tik" veya "Sadece Açılış fiyatları") incelenen çubuk ya mevcut çubuktur (0 indisli) ya da son şekillenen çubuktur (1 indisli).

Williams Percent Range osilatörünün ters ölçeğe sahip olduğunu hatırlayın. Maksimum değeri -100, minimum değeri ise 0.

Ayarlanabilen Parametreler

Bu modül aşağıda belirtilen ayarlanabilir parametreler sahiptir: