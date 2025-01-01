Para Yönetimi Sınıfları
Bu bölüm, para ve risk yönetimi sınıflarıyla çalışmanın teknik detaylarını ve MQL5 Standart Kütüphanesinin ilgili kısımları için gereken açıklamaları içermektedir.
Bu sınıfların kullanımı alım-satım stratejilerinin oluşturulması ve sınanması sırasında programcıya zaman kazandıracaktır.
MQL5 Standart Kütüphanesinin para ve risk yönetimi sınıfları, terminalin çalışma dizininde Include\Expert\Money\ klasöründe yer almaktadır.
|
Sınıf
|
Açıklama
|
Bu sınıf, önceden belirlenmiş sabit lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.
|
Bu sınıf, önceden belirlenmiş sabit teminat değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.
|
Bu sınıf, önceden belirlenmiş risk değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.
|
Bu sınıf, kullanılabilir en küçük lot değerini temel alan para yönetimi algoritmasını uygular.
|
Bu sınıf, önceki işlemlerin sonuçlarına göre belirlenen değişken lot değeri ile işlem yapmak için düzenlenmiş para yönetimi algoritmasını uygular.