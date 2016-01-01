- FileSelectDialog
Parametre şeklinde geçirilen dizinin tüm elemanlarını bir ikili dosyaya yazar. Bu fonksiyon sayesinde sayısal tipli dizileri ve basit yapıları tek bir dizgi şeklinde kolayca dosyaya yazabilirsiniz.
bool FileSave(
Parametreler
file_name
[in] Dizinin yazılacağı dosyanın ismi.
buffer
[in] Bir sayısal dizi veya basit yapı.
common_flag=0
[in] Dosya bayrağı (işlem modunu belirtir). Parametre belirtilmemişse dosya MQL5\Files (veya sınama için <sınama_temsilcisi_konumu>\MQL5\Files) konumuna yazılır.
Dönüş Değeri
Başarısızlık durumunda 'false' dönüşü yapar.
Örnek:
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız
Yapılar ve Sınıflar, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite