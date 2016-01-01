FileSave

Parametre şeklinde geçirilen dizinin tüm elemanlarını bir ikili dosyaya yazar. Bu fonksiyon sayesinde sayısal tipli dizileri ve basit yapıları tek bir dizgi şeklinde kolayca dosyaya yazabilirsiniz.

bool FileSave(

const string file_name,

void& buffer[],

int common_flag=0

);

Parametreler

file_name

[in] Dizinin yazılacağı dosyanın ismi.

buffer

[in] Bir sayısal dizi veya basit yapı.

common_flag=0

[in] Dosya bayrağı (işlem modunu belirtir). Parametre belirtilmemişse dosya MQL5\Files (veya sınama için <sınama_temsilcisi_konumu>\MQL5\Files) konumuna yazılır.

Dönüş Değeri

Başarısızlık durumunda 'false' dönüşü yapar.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileSave.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input int ticks_to_save=1000; // Tiklerin sayısı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string filename=_Symbol+"_ticks.bin";

MqlTick ticks[];

//---

int copied=CopyTicks(_Symbol,ticks,COPY_TICKS_ALL,0,ticks_to_save);

if(copied!=-1)

{

PrintFormat(" CopyTicks(%s) ile %d tik kopyaladı",_Symbol,copied);

//--- tik geçmişi eşitlenmişse hata kodu sıfıra eşittir

if(!GetLastError()==0)

PrintFormat("%s: Tikler eşitlenmedi, hata=%d",_Symbol,copied,_LastError);

//--- Tikler dosyaya yazılıyor

if(!FileSave(filename,ticks,FILE_COMMON))

PrintFormat("FileSave() başarısız oldu, hata=%d",GetLastError());

}

else

PrintFormat("CopyTicks(%s) başarısız oldu, hata=%d",_Symbol,GetLastError());

//--- Şimdi dosyadan tikleri okuyalım

ArrayFree(ticks);

long count=FileLoad(filename,ticks,FILE_COMMON);

if(count!=-1)

{

Print("Time\tBid\tAsk\tLast\tVolume\tms\tflags");

for(int i=0;i<count;i++)

{

PrintFormat("%s.%03I64u:\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t0x%04x",

TimeToString(ticks[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),ticks[i].time_msc%1000,

ticks[i].bid,ticks[i].ask,ticks[i].last,ticks[i].volume,ticks[i].flags);

}

}

}

Ayrıca bakınız

Yapılar ve Sınıflar, FileWriteArray, FileWriteStruct, FileLoad, FileWrite