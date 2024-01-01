FileLoad

Belirtilen ikili dosyadaki tüm verileri parametre şeklinde geçirilen sayısal diziye yazar. Bu fonksiyon sayesinde, bilinen veri tiplerini uygun bir diziye kolayca yazabilirsiniz.

long FileLoad(

const string file_name,

void& buffer[],

int common_flag=0

);

Parametreler

file_name

[in] Verinin okunacağı dosyanın ismi.

buffer

[out] Bir sayısal dizi veya basit yapı.

common_flag=0

[in] Dosya bayrağı (işlem modunu belirtir). Parametre belirtilmemişse dosya MQL5\Files (veya sınama için <sınama_temsilcisi_konumu>\MQL5\Files) konumunda aranır.

Dönüş Değeri

Okunan veri sayısı veya hata durumunda -1.

Not

FileLoad() fonksiyonu dosyadan sadece dizi büyklüğünün katlarına karşılık gelen bayt sayısını okur. Dosya boyutu 10 bayt olsun ve fonksiyon verileri double tipli bir diziye yazacak olsun (sizeof(double)=8). Bu durumda fonksiyon dosyadan sadece 8 baytlık veri okur. Kalan 2 bayt okunmaz ve FileLoad() fonksiyonu 1 (1 eleman okundu) dönüşü yapar.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+

//| Demo_FileLoad.mq5 |

//| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |

//| https://www.mql5.com |

//+------------------------------------------------------------------+

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."

#property link "https://www.mql5.com"

#property version "1.00"

#property script_show_inputs

//--- giriş parametreleri

input int bars_to_save=10; // Çubukların sayısı

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

string filename=_Symbol+"_rates.bin";

MqlRates rates[];

//---

int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,bars_to_save,rates);

if(copied!=-1)

{

PrintFormat(" CopyRates(%s) ile %d çubuk kopyalandı",_Symbol,copied);

//--- Fiyatların dosyaya yazılması

if(!FileSave(filename,rates,FILE_COMMON))

PrintFormat("FileSave() başarısız oldu, hata=%d",GetLastError());

}

else

PrintFormat("CopyRates(%s) başarısız oldu, hata=%d",_Symbol,GetLastError());

//--- Şimdi fiyatları dosyadan okutalım

ArrayFree(rates);

long count=FileLoad(filename,rates,FILE_COMMON);

if(count!=-1)

{

Print("Time\tOpen\tHigh\tLow\tClose\tTick Voulme\tSpread\tReal Volume");

for(int i=0;i<count;i++)

{

PrintFormat("%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t%d\t%I64u",

TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),

rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,

rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);

}

}

}

Ayrıca bakınız

