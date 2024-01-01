DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıDosya FonksiyonlarıFileLoad 

FileLoad

Belirtilen ikili dosyadaki tüm verileri parametre şeklinde geçirilen sayısal diziye yazar. Bu fonksiyon sayesinde, bilinen veri tiplerini uygun bir diziye kolayca yazabilirsiniz.

long  FileLoad(
   const string  file_name,         // Dosya ismi
   void&         buffer[],          // Bir sayısal tipli dizi veya basit yapı
   int           common_flag=0      // Dosya bayrağı, varsayılan olarak dosyalar <veri_klasörü>\MQL5\Files\ konumunda aranır
   );

Parametreler

file_name

[in]  Verinin okunacağı dosyanın ismi.

buffer

[out]  Bir sayısal dizi veya basit yapı.

common_flag=0

[in] Dosya bayrağı (işlem modunu belirtir). Parametre belirtilmemişse dosya MQL5\Files (veya sınama için <sınama_temsilcisi_konumu>\MQL5\Files) konumunda aranır.

Dönüş Değeri

Okunan veri sayısı veya hata durumunda -1.

Not

FileLoad() fonksiyonu dosyadan sadece dizi büyklüğünün katlarına karşılık gelen bayt sayısını okur. Dosya boyutu 10 bayt olsun ve fonksiyon verileri double tipli bir diziye yazacak olsun (sizeof(double)=8). Bu durumda fonksiyon dosyadan sadece 8 baytlık veri okur. Kalan 2 bayt okunmaz ve FileLoad() fonksiyonu 1 (1 eleman okundu) dönüşü yapar.

Örnek:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                Demo_FileLoad.mq5 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property copyright "Copyright 2000-2024, MetaQuotes Ltd."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property script_show_inputs
//--- giriş parametreleri
input int      bars_to_save=10; // Çubukların sayısı
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   string  filename=_Symbol+"_rates.bin";
   MqlRates rates[];
//---
   int copied=CopyRates(_Symbol,_Period,0,bars_to_save,rates);
   if(copied!=-1)
     {
      PrintFormat(" CopyRates(%s) ile %d çubuk kopyalandı",_Symbol,copied);
      //---  Fiyatların dosyaya yazılması
      if(!FileSave(filename,rates,FILE_COMMON))
         PrintFormat("FileSave() başarısız oldu, hata=%d",GetLastError());
     }
   else
      PrintFormat("CopyRates(%s) başarısız oldu, hata=%d",_Symbol,GetLastError());
//--- Şimdi fiyatları dosyadan okutalım
   ArrayFree(rates);
   long count=FileLoad(filename,rates,FILE_COMMON);
   if(count!=-1)
     {
      Print("Time\tOpen\tHigh\tLow\tClose\tTick Voulme\tSpread\tReal Volume");
      for(int i=0;i<count;i++)
        {
         PrintFormat("%s\t%G\t%G\t%G\t%G\t%I64u\t%d\t%I64u",
                     TimeToString(rates[i].time,TIME_DATE|TIME_SECONDS),
                     rates[i].open,rates[i].high,rates[i].low,rates[i].close,
                     rates[i].tick_volume,rates[i].spread,rates[i].real_volume);
        }
     }
  }

Ayrıca bakınız

Yapılar ve Sınıflar, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave