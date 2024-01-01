- FileSelectDialog
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
- FileIsExist
- FileOpen
- FileClose
- FileCopy
- FileDelete
- FileMove
- FileFlush
- FileGetInteger
- FileIsEnding
- FileIsLineEnding
- FileReadArray
- FileReadBool
- FileReadDatetime
- FileReadDouble
- FileReadFloat
- FileReadInteger
- FileReadLong
- FileReadNumber
- FileReadString
- FileReadStruct
- FileSeek
- FileSize
- FileTell
- FileWrite
- FileWriteArray
- FileWriteDouble
- FileWriteFloat
- FileWriteInteger
- FileWriteLong
- FileWriteString
- FileWriteStruct
- FileLoad
- FileSave
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
FileLoad
Belirtilen ikili dosyadaki tüm verileri parametre şeklinde geçirilen sayısal diziye yazar. Bu fonksiyon sayesinde, bilinen veri tiplerini uygun bir diziye kolayca yazabilirsiniz.
|
long FileLoad(
Parametreler
file_name
[in] Verinin okunacağı dosyanın ismi.
buffer
[out] Bir sayısal dizi veya basit yapı.
common_flag=0
[in] Dosya bayrağı (işlem modunu belirtir). Parametre belirtilmemişse dosya MQL5\Files (veya sınama için <sınama_temsilcisi_konumu>\MQL5\Files) konumunda aranır.
Dönüş Değeri
Okunan veri sayısı veya hata durumunda -1.
Not
FileLoad() fonksiyonu dosyadan sadece dizi büyklüğünün katlarına karşılık gelen bayt sayısını okur. Dosya boyutu 10 bayt olsun ve fonksiyon verileri double tipli bir diziye yazacak olsun (sizeof(double)=8). Bu durumda fonksiyon dosyadan sadece 8 baytlık veri okur. Kalan 2 bayt okunmaz ve FileLoad() fonksiyonu 1 (1 eleman okundu) dönüşü yapar.
Örnek:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Ayrıca bakınız
Yapılar ve Sınıflar, FileReadArray, FileReadStruct, FileSave