- Müşteri Terminali Özellikleri
- MQL5 Program Özelliklerini Çalıştırma
- Sembol Özellikleri
- Hesap Özellikleri
- Sınama İstatistikleri
Müşteri Terminali Özellikleri
Müşteri terminali hakkında bilgi almak için iki fonksiyon bulunmaktadır: TerminalInfoInteger() ve TerminalInfoString(). Fonksiyon parametreleri sırasıyla ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER ve ENUM_TERMINAL_INFO_STRING sayımlarının değerlerini alır.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
TERMINAL_BUILD
|
Müşteri terminalinin kurulum numarası
|
int
|
TERMINAL_COMMUNITY_ACCOUNT
|
Bayrak, terminalde MQL5.community yetkilendirme verisinin bulunduğunu belirtir.
|
bool
|
TERMINAL_COMMUNITY_CONNECTION
|
MQL5.community'e bağlanma
|
bool
|
TERMINAL_CONNECTED
|
Bir alım-satım sunucusuna yapılan bağlantı
|
bool
|
TERMINAL_DLLS_ALLOWED
|
DLL kullanım izni
|
bool
|
TERMINAL_TRADE_ALLOWED
|
bool
|
TERMINAL_EMAIL_ENABLED
|
SMTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, e-mail gönderme izni
|
bool
|
TERMINAL_FTP_ENABLED
|
FTP sunucusu ve terminal ayarlarında belirtilmiş giriş bilgisini (login) kullanılarak, rapor gönderme izni
|
bool
|
TERMINAL_NOTIFICATIONS_ENABLED
|
Akıllı telefona bildirim gönderme izni
|
bool
|
TERMINAL_MAXBARS
|
Çizelge üzerindeki maksimum çubuk sayısı
|
int
|
TERMINAL_MQID
|
Bayrak Push bildirimlerini göndermek için MetaQuotes ID verilerinin varlığını gösterir.
|
bool
|
TERMINAL_CODEPAGE
|
Müşteri terminalinde yüklü olan dilin kod sayfasının numarası
|
int
|
TERMINAL_CPU_CORES
|
Sistemdeki CPU (işlemci) çekirdeklerinin sayısı
|
int
|
TERMINAL_DISK_SPACE
|
Terminal biriminin MQL5\Files klasörü için kullanılabilecek serbest disk alanı, MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL
|
Sistemdeki mevcut fiziksel bellek, MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_TOTAL
|
Terminal birimi işlemleri için kullanılabilir bellek büyüklüğü, MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE
|
Terminal birimi işlemlerindeki serbest bellek, MB
|
int
|
TERMINAL_MEMORY_USED
|
Temsilci tarafından kullanılan bellek miktarı, MB
|
int
|
TERMINAL_X64
|
"64-bitlik terminal" gösterimi
|
bool
|
TERMINAL_OPENCL_SUPPORT
|
Desteklenen OpenCL versiyonu, 0x00010002 = 1.2. biçiminde verilir "0" sayısı OpenCL'in desteklenmediği anlamına gelir
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_DPI
|
Ekran görüntüleme çözünürlüğü, ekran üzerindeki bir inçlik çizgideki noktaların sayısıyla (Dots Per Inch – DPI) ölçülür.
Bu parametrenin değerini bilirseniz, grafiksel nesnelerin boyutlarını farklı çözünürlük özelliklerine sahip ekranlarda aynı görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_LEFT
|
Sanal ekranın sol koordinatı. Sanal ekran tüm monitörleri kaplayan bir diktörtgendir. Eğer sistem sağdan sola dizili iki monitöre sahipse, o zaman sanal ekranın sol koordinatı iki monitörün sınırında bulunabilir.
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_TOP
|
Sanal ekranın üst koordinatı
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_WIDTH
|
Terminal genişlik
|
int
|
TERMINAL_SCREEN_HEIGHT
|
Terminal yükseklik
|
int
|
TERMINAL_LEFT
|
Sanal ekrana göre terminalin sol koordinatı
|
int
|
TERMINAL_TOP
|
Sanal ekrana göre terminalin üst koordinatı
|
int
|
TERMINAL_RIGHT
|
Sanal ekrana göre terminalin sağ koordinatı
|
int
|
TERMINAL_BOTTOM
|
Sanal ekrana göre terminalin alt koordinatı
|
int
|
TERMINAL_PING_LAST
|
Alım-satım sunucusuna gönderilen son ping sinyalinin mikrosaniye cinsinden değeri. Bir saniye, bir milyon mikrosaniyeden oluşur
|
int
|
TERMINAL_VPS
|
Terminalin MetaTrader Sanal Hosting sunucusunda (MetaTrader VPS) başlatıldığını gösterir.
|
bool
|
Anahtar Tanıtıcısı
|
Açıklama
|
|
TERMINAL_KEYSTATE_LEFT
|
"Sol ok" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_UP
|
"Yukarı ok" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_RIGHT
|
"Sağ ok" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DOWN
|
"Aşağı ok" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SHIFT
|
"Shift" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CONTROL
|
"Ctrl" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_MENU
|
"Windows" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_CAPSLOCK
|
"CapsLock" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_NUMLOCK
|
"NumLock" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_SCRLOCK
|
"ScrollLock" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ENTER
|
"Enter" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_INSERT
|
"Insert" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_DELETE
|
"Delete" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_HOME
|
"Home" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_END
|
"End" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_TAB
|
"Tab" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEUP
|
"PageUp" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_PAGEDOWN
|
"PageDown" tuşunun durumu
|
int
|
TERMINAL_KEYSTATE_ESCAPE
|
"Escape" tuşunun durumu
|
int
TerminalInfoInteger(TERMINAL_KEYSTATE_XXX) çağrısı MSDN'deki GetKeyState() fonksiyonuyla aynı durum koduna dönüş yapar.
Örnek – ölçekleme faktörünün hesaplanması:
|
//--- Ekranda 1.5 inç genişliğinde bir düğme oluşturma
Yukarıdaki örnekteki grafiksel kaynak farklı özelliklere sahip monitörlerde aynı görünecektir. Kontrol bileşenlerinin (düğmeler, dialog pencereleri, vb.) boyutları kişiselleştirme ayarlarına karşılık gelir.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
TERMINAL_COMMUNITY_BALANCE
|
MQL5.community'deki bakiye
|
double
|
TERMINAL_RETRANSMISSION
|
Verilen bilgisayarda çalışan tüm uygulamalar ve hizmetler için TCP/IP protokolündeki yeniden gönderilen ağ paketlerinin yüzdesi. Paket kaybı en hızlı ve doğru yapılandırılmış ağlarda bile gerçekleşir. Bu durumda, alıcı ile gönderen arasında paket iletiminin onaylanması yoktur, bu nedenle kaybedilen paketler yeniden gönderilir.
Yüzde, sistem ve arka plan etkinliği dahil olmak üzere tüm ağ etkinliği için hesaplandığı için, belirli bir terminal ile bir trade sunucusu arasındaki bağlantı kalitesinin bir göstergesi değildir.
TERMINAL_RETRANSMISSION değeri, işletim sisteminden dakikada bir kez istenir. Terminalin kendisi bu değeri hesaplamaz.
|
double
Dosya işlemleri sadece iki dosya konumu içinde gerçekleştirilebilir; karşılık gelen dosya adresleri, TERMINAL_DATA_PATH ve TERMINAL_COMMONDATA_PATH özelikleri için istekler kullanılarak elde edilebilir.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Tip
|
TERMINAL_LANGUAGE
|
Terminal dili
|
string
|
TERMINAL_COMPANY
|
Firma ismi
|
string
|
TERMINAL_NAME
|
Terminal ismi
|
string
|
TERMINAL_PATH
|
Terminalin başlatıldığı klasör
|
string
|
TERMINAL_DATA_PATH
|
Terminal verisinin saklandığı klasör
|
string
|
TERMINAL_COMMONDATA_PATH
|
Bilgisayara yüklenen tüm terminaller için çoğunlukla kullanılan dosya adresi
|
string
|
TERMINAL_CPU_NAME
|
CPU adı
|
string
|
TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE
|
CPU mimarisi
|
string
|
TERMINAL_OS_VERSION
|
Kullanıcının işletim sistemi adı
|
string
|
TERMINAL_COLORTHEME_NAME
|
Terminal renk şeması; olası değerler: Light ve Dark.
|
string
TERMINAL_PATH, TERMINAL_DATA_PATH ve TERMINAL_COMMONDATA_PATH parametrelerinin özelliklerinde saklanan dosya yollarını daha iyi anlayabilmek için, bilgisayarınızda yüklü olan mevcut müşteri terminali kopyası için bu değerlere dönüş yapan bir betiği çalıştırmanız önerilir.
Örnek: Müşteri terminalinin dosya adresleri hakkında bilgi veren script
|
//+------------------------------------------------------------------+
Betiğin çalıştırılmasının sonucu olarak, Uzmanlar Günlüğünde şuna benzer bir mesaj göreceksiniz:
Terminal renk şeması bilgilerini alma #
Terminal iki renk şemasını destekler: açık (varsayılan) ve koyu. Grafiksel kullanıcı arayüzüne sahip uygulamalar geliştirirken, programcılar mevcut terminal renk şemasını dikkate almalıdır. Uygulamada kullanılan görsel bileşenler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve görsel tutarlılığı korumak için dinamik olarak uyarlanabilir olmalıdır.
Bu amaçla, terminal renk şemasını tespit etmek için dile fonksiyonlar eklenmiştir:
- ENUM_TERMINAL_INFO_STRING numaralandırmasındaki TERMINAL_COLORTHEME_NAME değeri, TerminalInfoString fonksiyonunu kullanarak mevcut renk şemasının adını almanızı sağlar. Olası değerler: Light ve Dark.
- TerminalInfoInteger fonksiyonu aracılığıyla belirli grafik arayüzü öğelerinin renklerini almak için ENUM_TERMINAL_INFO_INTEGER numaralandırmasındaki THEME_COLOR_* değerlerini kullanın.
|
Tanımlayıcı
|
Açıklama
|
Özellik türü
|
THEME_COLOR_WINDOW
|
Pencere arka planı
|
color
|
THEME_COLOR_WINDOWTEXT
|
Penceredeki metin
|
color
|
THEME_COLOR_BTNTEXT
|
Düğme metni
|
color
|
THEME_COLOR_GRAYTEXT
|
Aktif olmayan (devre dışı) metin
|
color
|
THEME_COLOR_INFOTEXT
|
İpucu metni
|
color
|
THEME_COLOR_INFOBK
|
İpucu arka planı
|
color
|
THEME_COLOR_3DFACE
|
3D öğelerin ön yüzü
|
color
|
THEME_COLOR_3DLIGHT
|
3D öğelerin ışık tarafı
|
color
|
THEME_COLOR_3DSHADOW
|
3D öğelerin gölge tarafı
|
color
|
THEME_COLOR_3DDKSHADOW
|
3D öğelerin karanlık gölgesi
|
color
|
THEME_COLOR_3DHILIGHT
|
3D öğelerin vurgusu
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHT
|
Seçilen öğelerin arka planı
|
color
|
THEME_COLOR_HIGHLIGHTTEXT
|
Seçilen öğelerin metni
|
color
|
THEME_COLOR_BTNFACE
|
Düğme ön yüzü
|
color
|
THEME_COLOR_BTNHILIGHT
|
Düğme vurgusu
|
color
|
THEME_COLOR_BTNSHADOW
|
Düğme gölgesi
|
color
|
THEME_COLOR_MENU
|
Menü arka planı
|
color
|
THEME_COLOR_MENUBAR
|
Menü çubuğu arka planı
|
color
|
THEME_COLOR_MENUTEXT
|
Menü metni
|
color
|
THEME_COLOR_MENUHILIGHT
|
Seçilen menü öğesinin vurgusu
|
color
|
THEME_COLOR_ACTIVECAPTION
|
Aktif pencere başlığı
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTION
|
Aktif olmayan pencere başlığı
|
color
|
THEME_COLOR_GRADIENTINACTIVECAPTION
|
Aktif olmayan pencere başlığının gradyanı
|
color
|
THEME_COLOR_CAPTIONTEXT
|
Pencere başlığı metni
|
color
|
THEME_COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT
|
Aktif olmayan pencere başlığı metni
|
color
|
THEME_COLOR_HOTTEXT
|
Köprüler veya aktif öğeler
|
color
|
THEME_COLOR_NONE
|
Renk seçilmedi
|
color
|
THEME_COLOR_SEPARATOR
|
Ayırıcı
|
color
|
THEME_COLOR_SCROLLBACK
|
Kaydırma çubuğu
|
color
|
THEME_COLOR_LINE1
|
Günlükteki tek satırların arka plan rengi
|
color
|
THEME_COLOR_LINE2
|
Günlükteki çift satırların arka plan rengi
|
color
|
THEME_COLOR_GRID
|
Günlükteki ızgara rengi
|
color
|
THEME_COLOR_SUMMARY
|
Günlükteki özet satırının arka plan rengi
|
color
|
THEME_COLOR_ERROR
|
Hata mesajı metin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_INVALID
|
Geçersiz değer metin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_NEGATIVE
|
Negatif değer rengi
|
color
|
THEME_COLOR_POSITIVE
|
Pozitif değer rengi
|
color
|
THEME_COLOR_LINK
|
Link rengi
|
color
|
THEME_COLOR_LINKHOVER
|
Üzerine gelinen link rengi
|
color
|
THEME_COLOR_LINKTESTER
|
Önceki test/optimizasyon çalışmalarının önbelleğe alınmış sonuçlarından link rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTUP
|
"Düğme bırakıldı" durumu
|
color
|
THEME_COLOR_TEXTDOWN
|
"Düğmeye basıldı" durumu
|
color
|
THEME_COLOR_BACKUP
|
Fiyat arttığında "Tek Tıkla İşlem" penceresindeki "BUY" ve "SELL" düğmelerinin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BACKDOWN
|
Fiyat düştüğünde "Tek Tıkla İşlem" penceresindeki "BUY" ve "SELL" düğmelerinin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_CLOSE
|
"Kapat" işlem düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BUY
|
"BUY" işlem düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_SELL
|
"SELL" işlem düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_DEPOSIT
|
"Para yatır" düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_WITHDRAWAL
|
"Para çek" düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BID
|
Bid çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_ASK
|
Ask çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS
|
Durma çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_RED
|
Kâr negatif olduğunda Zararı Durdur değeri vurgusu (İşlem sekmesi)
|
color
|
THEME_COLOR_STOPS_GREEN
|
Kâr pozitif olduğunda Zararı Durdur değeri vurgusu (İşlem sekmesi)
|
color
|
THEME_COLOR_CONFIRM
|
Emir gönderme penceresindeki "Kabul et" düğmesinin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_REQUOTE
|
Emir gönderme penceresindeki "Yeniden fiyatlama" düğmesinin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_REJECT
|
Emir gönderme penceresindeki "Reddet" düğmesinin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_NOTIFICATION
|
Emir gönderme penceresinde sunucudan gelen bir değişiklik bildiriminin rengi
|
color
|
THEME_COLOR_RATING
|
Öğrenme sistemindeki derecelendirme çubuğunun rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_BUY
|
Piyasa Derinliğindeki alış seviyelerinin arka plan rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SELL
|
Piyasa Derinliğindeki satış seviyelerinin arka plan rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_LAST
|
Piyasa Derinliğindeki son işlem rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_STOP
|
Piyasa Derinliğindeki Zararı Durdur seviyesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_BOOK_SPREAD
|
Piyasa Derinliğindeki makas içindeki seviyelerin arka plan rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_BID
|
Emir gönderme penceresindeki tik grafiğinde Bid çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_ASK
|
Emir gönderme penceresindeki tik grafiğinde Ask çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_LAST
|
Emir gönderme penceresindeki tik grafiğinde Last çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_CROSS
|
Emir gönderme penceresindeki tik grafiğinde artı imleç rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_SL
|
Emir gönderme penceresindeki tik grafiğinde Zararı Durdur çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TICKS_TP
|
Emir gönderme penceresindeki tik grafiğinde Kârı Al çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START
|
Test/optimizasyonda "Başlat" düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP
|
Test/optimizasyonda "Durdur" düğmesi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_START_FRAME
|
Test/optimizasyonda "Başlat" düğmesinin kenarlık rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_STOP_FRAME
|
Test/optimizasyonda "Durdur" düğmesinin kenarlık rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_PROGRESS
|
Test/optimizasyonda ilerleme çubuğu rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_BALANCE
|
Strateji Sınayıcıda bakiye çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_EQUITY
|
Strateji Sınayıcıda varlık çizgisi rengi
|
color
|
THEME_COLOR_TESTER_MARGIN
|
Strateji Sınayıcıda mevduat yükü grafiği rengi
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALL
|
Profil oluşturma sırasında bir çağrı içeren kod satırının rengi
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_CALLSEL
|
Profil oluşturma sırasında bir çağrı içeren seçilen kod satırı rengi
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINE
|
Profilleyici günlüğündeki satır rengi
|
color
|
THEME_COLOR_PROFILER_LINESEL
|
Profilleyici günlüğündeki seçilen satır rengi
|
color