Verilen bilgisayarda çalışan tüm uygulamalar ve hizmetler için TCP/IP protokolündeki yeniden gönderilen ağ paketlerinin yüzdesi. Paket kaybı en hızlı ve doğru yapılandırılmış ağlarda bile gerçekleşir. Bu durumda, alıcı ile gönderen arasında paket iletiminin onaylanması yoktur, bu nedenle kaybedilen paketler yeniden gönderilir.

Yüzde, sistem ve arka plan etkinliği dahil olmak üzere tüm ağ etkinliği için hesaplandığı için, belirli bir terminal ile bir trade sunucusu arasındaki bağlantı kalitesinin bir göstergesi değildir.

TERMINAL_RETRANSMISSION değeri, işletim sisteminden dakikada bir kez istenir. Terminalin kendisi bu değeri hesaplamaz.