Elliott Dalga Seviyeleri

Elliott Dalgaları, OBJ_ELLIOTWAVE5 ve OBJ_ELLIOTWAVE3 tipi iki grafiksel nesne ile temsil edilir. Dalga boyutunu ayarlamak için (dalga etiketleme yöntemi), OBJPROP_DEGREE özelliği kullanılır, bu özellik için ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE sayımının değerleri kullanılır.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Tanıtıcı Açıklama ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE Büyük Süper Döngü (Grand Supercycle) ELLIOTT_SUPERCYCLE Süper döngü (Supercycle) ELLIOTT_CYCLE Döngü (Cycle) ELLIOTT_PRIMARY Birincil ELLIOTT_INTERMEDIATE Orta (Intermediate) ELLIOTT_MINOR İkincil (Minor) ELLIOTT_MINUTE Dakika ELLIOTT_MINUETTE Saniye (Minuette) ELLIOTT_SUBMINUETTE Saniye-altı (Subminuette)

Örnek: