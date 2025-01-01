- Nesne Tipleri
Elliott Dalgaları, OBJ_ELLIOTWAVE5 ve OBJ_ELLIOTWAVE3 tipi iki grafiksel nesne ile temsil edilir. Dalga boyutunu ayarlamak için (dalga etiketleme yöntemi), OBJPROP_DEGREE özelliği kullanılır, bu özellik için ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE sayımının değerleri kullanılır.
ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE
Tanıtıcı
Açıklama
ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE
Büyük Süper Döngü (Grand Supercycle)
ELLIOTT_SUPERCYCLE
Süper döngü (Supercycle)
ELLIOTT_CYCLE
Döngü (Cycle)
ELLIOTT_PRIMARY
Birincil
ELLIOTT_INTERMEDIATE
Orta (Intermediate)
ELLIOTT_MINOR
İkincil (Minor)
ELLIOTT_MINUTE
Dakika
ELLIOTT_MINUETTE
Saniye (Minuette)
ELLIOTT_SUBMINUETTE
Saniye-altı (Subminuette)
Örnek:
for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)