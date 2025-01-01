DokümantasyonBölümler
Elliott Dalga Seviyeleri

Elliott Dalgaları, OBJ_ELLIOTWAVE5 ve OBJ_ELLIOTWAVE3 tipi iki grafiksel nesne ile temsil edilir. Dalga boyutunu ayarlamak için (dalga etiketleme yöntemi), OBJPROP_DEGREE özelliği kullanılır, bu özellik için ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE sayımının değerleri kullanılır.

ENUM_ELLIOT_WAVE_DEGREE

Tanıtıcı

Açıklama

ELLIOTT_GRAND_SUPERCYCLE

Büyük Süper Döngü (Grand Supercycle)

ELLIOTT_SUPERCYCLE

Süper döngü (Supercycle)

ELLIOTT_CYCLE

Döngü (Cycle)

ELLIOTT_PRIMARY

Birincil

ELLIOTT_INTERMEDIATE

Orta (Intermediate)

ELLIOTT_MINOR

İkincil (Minor)

ELLIOTT_MINUTE

Dakika

ELLIOTT_MINUETTE

Saniye (Minuette)

ELLIOTT_SUBMINUETTE

Saniye-altı (Subminuette)

Örnek:

   for(int i=0;i<ObjectsTotal(0);i++)
     {
      string currobj=ObjectName(0,i);
      if((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE3) || 
         ((ObjectGetInteger(0,currobj,OBJPROP_TYPE)==OBJ_ELLIOTWAVE5)))
        {
         //--- INTERMEDIATE'taki imleme seviyesini ayarla
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DEGREE,ELLIOTT_INTERMEDIATE);
         //--- dalga tepeleri arasında çizgi göster
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_DRAWLINES,true);
         //--- çizgi rengini ayarla
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_COLOR,clrBlue);
         //--- çizgi kalınlığını ayarla
         ObjectSetInteger(0,currobj,OBJPROP_WIDTH,5);
         //--- açıklamayı ayarla
         ObjectSetString(0,currobj,OBJPROP_TEXT,"test script");
        }
     }