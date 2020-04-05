Dynamic Risk And Position Panel MT5

Risk Manager Pro MT5 — Dynamic Risk & Position Panel

Risk Manager Pro — это продвинутая и ультракомпактная утилита для MetaTrader 5, разработанная для трейдеров, которым необходима математическая точность и полный контроль над финансовыми рисками в режиме реального времени. Исключите ошибки в расчете лота перед входом и управляйте открытыми позициями через чистый интерактивный интерфейс.

⚡ Основные Возможности

  • Динамический Расчет Лота: Мгновенно рассчитывает оптимальный объем позиции на основе точной суммы в долларах ($ USD), которой вы готовы рисковать.

  • Плавающие Метки Прибыли/Убытка в USD: Отображает предполагаемую прибыль или убыток в долларах ($ USD) прямо на графике при достижении уровней Stop Loss (SL) или Take Profit (TP).

  • Взвешенный Безубыток (BE): Автоматически рассчитывает точный средний уровень безубыточности при наличии нескольких открытых позиций по одному инструменту.

  • Защита Корзины Ордеров: Применяйте трейлинг-стоп или устанавливайте единый максимальный Stop Loss для всех открытых сделок в один клик.

  • Экстренное Закрытие Всех Сделок: Выделенная кнопка для мгновенного закрытия всех открытых позиций по активной валютной паре.

  • Умное Перемещение Линий: При нажатии кнопок настройки ручные линии SL и TP автоматически перемещаются на 50% свободной дистанции, не перекрывая свечной анализ.

  • Нативная Мультиязычность: Панель автоматически переведена на 6 языков (Испанский, Английский, Русский, Китайский, Португальский, Французский), выбираемых в параметрах (Inputs).

  • Ультракомпактный Дизайн: Перетаскиваемая плавающая панель из 2 колонок, разработанная так, чтобы не закрывать график на младших таймфреймах.

🚀 Быстрый Старт

  1. Настройте Риск: Введите сумму в долларах в поле Макс. риск ($).

  2. Установите Stop Loss: Перетащите зеленую линию Ручного SL на график до уровня отмены сценария; точный лот и тип ордера (BUY / SELL) рассчитаются автоматически.

  3. Исполните Ордер: Нажмите кнопку TRADE для входа по рынку с заданными параметрами.

  4. Управляйте Сделкой: Используйте кнопки Установить SL, Макс. SL или CLOSE для защиты прибыли по ходу движения цены.

⚙️ Входные Параметры

  • Language / Idioma: Выбор языка интерфейса (ES, EN, RU, ZH, PT, FR).

  • Начальный Риск ($): Значение риска в USD по умолчанию.

  • Соотношение Риск/Прибыль: Стандартное соотношение Risk/Reward для начальной линии TP.

  • Цвета и Стиль: Полная настройка цветов для линий BE, Макс. SL, Ручного SL и TP.

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4.64 (47)
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Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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