Dynamic Risk And Position Panel MT5
- Эксперты
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- Версия: 19.0
- Активации: 5
Risk Manager Pro MT5 — Dynamic Risk & Position Panel
Risk Manager Pro — это продвинутая и ультракомпактная утилита для MetaTrader 5, разработанная для трейдеров, которым необходима математическая точность и полный контроль над финансовыми рисками в режиме реального времени. Исключите ошибки в расчете лота перед входом и управляйте открытыми позициями через чистый интерактивный интерфейс.
⚡ Основные Возможности
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Динамический Расчет Лота: Мгновенно рассчитывает оптимальный объем позиции на основе точной суммы в долларах ($ USD), которой вы готовы рисковать.
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Плавающие Метки Прибыли/Убытка в USD: Отображает предполагаемую прибыль или убыток в долларах ($ USD) прямо на графике при достижении уровней Stop Loss (SL) или Take Profit (TP).
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Взвешенный Безубыток (BE): Автоматически рассчитывает точный средний уровень безубыточности при наличии нескольких открытых позиций по одному инструменту.
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Защита Корзины Ордеров: Применяйте трейлинг-стоп или устанавливайте единый максимальный Stop Loss для всех открытых сделок в один клик.
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Экстренное Закрытие Всех Сделок: Выделенная кнопка для мгновенного закрытия всех открытых позиций по активной валютной паре.
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Умное Перемещение Линий: При нажатии кнопок настройки ручные линии SL и TP автоматически перемещаются на 50% свободной дистанции, не перекрывая свечной анализ.
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Нативная Мультиязычность: Панель автоматически переведена на 6 языков (Испанский, Английский, Русский, Китайский, Португальский, Французский), выбираемых в параметрах (Inputs).
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Ультракомпактный Дизайн: Перетаскиваемая плавающая панель из 2 колонок, разработанная так, чтобы не закрывать график на младших таймфреймах.
🚀 Быстрый Старт
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Настройте Риск: Введите сумму в долларах в поле Макс. риск ($).
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Установите Stop Loss: Перетащите зеленую линию Ручного SL на график до уровня отмены сценария; точный лот и тип ордера (BUY / SELL) рассчитаются автоматически.
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Исполните Ордер: Нажмите кнопку TRADE для входа по рынку с заданными параметрами.
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Управляйте Сделкой: Используйте кнопки Установить SL, Макс. SL или CLOSE для защиты прибыли по ходу движения цены.
⚙️ Входные Параметры
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Language / Idioma: Выбор языка интерфейса (ES, EN, RU, ZH, PT, FR).
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Начальный Риск ($): Значение риска в USD по умолчанию.
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Соотношение Риск/Прибыль: Стандартное соотношение Risk/Reward для начальной линии TP.
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Цвета и Стиль: Полная настройка цветов для линий BE, Макс. SL, Ручного SL и TP.