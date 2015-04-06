Outside Bar Trader EA gtz
- Эксперты
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- Версия: 26.45
- Активации: 10
OUTSIDE BAR TRADER EA — это высококачественная система внутридневной торговли, основанная на анализе ценового движения!
Советник работает на таймфрейме H1 во время европейских и американских сессий. Доступно 6 файлов настроек для 6 валютных пар.
Скачайте файлы настроек советника для тестирования и торговли:
Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action, который сочетается с трендовыми и скальпинговыми техниками!
Особенности советника:
- - Советник может работать одновременно на 6 валютных парах.
- - Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.
- - Советник по умолчанию имеет встроенную систему управления капиталом с учетом сложных процентов.
- - Стоп-лосс и тейк-профиты динамические — они по умолчанию адаптируются к волатильности рынка.
- - Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
- - Интеллектуальная система фильтрации: фильтр тренда, фильтры осцилляторов, фильтр будних дней, фильтр рабочих часов, фильтр спреда и т. д.
- - Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов.
- - Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
- - Торговые пары: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD, GBPCAD.
- - Таймфрейм: H1.
- - Время работы: советник ищет возможности для входа в соответствии с фильтром будних дней и фильтром рабочих часов (в сессиях ЕС и США). Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике не было доступных сигналов для входа.
- - С функциями адаптивного трейлинг-стопа и безубыточности.
Инструкция по установке:
- - Откройте 6 рекомендуемых графиков: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD, GBPCAD.
- - Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.
- - Прикрепите советника к каждому графику.
- - Примените соответствующий "Set_file" к советнику.
- - Робот делает все автоматически — вам нужно только установить его на MT4 и оставить компьютер работать круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо компьютера).
ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте приведенным ниже рекомендациям:
- - РАБОЧИЕ ЧАСЫ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартный период времени) и GMT+3 (в период летнего времени). Если сервер вашего брокера имеет другой часовой пояс GMT, необходимо будет настроить фильтр "Рабочие часы" — просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) — я помогу проверить это и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.
- - Спред и брокер: Очень важно выбрать счет с узкими спредами: ECN или Raw spread для лучшей доходности.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.