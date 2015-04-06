Outside Bar Trader EA gtz

OUTSIDE BAR TRADER EA — это высококачественная система внутридневной торговли, основанная на анализе ценового движения!

Советник работает на таймфрейме H1 во время европейских и американских сессий. Доступно 6 файлов настроек для 6 валютных пар.

Скачайте файлы настроек советника для тестирования и торговли:

Торговая идея основана на известном мощном паттерне Price Action, который сочетается с трендовыми и скальпинговыми техниками!

Особенности советника:
  • - Советник может работать одновременно на 6 валютных парах.
  • - Автоматический расчет лотов в зависимости от баланса счета.
  • - Советник по умолчанию имеет встроенную систему управления капиталом с учетом сложных процентов.
  • - Стоп-лосс и тейк-профиты динамические — они по умолчанию адаптируются к волатильности рынка.
  • - Каждая сделка имеет стоп-лосс и тейк-профит, которые не видны брокеру.
  • - Интеллектуальная система фильтрации: фильтр тренда, фильтры осцилляторов, фильтр будних дней, фильтр рабочих часов, фильтр спреда и т. д.
  • - Минимальный баланс счета для запуска робота составляет всего 100 долларов.
  • - Кредитное плечо: любое в диапазоне от 1:30 до 1:2000.
  • - Торговые пары: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD, GBPCAD.
  • - Таймфрейм: H1.
  • - Время работы: советник ищет возможности для входа в соответствии с фильтром будних дней и фильтром рабочих часов (в сессиях ЕС и США). Если система не открыла ордера во время работы, это означает, что на графике не было доступных сигналов для входа.
  • - С функциями адаптивного трейлинг-стопа и безубыточности.
    Инструкция по установке:
    • - Откройте 6 рекомендуемых графиков: EURUSD, NZDUSD, USDCHF, AUDUSD, GBPAUD, GBPCAD.
    • - Выберите таймфрейм H1 на каждом графике.
    • - Прикрепите советника к каждому графику.
    • - Примените соответствующий "Set_file" к советнику.
    • - Робот делает все автоматически — вам нужно только установить его на MT4 и оставить компьютер работать круглосуточно (ИЛИ просто использовать VPS вместо компьютера).
    ВАЖНО!!! Для оптимальной работы торговой системы следуйте приведенным ниже рекомендациям:
    • - РАБОЧИЕ ЧАСЫ: Настоятельно рекомендуется использовать MT4, где Market_watch = GMT+2 (в стандартный период времени) и GMT+3 (в период летнего времени). Если сервер вашего брокера имеет другой часовой пояс GMT, необходимо будет настроить фильтр "Рабочие часы" — просто отправьте мне сообщение об этом (чтобы проверить часовой пояс вашего брокера) — я помогу проверить это и предоставлю соответствующие Set_files при необходимости.
    • - Спред и брокер: Очень важно выбрать счет с узкими спредами: ECN или Raw spread для лучшей доходности.
    Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.

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    Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
    Trend Catcher Exp
    Ramil Minniakhmetov
    5 (2)
    Эксперты
    Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
    HFT Prop EA
    Manpreet Singh
    4.93 (257)
    Эксперты
    HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    Эксперты
    BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
    Scalp On Scalp Off MT4
    Connor Michael Woodson
    Эксперты
    Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Эксперты
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    Эксперты
    ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
    BF Scalper PRO
    Lachezar Krastev
    4.05 (56)
    Эксперты
    BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    Эксперты
    Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
    Gold Buster
    Agus Santoso
    Эксперты
    Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Представляем советник Gold Buster: динамическую систему поддержки-сопротивления и управления рисками нового поколения. Советник "Gold Buster" представляет собой новейшую автоматизированную торговую систему, использующую последние достижения в области управления открытыми позициями и технологии анализа рисков, чтобы по-новому определить, как определяются и используются уровни под
    Poison Ivy
    Janet Abu Khalil
    5 (1)
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    Info: Working trading pairs :  XAUUSD, GOLD  Timeframe: H1 Min deposit: $100 Min leverage 1:20  Works with any broker, though an ECN broker is recommended Features: No martingale No grid trading No averaging No dangerous money management techniques Hard stop loss and take profit for every trade Stable results since 1999 with 99.9% quality quotes Not sensitive to broker conditions Easy to install and use FTMO and Prop firm ready Complies with FIFO rules (Need to disable Hedging in EA settings)
    Spider Crazy Pro
    Michela Russo
    4.78 (126)
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    Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
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    Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
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    Индикатор Форекс "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" для MT4 - Индикатор "Room_UP_DWN_Day_Week_Month" - очень полезный вспомогательный торговый инструмент. - Он показывает вам дневные, еженедельные и ежемесячные наиболее вероятные уровни, которых может достичь цена (уровни ценового диапазона). - Дневной диапазон полезен для внутридневных трейдеров. - Недельные и ежемесячные диапазоны предназначены для свинг-трейдеров и долгосрочных трейдеров. - Индикатор отлично подходит для планирования ваших целей T
    RVI Higher Time Frame mw
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex HTF RVI Oscillator для MT4, без перерисовки. - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального HTF RVI Oscillator для MT4. HTF означает - более высокий таймфрейм. - RVI - один из лучших осцилляторов для обнаружения смены тренда и входа из зон перепроданности/перекупленности. - Этот индикатор отлично подходит для торговых систем с несколькими таймфреймами с входами по ценовому действию из зон перепроданности/купленности. - Индикатор HTF RVI позволяет прикрепить R
    Dynamic Oscillator mw
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Dynamic Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex — эффективный торговый инструмент для MT4! - Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. - Dynamic Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. - Oscillator — это вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа из зон перепроданности/перекупленности. - Значения перепроданности: ниже зеленой линии; Значения перекупленности: выше красной линии. - О
    RSI for 8 Symbols mr
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор Форекс "RSI for 8 Symbols" для MT4. Не перерисовывается. - RSI - один из самых популярных осцилляторов для торговли. - Он отлично подходит для входа на продажу из сильной зоны перекупленности (выше 70) и входа на покупку из сильной зоны перепроданности (ниже 30). - RSI очень полезен для обнаружения дивергенции. - "RSI for 8 Symbols" дает возможность контролировать значения RSI до 8 различных символов всего на 1 графике. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action
    Scalping Channel mq
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex "Scalping_Channel" для MT4. - Scalping Channel имеет границы волатильности на основе ATR. - Отлично подходит для скальпинговой торговли: - Входите в сделки, размещая отложенный лимитный ордер на средней линии. - Рассматривайте бычьи входы, когда имеет место зеленый устойчивый восходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась выше верхней границы (см. рисунки). - Рассматривайте медвежьи входы, когда имеет место красный устойчивый нисходящий канал и хотя бы 1 свеча закрылась ниж
    Follow Trend Oscillator mq
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    «Follow Trend Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Удобный индикатор предоставляет возможности для скальпинга в направлении основного тренда. - Плавный и настраиваемый осциллятор с сигнальной гистограммой. - Зеленый цвет осциллятора для восходящих трендов, коричневый цвет — для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже -30; Значения перекупленности: выше 30. - С этим индикатором есть множество возможностей для модер
    Trend Correction Histogram m
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex «Гистограмма коррекции тренда» для MT4. - Гистограмма коррекции тренда может быть двух цветов: красного для медвежьего тренда и синего для бычьего. - 7 последовательных столбцов гистограммы одного цвета означают начало нового тренда. - Индикатор гистограммы коррекции тренда разработан с главной целью - минимизировать убытки и максимизировать прибыль. - Имеет параметр - "Период", отвечающий за чувствительность индикатора. - Встроенные оповещения для мобильных устройств и П
    MACD with Trend ZigZag mp
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex "MACD with Trend ZigZag" для MT4 - Сам индикатор MACD является одним из самых популярных инструментов для торговли по тренду. - "MACD with Trend ZigZag" отлично подходит для использования с входами Price Action или в сочетании с другими индикаторами. - Используйте этот индикатор для выбора наиболее точных сигналов входа: _ Если MACD выше 0 (зеленый цвет), а линия ZigZag направлена ​​вверх - ищите только паттерны Buy Price Action. _ Если MACD ниже 0 (розовый цвет), а линия
    Scalping Histogram mr
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Индикаторы
    Crypto_Forex Индикатор "Scalping Histogram" для MT4, без перерисовки. - Индикатор Scalping Histogram может использоваться для поиска сигналов входа в основное направление ценового импульса после незначительной коррекции цены. - Scalping Histogram может быть двух цветов: оранжевый для медвежьего импульса и зеленый для бычьего. - Как только вы увидите не менее 10 последовательных столбцов гистограммы одного цвета, это означает, что имеет место сильный импульс. - Сигналом входа является 1 столбец
    Scalping Sniper md
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Индикаторы
    Crypto_Forex Индикатор SCALPING SNIPER для MT4, торговая система без перерисовки. Scalping Sniper - это продвинутая система (индикатор), показывающая точный ценовой импульс! - Обновите свои методы торговли с помощью профессионального индикатора Scalping Sniper для MT4. - Эта система обеспечивает очень точные, но редкие сигналы Scalping, с процентом выигрышей до 90%. - Система предполагает использование множества пар для поиска сигналов, чтобы компенсировать малое количество сигналов на одну пар
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    DMITRII GRIDASOV
    5 (2)
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    Индикатор Crypto_Forex "Fractal Trend Lines" для MT4. - Этот индикатор отлично подходит для трейдеров, которые используют графический анализ с прорывами!!! - "Fractal Trend Lines" показывает графические линии восходящего тренда (фиолетовый цвет) и нисходящего тренда (красный цвет). - Линии восходящего и нисходящего тренда строятся на 2 ближайших соответствующих фракталах. - Индикатор имеет несколько параметров, отвечающих за цвет и ширину линий тренда. - Индикатор имеет встроенное оповещение дл
    Trend Oscillator mw
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Trend Oscillator — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный торговый инструмент! - Используется новый продвинутый метод расчета — 20 вариантов параметра «Цена для расчета». - Самый плавный осциллятор из когда-либо созданных. - Зеленый цвет для восходящих трендов, красный цвет для нисходящих трендов. - Значения перепроданности: ниже 5, значения перекупленности: выше 95. - С этим индикатором есть множество возможностей для модернизации даже стандартных стратегий. - С о
    Hook Pattern mt
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex "Hook pattern" для MT4. - Индикатор "Hook pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки; - Индикатор обнаруживает бычьи и медвежьи Hook patterns на графике: - Bullish Hook - сигнал синей стрелки на графике (см. рисунки). - Bearish Hook - сигнал красной стрелки на графике (см. рисунки). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Индикатор "Hook pattern" хорошо сочетается с уровнями поддержки/соп
    Smoothed Trend Histogram m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex "Сглаженная гистограмма тренда" для MT4, без перерисовки. - Индикатор сглаженной гистограммы тренда гораздо эффективнее любого стандартного пересечения скользящих средних. - Он особенно ориентирован на обнаружение крупных трендов. - Индикатор имеет 2 цвета: красный для медвежьего нисходящего тренда и зеленый для бычьего восходящего тренда (цвета можно изменить в настройках). - С оповещениями для мобильных устройств и ПК. - Отличная идея для объединения этого индикатора с
    Auto Fibo Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Индикатор Crypto_Forex "Auto FIBO Pro" - отличный вспомогательный инструмент в торговле! - Индикатор автоматически рассчитывает и размещает на графике уровни Фибоначчи и локальные линии тренда (красного цвета). - Уровни Фибоначчи указывают ключевые области, где цена может развернуться. - Наиболее важными уровнями являются 23,6%, 38,2%, 50% и 61,8%. - Вы можете использовать его для скальпинга на разворот или для торговли по зональной сетке. - Существует множество возможностей улучшить вашу текущ
    Adjustable Fractals Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    "Adjustable Fractals Pro" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals Pro решил эту проблему - у него есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн стрелок фракталов. - Имеет Info Spread
    RSI Flat Detector m
    DMITRII GRIDASOV
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    Breakout Channel ml
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Crypto_Forex Индикатор BREAKOUT CHANNEL для MT4, без перерисовки. - Этот индикатор можно использовать как полноценную торговую систему, основанную на прорывах максимумов/минимумов. - Он имеет всего 1 параметр - HYSTORY DEPTH, он отражает количество свечей, которые учитывает индикатор. - Рекомендуемые значения параметра HYSTORY DEPTH: таймфрейм D1 - 20 (один месяц), H4 - 30 (одна неделя), H1 - 24 (один день). - BREAKOUT CHANNEL состоит из 3 линий: High Border - максимальная цена последних N (пар
    RSI Speed mp
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
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    RVI Higher Time Frame Pro mq
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
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    MACD Higher Time Frame ml
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
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    Bollinger Bands Speed Pro m
    DMITRII GRIDASOV
    Индикаторы
    Уникальный трендовый индикатор Crypto_Forex "Bollinger Bands Speed ​​Pro" для MT4, без перерисовки. - Расчет этого индикатора основан на уравнениях из физики. - Скорость - это 1-я производная стандартных полос Боллинджера. - Индикатор Bollinger Bands Speed ​​Pro показывает, как быстро средняя линия BB и границы BB меняют свое направление. - По умолчанию: синяя линия - это скорость средней линии BB, красная линия - скорость нижней границы, зеленая - скорость верхней границы. - Рекомендуется испо
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