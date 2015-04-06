Gold Hunter Pro MT4
- Эксперты
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Farell Edson MazarinWe offer high-quality products from leading MQL5 developers with over 10 years of industry experience. Our Expert Advisors are based on quantum approach: we combine classical quantitative analysis, mathematical market models, along with AI and neural networks for certain programs.
- Версия: 1.60
- Обновлено: 15 июля 2026
- Активации: 10
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.
Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий.
Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику.
Ценовая политика
Цена будет увеличиваться на 50 USD каждые 10 покупок.
2 из 10 копий доступны по текущей цене.
Финальная цена: 1999.99 USD
Риск и управление капиталом
Советник поддерживает два режима расчета объема позиции:
- Фиксированный лот — использует постоянный торговый объем.
- Лот на основе риска — рассчитывает размер позиции с учетом баланса счета и расстояния до стоп-лосса.
В стандартной конфигурации используется только одна направленная позиция. Если hedge mode включен, длинные и короткие позиции могут управляться независимо в соответствии с выбранными настройками.
Рекомендуемые торговые условия
- Инструмент: XAUUSD
- Платформа: MetaTrader 4 и MetaTrader 5
- Тип счета: рекомендуется ECN-счет или счет с низким спредом
- Рекомендуется стабильная среда исполнения
- Рекомендуется низкое проскальзывание
- Рекомендуется VPS-хостинг
- Минимальное кредитное плечо: 1:10
- Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше
Входные параметры
VOLUME
Money Management — расчет фиксированного лота или лота на основе риска.
Risk — значение риска, используемое для расчета размера позиции на основе риска.
Fixed — фиксированный размер лота, используемый для торговли.
TRADE
Hedge Mode — управляет функцией хеджирования.
Trade Mode — разрешает все сделки, только long или только short.
Stop Loss — расстояние стоп-лосса в процентах от цены.
Take Profit — расстояние тейк-профита в процентах от цены.
Expert Magic Number — уникальный идентификатор сделок советника.
Expert Comment — пользовательский комментарий к сделкам.
TIME
Auto GMT Offset — автоматическое определение GMT-смещения брокера.
Manual GMT Offset — ручная настройка GMT-смещения.
DST — корректировка на летнее время.
Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.
Session Start / End — определяет разрешенные торговые часы.
SYSTEM
Plot Levels — отображает рассчитанные структурные уровни.
Stop Trading After Movement — включает приостановку торговли после заранее заданных условий движения.
Stop Trading Level — выбирает уровень, используемый для логики приостановки.
Trading Bars — определяет, сколько баров торговля остается разрешенной после активации.
Gold Hunter Pro официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое перераспространение или продажа через третьих лиц не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.
Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пользователям следует внимательно оценить условия своего счета, выбранные настройки и приемлемый уровень риска перед использованием советника. Капитал должен распределяться строго в соответствии с индивидуальной допустимостью риска.