Gold Hunter Pro MT4

Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий.

Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику.





Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 50 USD каждые 10 покупок. 2 из 10 копий доступны по текущей цене. Финальная цена: 1999.99 USD





Риск и управление капиталом

Советник поддерживает два режима расчета объема позиции:

Фиксированный лот — использует постоянный торговый объем.

Лот на основе риска — рассчитывает размер позиции с учетом баланса счета и расстояния до стоп-лосса.

В стандартной конфигурации используется только одна направленная позиция. Если hedge mode включен, длинные и короткие позиции могут управляться независимо в соответствии с выбранными настройками.





Рекомендуемые торговые условия

Инструмент: XAUUSD

Платформа: MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Тип счета: рекомендуется ECN-счет или счет с низким спредом

Рекомендуется стабильная среда исполнения

Рекомендуется низкое проскальзывание

Рекомендуется VPS-хостинг

Минимальное кредитное плечо: 1:10

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше





Входные параметры

VOLUME

Money Management — расчет фиксированного лота или лота на основе риска.

Risk — значение риска, используемое для расчета размера позиции на основе риска.

Fixed — фиксированный размер лота, используемый для торговли.

TRADE

Hedge Mode — управляет функцией хеджирования.

Trade Mode — разрешает все сделки, только long или только short.

Stop Loss — расстояние стоп-лосса в процентах от цены.

Take Profit — расстояние тейк-профита в процентах от цены.

Expert Magic Number — уникальный идентификатор сделок советника.

Expert Comment — пользовательский комментарий к сделкам.

TIME

Auto GMT Offset — автоматическое определение GMT-смещения брокера.

Manual GMT Offset — ручная настройка GMT-смещения.

DST — корректировка на летнее время.

Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.

Session Start / End — определяет разрешенные торговые часы.

SYSTEM

Plot Levels — отображает рассчитанные структурные уровни.

Stop Trading After Movement — включает приостановку торговли после заранее заданных условий движения.

Stop Trading Level — выбирает уровень, используемый для логики приостановки.

Trading Bars — определяет, сколько баров торговля остается разрешенной после активации.





Gold Hunter Pro официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое перераспространение или продажа через третьих лиц не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.