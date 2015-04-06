Gold Hunter Pro MT4

Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий.

Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику.


Ценовая политика

Цена будет увеличиваться на 50 USD каждые 10 покупок.

2 из 10 копий доступны по текущей цене.

Финальная цена: 1999.99 USD


Риск и управление капиталом

Советник поддерживает два режима расчета объема позиции:

  • Фиксированный лот — использует постоянный торговый объем.
  • Лот на основе риска — рассчитывает размер позиции с учетом баланса счета и расстояния до стоп-лосса.

В стандартной конфигурации используется только одна направленная позиция. Если hedge mode включен, длинные и короткие позиции могут управляться независимо в соответствии с выбранными настройками.


Рекомендуемые торговые условия

  • Инструмент: XAUUSD
  • Платформа: MetaTrader 4 и MetaTrader 5
  • Тип счета: рекомендуется ECN-счет или счет с низким спредом
  • Рекомендуется стабильная среда исполнения
  • Рекомендуется низкое проскальзывание
  • Рекомендуется VPS-хостинг
  • Минимальное кредитное плечо: 1:10
  • Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 или выше


Входные параметры

VOLUME

Money Management — расчет фиксированного лота или лота на основе риска.
Risk — значение риска, используемое для расчета размера позиции на основе риска.
Fixed — фиксированный размер лота, используемый для торговли.

TRADE

Hedge Mode — управляет функцией хеджирования.
Trade Mode — разрешает все сделки, только long или только short.
Stop Loss — расстояние стоп-лосса в процентах от цены.
Take Profit — расстояние тейк-профита в процентах от цены.
Expert Magic Number — уникальный идентификатор сделок советника.
Expert Comment — пользовательский комментарий к сделкам.

TIME

Auto GMT Offset — автоматическое определение GMT-смещения брокера.
Manual GMT Offset — ручная настройка GMT-смещения.
DST — корректировка на летнее время.
Trade on Monday-Friday — включает или отключает торговлю по дням недели.
Session Start / End — определяет разрешенные торговые часы.

SYSTEM

Plot Levels — отображает рассчитанные структурные уровни.
Stop Trading After Movement — включает приостановку торговли после заранее заданных условий движения.
Stop Trading Level — выбирает уровень, используемый для логики приостановки.
Trading Bars — определяет, сколько баров торговля остается разрешенной после активации.


Gold Hunter Pro официально распространяется исключительно через MQL5 Market. Любое перераспространение или продажа через третьих лиц не разрешены и не поддерживаются. Только покупки, совершенные через официальную платформу, дают право на обновления, техническую поддержку и подтверждение подлинности продукта.

Торговля на финансовых рынках связана со значительным риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Пользователям следует внимательно оценить условия своего счета, выбранные настройки и приемлемый уровень риска перед использованием советника. Капитал должен распределяться строго в соответствии с индивидуальной допустимостью риска.

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ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Эксперты
Trust EA   - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. * Ограниченное специальное предложение - скидка  50% от полной стоимости продукта. Только 5 копий по этой цене. Финальная цена 997$ * Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и,
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
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