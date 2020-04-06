RiskGuardian Pro PropFirm Drawdown Control

RiskGuardian Pro (MT4 Edition) - Идеальный Спасатель Счетов Prop Firm

Вы устали проваливать челленджи Prop Firm (FTMO, MFF и т.д.) из-за одной эмоциональной сделки или минутного сбоя в управлении рисками? RiskGuardian Pro — это ваша Система Обязательной Дисциплины, разработанная, чтобы помочь вам пройти оценки и защитить ваш финансируемый счет.

🔥 Основные Решаемые Проблемы:

* Жесткая Блокировка «Анти-Тильт» (Anti-Tilt Hard Lock): Мгновенно закрывает все сделки и блокирует терминал в момент достижения установленного вами максимального дневного убытка (например, 4%). Полностью исключает торговлю из мести.

* Расчет Лота в Один Клик: Прекратите считать лоты вручную. Просто введите желаемый денежный риск, и система автоматически рассчитает идеальный размер лота, гарантируя, что каждая сделка соответствует правилам Prop Firm.

* Защита Финансируемого Счета: Гарантирует, что вы никогда не нарушите строгие дневные или общие лимиты просадки, сохраняя ваш финансируемый статус в безопасности от дорогостоящих нарушений.

💸 Инвестиция: Стоимость RiskGuardian Pro значительно ниже, чем оплата одной пересдачи экзамена Prop Firm. Это самая дешевая и эффективная страховка для вашей торговой карьеры.