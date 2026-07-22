Bypass Generator MT4

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Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня.

Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ

Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску.

Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss.

Кривая результатов бэктеста не оптимизировалась ради нереалистичной доходности. Система была разработана и проверена на основе 21 года исторических данных, а затем подтверждена результатами на реальном рынке перед публикацией.

Прибыльным сделкам позволяет расти механизм трейлинг-сопровождения. Система строго ограничена одной открытой позицией одновременно. Здесь нет сеток, мартингейла или усреднения объема лота, что обеспечивает линейную модель риска с контролируемым уровнем риска.

Торговая логика основана на надежной технической архитектуре:

  • Сила тренда и подтверждение: Динамические линии тренда рассчитываются на нескольких таймфреймах и получают оценку силы. Затем каждая оценка силы умножается на числовой коэффициент, основанный на историческом движении цены, после чего они ранжируются от самой сильной к самой слабой. Сделки открываются только после определения доминирующего, преобладающего тренда.
  • Поддержка и сопротивление: Исторические уровни поддержки и сопротивления сначала рассчитываются на младших таймфреймах (H1 и M15) в зонах, где цена ранее реагировала. Затем каждому уровню присваивается коэффициент корреляции [0.0-1.0] на основе его предполагаемой силы и совпадения с ключевыми зонами на старших таймфреймах.
  • Фильтр объема по торговым сессиям: Большинство индикаторов объема слепо сравнивают объем, не учитывая ежедневные торговые сессии, из-за чего сессия Нью-Йорка всегда считается периодом высокого объема. Bypass Generator сравнивает объем текущей сессии с историческим объемом этой же сессии, что позволяет отличить реальные всплески объема от нормальных условий.
  • Сделки открываются только тогда, когда тренд определен с высокой оценкой уверенности, а цена отреагировала на несколько зон поддержки или сопротивления.

Рекомендации:

  • График: XAUUSD
  • Таймфрейм: H1
  • Рекомендуемый депозит: 200 USD
  • Тип счета: Standard, ECN, Raw, Cent
  • Валюта счета: Любая валюта
  • Кредитное плечо: от 1:30 до 1:2000
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    Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
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    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
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    Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
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    Фильтр:
    Aleksandr Kiselev
    350
    Aleksandr Kiselev 2026.07.30 16:06 
     

    Просто открытие сделок в произвольном направлении.

    Connor Michael Woodson
    9915
    Ответ разработчика Connor Michael Woodson 2026.07.31 23:26
    Thanks for the feedback. The EA does open trades in both directions (buy and sell).
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