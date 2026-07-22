Bypass Generator MT4

Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня.

Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ



Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску.

Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss.

Кривая результатов бэктеста не оптимизировалась ради нереалистичной доходности. Система была разработана и проверена на основе 21 года исторических данных, а затем подтверждена результатами на реальном рынке перед публикацией.

Прибыльным сделкам позволяет расти механизм трейлинг-сопровождения. Система строго ограничена одной открытой позицией одновременно. Здесь нет сеток, мартингейла или усреднения объема лота, что обеспечивает линейную модель риска с контролируемым уровнем риска.

Торговая логика основана на надежной технической архитектуре:

Сила тренда и подтверждение: Динамические линии тренда рассчитываются на нескольких таймфреймах и получают оценку силы. Затем каждая оценка силы умножается на числовой коэффициент, основанный на историческом движении цены, после чего они ранжируются от самой сильной к самой слабой. Сделки открываются только после определения доминирующего, преобладающего тренда.

Поддержка и сопротивление: Исторические уровни поддержки и сопротивления сначала рассчитываются на младших таймфреймах (H1 и M15) в зонах, где цена ранее реагировала. Затем каждому уровню присваивается коэффициент корреляции [0.0-1.0] на основе его предполагаемой силы и совпадения с ключевыми зонами на старших таймфреймах.

Фильтр объема по торговым сессиям: Большинство индикаторов объема слепо сравнивают объем, не учитывая ежедневные торговые сессии, из-за чего сессия Нью-Йорка всегда считается периодом высокого объема. Bypass Generator сравнивает объем текущей сессии с историческим объемом этой же сессии, что позволяет отличить реальные всплески объема от нормальных условий.



Сделки открываются только тогда, когда тренд определен с высокой оценкой уверенности, а цена отреагировала на несколько зон поддержки или сопротивления.



Рекомендации: