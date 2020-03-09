Quantum Nexus MT4

Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе.

Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми для математического подтверждения статистического преимущества стратегий.

Политика ценообразования

Ограниченная скидка 30% доступна первым клиентам с 31 июля по 5 августа 2026 года.

Цена будет увеличиваться на 100 USD после каждых 10 покупок. Повышения цены необратимы.

Финальная цена: 30 000 USD.


Результаты

В реальной торговле, при высоком риске и режиме ULTRA, Quantum Nexus на данный момент показывает прибыль более 250%.

На дополнительном реальном счёте, при умеренном риске и режиме MEDIUM, результат на данный момент превышает 30%.

При тестировании на истории экспертный советник показывает прибыль более 10 миллиардов USD с 2021 года, сохраняя стабильно низкую и контролируемую просадку.


Доказательства эффективности

Quantum Nexus использует несколько трендовых стратегий, найденных в результате тестирования для обеспечения преимущества с течением времени.

Поиск стратегий происходит в два этапа:

  1. Отдельный скрипт, содержащий классы для сбора статистики цен, такой как рост за сутки, объём торгов, отклонение от среднего и так далее, рассчитывает данные, имитируя реальные условия, чтобы избежать утечки будущей информации.
  2. Полученные данные загружаются в отдельную программу вне экосистемы MetaTrader для анализа по нашей авторской технологии скользящих окон. Её задача — сдвигать окно по мере движения от прошлого к настоящему, проверяя только результаты, достигнутые на OOS-выборках. Если подход к поиску стратегий даёт положительное преимущество, найденные стратегии добавляются в алгоритм Quantum Nexus.

Такая архитектура обеспечивает 100%-ную гарантию совпадения тестовых и реальных условий.


Основные торговые правила

Этот экспертный советник всегда следует тренду, открывая сделки вблизи важных уровней при наличии определённых торговых условий и характеристик цены, выявленных как благоприятные для длинных или коротких позиций на динамически эффективном отрезке времени.

Перед каждой транзакцией по входу в рынок проводится оценка риска совершения сделки по определённой цене и в определённое время с учётом волатильности и других характеристик инструмента.

Все действия по контролю и закрытию позиций выполняются независимо в отдельных модулях. Это позволяет одновременно вести ручную торговлю и использовать другие программы MetaTrader вместе с Quantum Nexus.


Требования

  • Инструмент - XAUUSD / Gold
  • Таймфрейм - любой; Quantum Nexus управляет таймфреймами автоматически
  • Минимальный депозит - 500 USD
  • Кредитное плечо - 1:100 или выше
  • Режим счёта - хеджинг
  • Брокер - Quantum Nexus может использоваться с любым брокером
  • Тип счёта - ECN, Raw Spread или любой тип счёта с низкими спредами и комиссиями
  • VPS - рекомендуется


Настройки

  • Model - торговая модель, определяющая количество используемых стратегий
    • MEDIUM - основные стратегии с наивысшей стабильностью
    • High - расширенный режим с дополнительными стратегиями
    • Ultra - режим с использованием всех стабильных стратегий
  • Risk Mode - метод расчёта объёма для каждой позиции
  • Automatic Lot Size - риск, используемый при автоматическом расчёте объёма одной позиции
  • Fixed Lot Size - размер каждой позиции при использовании метода фиксированного объёма
  • Magic Number - уникальный числовой идентификатор, используемый Quantum Nexus
  • Comment Tag - текстовое описание, используемое Quantum Nexus для некоторых транзакций


Маржинальная торговля связана с высоким риском и может не подходить некоторым инвесторам. Рассмотрите возможность периодически выводить прибыль, чтобы защитить накопленный доход от возможных будущих убытков. Не инвестируйте средства, которые вы не готовы потерять.

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Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Эксперты
️   Уже есть  Boring Pips EA ?  Вы имеете право на  дополнительную скидку 30% !  Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о:  Как получить возврат средств Второй срок Трампа вновь разжёг волну агрессивной торговой политики, начиная с возвращения широкомасштабных тарифов, что потрясло мировые рынки. Напряжённость на Ближнем Востоке вновь обострилась — в частности между Израилем и Ираном — и это может оказать влияние на цены на нефть. Война между Россией и Украиной продолжается без видимо
Double Blow Scalp
Kirill Borovskii
Эксперты
Double Blow Scalping EA: Инновационный Советник для MT4, Вдохновленный Квантовыми Технологиями - ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК!!! Описание: Double Blow Scalping EA — это революционный торговый алгоритм для MetaTrader 4, объединяющий передовые принципы квантовых вычислений и скальпинговой стратегии. В основе его работы лежит уникальная имитация   кубитов   — ключевых элементов квантовых компьютеров, позволяющих обрабатывать множество рыночных сценариев одновременно. Это дает советнику беспрецедентную ск
TopBottomEA
lizhi fu
4.55 (42)
Эксперты
TopBottomEA's advantage: the first support for small capital work EA, real trading for more than 4 years; this EA based on volatility adaptive mechanism, only one single at a time, each single with a stop-loss, an average of about 4 orders per day, holding a single length of 12 hours or so, with a limit of $ 20 principal challenge backtesting ran through more than 10 years. Every interval of three days to increase the price of $ 100, the price process: 998 --> 1098 --> 1198...... Up to the targ
SFire Gold EA
Jacques Scholtz Fourie
Эксперты
This EA is a grid-based trading system. It incorporates several advanced features to manage trades dynamically and adapt to market conditions. Here's a summary of its functionality: I am happy to provide my settings file. Recomendation would be to run on a 20 000 cent account. Key Features: 1. Grid Trading Strategy:    - The EA uses a grid-based approach to open buy and sell trades at predefined price intervals.    - It dynamically adjusts the grid levels based on market conditions and risk se
TW Sniper EA MT4
Altan Karakaya
Эксперты
TW Sniper EA – Эксперт по Скальпингу Золота для Торговли Трендами XAUUSD TW Sniper EA MT4 — это современный Forex Expert Advisor для торговли золотом, построенный на точной логике, основанной на тренде, для стабильной работы даже в условиях высокой волатильности рынка. Этот мощный робот для скальпинга золота сосредоточен на торговле XAUUSD в ключевые сессии, обеспечивая стабильный рост при строгом контроле риска и профессиональном управлении капиталом. С помощью умной автоматизированной стратег
Forex Engine EA
Pablo Salgado
Эксперты
Forex Engine EA is a professional MetaTrader 4 trading robot built around a structured reversal and mean-reversion methodology. It analyzes swing highs and lows, support and resistance zones, market overextension, and overbought or oversold conditions to identify areas where a price correction or reversal may occur. When price approaches a key resistance zone, the EA evaluates the possibility of selling pressure before considering a sell entry. When price reaches a strong support area, it looks
Ninja Forex EA
Samir Arman
Эксперты
Hello all Recommended Broker For the best trading conditions, low spreads, and fast execution, a   Zero Spread   account is recommended. Open an Exness Zero Account: https://one.exnesstrack.org/a/lmeqq9b7 Ninja Forex EA  How to configure settings on gold https://t.me/Arman_MT4/2685 The expert works on technical levels with some indicators for entering deals It works in reverse If the general shape is bullish, selling is entered with the suspension of a pending deal If the trend is down, buy is
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