Quantum Nexus MT4

Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе.

Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми для математического подтверждения статистического преимущества стратегий.

Политика ценообразования Ограниченная скидка 30% доступна первым клиентам с 31 июля по 5 августа 2026 года. Цена будет увеличиваться на 100 USD после каждых 10 покупок. Повышения цены необратимы. Финальная цена: 30 000 USD.





Результаты

В реальной торговле, при высоком риске и режиме ULTRA, Quantum Nexus на данный момент показывает прибыль более 250%.

На дополнительном реальном счёте, при умеренном риске и режиме MEDIUM, результат на данный момент превышает 30%.

При тестировании на истории экспертный советник показывает прибыль более 10 миллиардов USD с 2021 года, сохраняя стабильно низкую и контролируемую просадку.





Доказательства эффективности

Quantum Nexus использует несколько трендовых стратегий, найденных в результате тестирования для обеспечения преимущества с течением времени.

Поиск стратегий происходит в два этапа:

Отдельный скрипт, содержащий классы для сбора статистики цен, такой как рост за сутки, объём торгов, отклонение от среднего и так далее, рассчитывает данные, имитируя реальные условия, чтобы избежать утечки будущей информации. Полученные данные загружаются в отдельную программу вне экосистемы MetaTrader для анализа по нашей авторской технологии скользящих окон. Её задача — сдвигать окно по мере движения от прошлого к настоящему, проверяя только результаты, достигнутые на OOS-выборках. Если подход к поиску стратегий даёт положительное преимущество, найденные стратегии добавляются в алгоритм Quantum Nexus.

Такая архитектура обеспечивает 100%-ную гарантию совпадения тестовых и реальных условий.





Основные торговые правила

Этот экспертный советник всегда следует тренду, открывая сделки вблизи важных уровней при наличии определённых торговых условий и характеристик цены, выявленных как благоприятные для длинных или коротких позиций на динамически эффективном отрезке времени.

Перед каждой транзакцией по входу в рынок проводится оценка риска совершения сделки по определённой цене и в определённое время с учётом волатильности и других характеристик инструмента.

Все действия по контролю и закрытию позиций выполняются независимо в отдельных модулях. Это позволяет одновременно вести ручную торговлю и использовать другие программы MetaTrader вместе с Quantum Nexus.





Требования

Инструмент - XAUUSD / Gold

Таймфрейм - любой; Quantum Nexus управляет таймфреймами автоматически

Минимальный депозит - 500 USD

Кредитное плечо - 1:100 или выше

Режим счёта - хеджинг

Брокер - Quantum Nexus может использоваться с любым брокером

Тип счёта - ECN, Raw Spread или любой тип счёта с низкими спредами и комиссиями

VPS - рекомендуется





Настройки

Model - торговая модель, определяющая количество используемых стратегий MEDIUM - основные стратегии с наивысшей стабильностью High - расширенный режим с дополнительными стратегиями Ultra - режим с использованием всех стабильных стратегий

Risk Mode - метод расчёта объёма для каждой позиции

Automatic Lot Size - риск, используемый при автоматическом расчёте объёма одной позиции

Fixed Lot Size - размер каждой позиции при использовании метода фиксированного объёма

Magic Number - уникальный числовой идентификатор, используемый Quantum Nexus

Comment Tag - текстовое описание, используемое Quantum Nexus для некоторых транзакций



