Boring Pips MT4

4.54

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных?

Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели.

Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа предотвратить его. Другие используют его как инструмент для улучшения результатов на исторических данных, они добавляют десятки входных параметров, не учитывая статистическую значимость, делая торговую стратегию чрезмерно адаптированной к историческим данным и пытаются убедить других, что их советник-эксперт может достичь подобной производительности в будущем.

Если вас интересует этот увлекательный предмет и вы хотите получить более глубокое понимание переобучения, ознакомьтесь с моими статьями здесь::

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 1): Identifying the Signs and Causes

Avoiding Over-fitting in Trading Strategy (Part 2): A Guide to Building Optimization Processes

Существует несколько способов избежать потерь на советнике-эксперте, чьим единственным "преимуществом" является анализ прошлых данных, и самый простой способ - НИКОГДА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОВЕТНИКА-ЭКСПЕРТА БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ИЛИ 300 ОТСЛЕЖИВАЕМЫХ СДЕЛОК, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, БЕСПЛАТЕН ЛИ ОН ИМЕЕТ ЛИ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ИСТОРИЧЕСКИХ ДАННЫХ. Мониторинг результатов реальных сделок - самый простой способ наблюдать производительность советника-эксперта с данными, которые он никогда не видел раньше.


Скучный процесс оптимизации Boring Pips - тщательный процесс проверки, который создает разницу.

Boring Pips проходит всесторонний и индивидуально настроенный процесс оптимизации, называемый Anti-Overfitting. Это надежный процесс оптимизации, реализованный для исключения влияния overfitting на торговую систему, обеспечивая обобщение созданной модели. Пожалуйста, обратитесь к статье, ссылка на которую приведена в части 2 выше, чтобы получить более подробное представление об этом процессе.

Процесс Anti-Overfitting состоит из 3 этапов:

- Начальная оптимизация: На этом этапе происходит оптимизация Boring Pips с использованием исторических данных с 2010 по 2019 год. Цель этой фазы - проверить начальное предположение торговой стратегии и извлечь наиболее надежные значения параметров.

- Прогулка вперед: На втором этапе проверяются параметры, которые показали хорошие результаты на первом этапе, с использованием совершенно новых данных с 2019 по 2022 год. Целью является обеспечение стабильности торговой системы с новыми данными и оценка предсказательной силы модели.

- Стресс-тестирование: Значения параметров, прошедшие первые два этапа, подвергаются стресс-тестированию. В этом финальном тесте используется симуляционный алгоритм, чтобы ввести переменные, такие как шум и задержка, в начальные точки входа и выхода (определенные выбранными параметрами из фазы прогулки вперед). Целью является выведение системы за ее "комфортную зону" и оценка ее устойчивости к случайным факторам, таким как задержка и шум.

Мониторинг реальной торговли: Наиболее надежные значения параметров, полученные в результате процесса анти-переобучения, были протестированы на торговую эффективность с использованием реального счета с 10 октября 2022 года. Этот счет отслеживается по ссылке ниже.

Live trading performance: Live signals

MT5 version for Boring Pips: MT5

Please refer to the Boring Pips FAQ here.

 

Введение в алгоритм Boring Pips

Торговая система Boring Pips является сочетанием передовых алгоритмов искусственного интеллекта и классических торговых стратегий, включающих: импульс, зоны предложения и спроса и Фибоначчи-коррекцию. Конкретно, советник использует передовую формулу на основе алгоритмов глубокого обучения для одновременного измерения импульса цен на 4 таймфреймах. Этот анализ помогает выявить случаи синхронизации снижения импульса цен в потенциальных зонах предложения и спроса, что позволяет системе принимать обоснованные торговые решения. Весь процесс, начиная от сканирования сигналов до входа и выхода из позиций, полностью автоматизирован и состоит из 4 этапов:

- Шаг 1: Используется передовой алгоритм для непрерывного сканирования зон предложения и спроса, которые являются потенциальными областями, где цены, скорее всего, будут реагировать.

- Шаг 2: Boring Pips использует сложный и уникальный алгоритм, созданный искусственным интеллектом, для обнаружения любого изменения импульса цен после сильного движения цены на разных таймфреймах.

- Шаг 3: Система принимает торговые решения, когда цена теряет импульс в ранее определенных зонах предложения и спроса, предсказывая разворот.

- Шаг 4: Boring Pips управляет сделками на основе правила вероятностного распределения, чтобы обеспечить максимальное использование преимущества торгового рычага, который обеспечивает точка входа.


Функции

 Название        

 Boring Pips

 Версия

 4.30

 Платформа     

 MT4, MT5

 Торговые стратегии

 Моментум, Зоны спроса и предложения, Фибоначчи-коррекция, Искусственный интеллект

 Рекомендуемые пары

 AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD

 Таймфрейм

 M5

 Мультивалютный советник

 Да. Один график для всех символов

 Тейкпрофит

 Да. Подвижный стоп

 Стоплосс

 Да. Фиксированный

 Сетка

 Опционально

 Мартингейл

 Опционально

 Ручное управление рисками

 Да. Остановка входа / Закрытие всех позиций


 

Рекомендуемая установка

  •  Установите Boring Pips на одной из диаграмм AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD с таймфреймом M5.
  •  Торговые символы: выберите валютную пару для торговли (оптимизировано для AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).
  •  Режим риска: выберите соответствующий режим риска (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).
  •  Базовый баланс: выберите сумму баланса для торговли.
  •  Настройки персонализации: ознакомьтесь с подробными инструкциями.
  •  Настройки управления рисками: ознакомьтесь с подробными инструкциями

Отказ от ответственности

Показатели доходности и ожидаемые результаты, представленные в данном документе, получены на основе исследования Anti-overfitting с использованием тиковых данных третьих лиц (Tick Data Suite и Tickstory) за период 2010–2023 годов, при допущении, что характеристики рынка в прошлом полностью или частично сохранятся в будущем.

Результаты тестирования на исторических данных (backtest) предоставляются исключительно в иллюстративных целях для демонстрации поведения торговой стратегии и не должны рассматриваться как гарантия, указание или надежная основа для оценки какой-либо будущей доходности, прибыли или уровня риска.

  Если у вас есть какие-либо вопросы или отзывы относительно Boring Pips, пожалуйста, не стесняйтесь отправить мне личное сообщение. 

Отзывы 18
Theodore
416
Theodore 2025.07.03 04:39 
 

Great EA, it's a realistic steady consistent unlike others that 'promise' million dollar profit backtest. I have been using more than a year. author support is impeccable.

Emre Deniz
402
Emre Deniz 2025.01.20 14:09 
 

This is a great EA.

I am doing fine with personal account and prop firm account. Steady and consistent. One of the jewels here in mql5. Coder of the EA Thi/Andy has a great support. And you have settings for prop firms. I advise this EA to anyone. Besides, settings are simple.I can not emphasize how much expert programmer Thi is. I advise anyone to use that EA. I have been using for around 9 months and I am glad that I used Boring Pips!...

NN
944
NN 2024.03.26 16:35 
 

Boring Pips is a very good EA because it is reliable and profitable. Additionally, the developer is helpful.

