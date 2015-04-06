Outside Bar Trader EA gtz

OUTSIDE BAR TRADER EA 是一款基于价格行为研究的高质量日内交易系统！

该 EA 在欧洲和美国交易时段的 H1 时间框架内运行。提供 6 个设置文件，分别对应 6 个外汇货币对。

下载 EA 设置文件进行测试和交易：

交易理念基于著名的、强大的价格行为模式，并结合了趋势和超短线交易技巧！

EA 功能：
  • - EA 可同时运行 6 个货币对。
  • - 根据账户余额自动计算手数。
  • - EA 默认内置复利资金管理功能。
  • - 止损和止盈是动态的，默认情况下可根据市场波动进行调整。
  • - 每笔交易都设有止损和止盈，经纪商不可见。
  • - 智能过滤系统：趋势过滤器、震荡指标过滤器、工作日过滤器、交易时段过滤器、点差过滤器等。
  • - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。
  • - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。
  • - 交易货币对：EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD、GBPCAD。
  • - 时间周期：H1。
  • - 运行时间：EA 根据工作日过滤器和交易时段过滤器（欧洲和美国交易时段）寻找入场机会。如果在运行时间内系统未开仓，则表示图表上没有可用的入场信号。
  • - 具备自适应追踪止损和盈亏平衡功能。
    安装方法：
    • - 打开 6 个推荐图表：EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD 和 GBPCAD。
    • - 在每个图表中选择 H1 时间周期。
    • - 将智能交易系统 (EA) 附加到每个图表。
    • - 将相应的“Set_file”文件应用到 EA。
    • - 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 平台并让电脑 24/7 全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。
    重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：
    • - 工作时间：强烈建议在 MT4 平台中使用 Market_watch 时区为 GMT+2（标准时间）或 GMT+3（夏令时）。如果您的经纪商服务器的时区与此不同，则需要调整工作时间过滤器 - 请给我留言（以便我检查您的经纪商时区） - 我会协助您检查，并在必要时提供相关的 Set_file 文件。
    • - 点差和经纪商：选择点差较低的账户非常重要，例如ECN账户或原始点差账户，以获得更佳的交易表现。
    本产品为MQL5网站独家提供的原创产品。

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    4.67 (3)
    专家
    推出促销活动： 仅售 1 份，售价 399 美元 最终售价：2000$ 该 EA 的销售数量有限 借助市场上最先进的“均值反向”交易机器人 Luna AI Pro EA   ，释放人工智能的力量，将您的交易提升到前所未有的高度。 这个尖端的人工智能驱动系统旨在满足经验丰富的交易者和初学者的需求，配备了广泛的功能来优化您的交易策略并最大化您的利润。 使用 Luna AI Pro 释放您交易策略的全部潜力。 拥抱交易的未来，让先进的人工智能彻底改变您的投资之旅。 体验当今人工智能的力量，加入全球成功交易者的行列。 为什么这个 EA 与众不同： OneChartSetup -> 运行 1 个图表中的所有货币对 个人表现监控：如果表现不佳，每对货币对的风险将自动降低，如果再次盈利，风险将再次增加。 不使用有风险的交易技术，如鞅、网格或具有非常宽止损的交易等 严格的贸易和风险管理 经过验证的真实账户跟踪记录：已经运行一年多 没有虚假/操纵的回测 实时结果（低风险）：    https ://www.mql5.com/en/signals/1502590 设置 EA：    https:
    Multi Sniper mq
    DMITRII GRIDASOV
    5 (4)
    专家
    MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
    Gold Hunter Pro MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Gold Hunter Pro 是一款面向 XAUUSD 的自动化交易系统，专为 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 设计。 该智能交易系统采用基于突破的执行模型。它分析结构性价格水平，并仅在满足预设市场条件时放置挂单。 该系统专为日内交易设计，不使用马丁格尔、网格、加仓摊平、递增手数或隐藏恢复逻辑。 定价政策 每完成 10 次购买，价格将上涨 50 USD。 当前价格下，10 份中仍有 2 份可用。 最终价格：1999.99 USD 风险与资金管理 该 EA 支持两种仓位规模计算模式： 固定手数 — 使用固定的交易量。 基于风险的手数 — 根据账户余额和止损距离计算仓位大小。 在标准配置下，仅使用一个方向性仓位。如果启用 hedge mode，则可根据所选设置独立管理多头和空头仓位。 推荐交易条件 交易品种：XAUUSD 平台：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5 账户类型：建议使用 ECN 账户或低点差账户 建议使用稳定的执行环境 建议低滑点 建议使用 VPS 托管 最低杠杆：1:10 推荐杠杆：1:100 或更高 输入参数 VOLUM
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    专家
    Aura Neuron 是一款独特的 EA 交易系统，延续了 Aura 系列交易系统。通过利用先进的神经网络和尖端的经典交易策略，Aura Neuron 提供了一种具有出色潜在性能的创新方法。这款 EA 交易系统完全自动化，旨在交易 XAUUSD (GOLD) 等货币对。从 1999 年到 2023 年，它在这些货币对中表现出了一致的稳定性。该系统避免了危险的资金管理技术，例如马丁格尔、网格或剥头皮，使其适用于任何经纪商条件。Aura Neuron 由多层感知器 (MLP) 神经网络驱动，利用它来预测市场趋势和走势。MLP 是一种前馈人工神经网络 (ANN)，通常被称为“原始”神经网络，尤其是当它们由单个隐藏层组成时。MLP 包括三个基本层：输入层、隐藏层和输出层。除输入节点外，每个神经元都使用非线性激活函数。该网络使用称为反向传播的监督学习技术进行训练。 MLP 的多层结构和非线性激活使其有别于线性感知器，使其能够识别数据中非线性可分的模式。通过其复杂的 NN 智能，Aura Neuron 能够识别模式并适应不断变化的市场条件，例如汇率或交易者行为的变化。其处理复杂数据的能力使其能够
    Vortex Gold MT4
    Stanislav Tomilov
    4.93 (43)
    专家
    Vortex - 您对未来的投资 Vortex Gold EA 专家顾问专门用于在 Metatrader 平台上交易黄金（XAU/USD）。该 EA 使用专有指标和作者的秘密算法构建，采用全面的交易策略，旨在捕捉黄金市场中的盈利走势。其策略的关键组成部分包括 CCI 和抛物线指标等经典指标，这些指标共同作用，准确地发出理想的进入和退出点信号。Vortex Gold EA 的核心是先进的神经网络和机器学习技术。这些算法持续分析历史和实时数据，使 EA 能够更准确地适应和应对不断变化的市场趋势。通过利用深度学习，Vortex Gold EA 可以识别模式，自动调整指标参数，并随着时间的推移不断提高性能。Vortex Gold EA 是专有指标、机器学习和适应性交易算法的强大组合。使用 Vortex Gold EA 为您的未来投资。 售价 675 美元（还剩 2/10），下一个价格 795 美元 Live Monitoring  https://www.mql5.com/en/signals/2366351 Check out the live results in Profile >>
    Vortex Turbo EA MT4
    Stanislav Tomilov
    5 (10)
    专家
    Vortex Turbo——“驾驭风暴——掌控漩涡” Vortex Turbo代表了智能交易的下一个进化阶段——它融合了尖端人工智能架构、自适应市场逻辑和精准的风险控制，是一项独特的创新。Vortex Turbo基于成熟的算法原理，将多种策略整合到一个统一的高速生态系统中，并以全新的预测智能为驱动。Vortex Turbo专为黄金XAUUSD(GOLD)的超短线交易而设计，采用受控马丁格尔和均价网格，同时每个   仓位都受到内置止损的全面保护   ——确保了力量、精准度和安全性之间的完美平衡。 非常重要！购买专家服务后请给我发私信。我会把所有必要的建议和操作指南发给你。 399 美元的价格有效期至 2 月 15 日，之后价格将上涨至 499 美元。（最终价格为 999 美元） 购买   Vortex Turbo   智能交易系统后，您将有机会获得   我的其他任何一款智能交易系统的免费授权   ，该系统可关联到您选择的   三个交易账户    （赠送的智能交易系统将以 .ex 格式的文件直接发送）。  请私信询问具体条件   https://www.mql5.com/en/users
    Fortress MT4
    Shane Lee
    5 (1)
    专家
    Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2378166 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortress is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA utilizes multiple confirmation algorithms and internal strategies to identify optimal breakout points at key support and resistance levels. Position sizing and trade frequency automatically adjust to the user's
    AW Double Grids EA
    AW Trading Software Limited
    4.5 (8)
    专家
    AW Double Grids MT5 智能交易系统是一款激进的、全自动的基于网格的智能交易系统，具有信息交易面板和简单的设置。该策略包括同时进行的两侧工作，将一个方向的体积相乘。内置自动计算手数，以及订单乘法的变化。 说明 -> 此处  /  问题解决 ->   此处 / MT4 版本 ->   此处 顾问如何交易： AW 双网格通过一对方向相反的订单进行双向交易。 AW Double Grids 通过开立两个反向订单开始交易。在关闭盈利订单后，顾问会再次开立两个订单，将开仓方向的交易量乘以倍数。如果有未结订单，顾问可以根据设置更改获利点数。获利点可以是动态的，也可以是固定的。 输入参数： 主要设置 Size_of_the_first_order - 定义第一个订单大小的变量。 在“Enable_Autolot_calculation”禁用时使用。 Enable_Autolot_calculation - 使用自动手数计算。此功能允许您在更改存款时保存风险设置。     如果您使用 autolot，则不使用“   Size_of_the_first_order”   。 Autol
    BB Return mt4
    Leonid Arkhipov
    4.89 (18)
    专家
    BB Return — 一款用于黄金交易（XAUUSD）的智能交易系统（EA）。该交易思路最初来自我的 手动交易 经验。策略核心是价格回归 Bollinger Bands（布林通道） 区间，但并非机械式或每次触及即入场。针对黄金市场的特性，系统加入了额外过滤条件，用于剔除无效和低质量的市场环境，仅在回归逻辑真正成立时才开仓。   Global   update   on   June   14th   交易原则 — 系统不使用网格、马丁或加仓平均成本等风险策略。EA 可使用 固定手数 或 AutoRisk 自动风险 模式运行。BB Return 对点差、滑点及不同经纪商的报价方式不敏感，可在任何经纪商及多种账户类型下运行，包括 Standard、ECN、Pro、Raw、Razor 。系统不受交易时段限制，可 24 小时运行 。   $ 359   不是最终价格。 当前价格仅剩 5–7 个名额。 之后将上涨。 该EA限量提供，以保证策略的稳定性。 设置与交易频率 — 启动系统无需复杂设置，策略设计即基于 默认参数 运行，通常只需调整手数或 AutoRisk 模式。系统平均每年约执行
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    专家
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Aurum AI mt4
    Leonid Arkhipov
    4.94 (34)
    专家
    更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
    Trend Catcher Exp
    Ramil Minniakhmetov
    5 (2)
    专家
    Trend Catcher EA 使用作者自主研发的自适应趋势分析指标来分析市场价格走势。它通过过滤掉短期噪音，专注于潜在的动能强度、波动性扩张和价格结构行为，从而识别真实的市场方向。该 EA 结合了移动平均线、RSI 和波动率过滤器等特殊定制指标的平滑和趋势过滤功能，可以根据预设的交易条件自动执行交易。 该系统会等待趋势确认，而不是对每一次价格波动都做出反应，然后在进入动态均衡区域之前寻找可控的回调机会，并顺势而为。这是一款马丁格尔/网格交易 EA。 货币对和时间框架： 该 EA 在 15 分钟或更高时间框架（例如 H1）下运行良好，适用于 xauusd 或主要货币对，例如 eurusd、gbpusd、usdcad、audusd、audcad、nzdcad、nzdusd 等，以获得更高的准确性。 设置： 开启新系列 – 真/假 – 允许开启新系列 买入交易 – 真/假 – 允许买入 卖出交易 – 真/假 – 允许卖出 管理手动订单 – 真/假 – 如果交易者手动输入新订单，EA 将自动执行 使用对冲 – 真/假 – 允许对冲 订单备注 – EA 趋势 AI 最
    Quantum Nexus MT4
    Farell Edson Mazarin
    专家
    Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
    Gold Buster
    Agus Santoso
    专家
    MT4 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5 版本： https://www.mql5.com/en/market/product/102624 推出“Gold Buster”EA：下一代动态支撑-阻力和风险管理系统 “Gold Buster”EA 代表了自动化交易系统的尖端技术，利用未平仓头寸管理和风险分析技术的最新进展，重新定义如何在金融市场中识别和利用支撑位和阻力位。这款革命性的专家顾问 (EA) 旨在无缝地跨各种交易平台和工具工作，满足寻求持续利润和降低风险的新手和经验丰富的交易者的需求。 主要特点： 动态支撑和阻力识别： “Gold Buster”EA 的核心在于其动态支撑和阻力识别算法。与传统的静态支撑位和阻力位（通常是预先定义的，很快就会过时）不同，此 EA 利用机器学习和人工智能来适应不断变化的市场条件。它不断分析历史价格数据、实时市场走势和关键技术指标，以准确识别相关的支撑位和阻力位。 自适应风险管理： “Gold Buster”EA 采用自适应风险管理系统，可根据市场波动性和历史表
    Neuralis Cortoid Gold
    Olivier Nomblot
    专家
    NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
    Bitcoin Scalp Pro
    Profalgo Limited
    5 (4)
    专家
    當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
    Kenni Trades Gold Breakout MT4
    Ken Rmah
    专家
    Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
    Forex Diamond EA
    Lachezar Krastev
    5 (6)
    专家
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    Wall Street Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (1)
    专家
    Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.29 (42)
    专家
    The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
    作者的更多信息
    Multi Sniper mq
    DMITRII GRIDASOV
    5 (4)
    专家
    MULTI SNIPER EA 是一款精准的自动交易系统，在 MT4 平台上的准确率高达 90% 左右。 这款盈利丰厚的剥头皮 EA 无疑是目前市场上最稳定的系统之一。   No grid! No martingale! 它是独家产品，仅在本 MQL5 网站提供。 下载用于测试和交易的EA设置文件：   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - 实现了复利方法和剥头皮交易技术。 - 系统会根据市场波动自动设置动态止损。 - EA 默认具有自动（手数计算）风险管理功能，并提供固定手数选项。 - 可调整交易入场敏感度参数。 - 周末无交易缺口。 - 精确的操作时间过滤器，精度可达 1 分钟。 - 内置点差显示。 - 机器人具有盈亏平衡功能。 - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。 - 最推荐的货币对是 GBPCAD 和 GBPAUD - 相应的 Set_files 可在“评论”部分找到。 - 不存在任何危险的马丁格尔/网格策略。每笔订单都有自己的止损位，以保护账户安全。 - 运行时间：EA 会根据设置中的时间过滤器，从美国交易时段结束
    SF Adaptive Scalper EA m
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    专家
    SwapFree Adaptive Scalper EA - 是一款智能、安全且可靠的全自动多对剥头皮交易系统！ 这是“设置并忘记”的专家顾问，它将为您完成所有交易工作！ 9 个 Set_files 可用于 9 对！ 下载用于测试和交易的EA设置文件： GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA 的功能： - 剥头皮技术。 - 不受展期影响。 - 不涉及掉期。 - 不涉及周末缺口。 - EA 通过 AI 方法自动适应市场条件。 - 系统安全，不使用任何危险方法，如网格或马丁格尔。每个订单都有自己的 SL 来保护账户。 - 这款 EA 非常用户友好，可供外汇专业人士和新手使用。 - 机器人会自动进行复利计算 - 您只需按照以下步骤将其安装到 MT4 并设定相关风险（默认为 2%），然后让 PC 运行（或使用 VPS）。 - 运行机器人所
    Heiken Ashi Candles indicator
    DMITRII GRIDASOV
    4.6 (10)
    指标
    这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 如果您喜欢这个指标，请留下简短的好评！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ Crypto_Forex 指标：Heiken Ashi Candles for MT4。无需重绘。 - Heiken_Ashi_Candles 与趋势线 MA 指标完美结合，如图所示。 - 指标 Heiken_Ashi_Candles 是非常有用的辅助指标，可以使趋势更加明显。 - 它有助于使烛台图更具可读性，趋势更易于分析。 - 大多数利润是在市场趋势时产生的，因此正确预测趋势是必要的。 - Heikin-Ashi 图表的构造类似于常规烛台图，只是计算每个条的公式不同 - Heikin-Ashi 具有更平滑的外观，因为它本质上是取运动的平均值。 - 绿色蜡烛没有下影线，表示强劲的上升趋势。 - 红色蜡烛没有上影线，表示强劲的下降趋势。 - 蜡烛主体较小，周围有上下影线，表示趋势发生变化或修正。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
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    Micro M and Micro W patterns MT5 r
    DMITRII GRIDASOV
    指标
    适用于MT5平台的加密货币外汇指标“微型M和微型W形态”，无重绘，无延迟。 ............................................................................................ - “微型M和微型W形态”指标是一款功能强大的价格行为交易指标。 - 该指标可检测图表上的微型M形态和微型W形态： - 看涨微型W形态 - 图表上的蓝色箭头信号（见图）。 - 看跌微型M形态 - 图表上的红色箭头信号（见图）。 - 内置PC和移动设备警报。 - “微型M和微型W形态”指标非常适合与支撑/阻力位结合使用。 - 可用于任何时间周期。 - 该指标是检测趋势变化或回调结束的绝佳工具。 Click here to see high quality Trading Robots and Indicators! 本产品为MQL5官方网站独家销售的原创产品。
    Previous Day High Low Levels ms
    DMITRII GRIDASOV
    指标
    Crypto_Forex 指标“前一天最高最低水平”适用于 MT4。 ................................................................. - 指标“前一天最高最低水平”是非常有用的辅助指标。 - 昨日最高和最低水平非常重要，因为价格经常从它们反弹。 - 这些水平可以被视为可靠的支撑和阻力 - 价格非常尊重它们。 - 对于使用反转交易方法和剥头皮的日内交易者来说，这是一个有用的指标。​​ - 也非常适合与价格行动相结合。 - 具有内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ..................................................
    Spread Display Indicator
    DMITRII GRIDASOV
    4.86 (7)
    指标
    这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 如果您喜欢这个指标，请留下简短的好评！非常感谢！ .............................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ ......................................................... MT4 外汇指标价差显示，出色的辅助交易工具。 Click here to MT5 version! ......................................................... - 价差显示指标显示其所附外汇对的当前价差。 - 可以在图表的任何角落找到价差显示值. - 也可以设置颜色和字体大小。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品
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    Swap Display Indicator
    DMITRII GRIDASOV
    5 (2)
    指标
    这是免费产品，欢迎您使用以满足您的需求！ 如果您喜欢这个指标，请留下简短的好评！非常感谢！ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ .................................................................................... MT4 外汇指标 SWAP 显示，出色的辅助交易工具。   Click here to MT5 version! .................................................................................... - SWAP 显示指标显示其所连接的外汇对的多头和空头交易的当前 SWAP。 - 可以在图表的任何角落找到 SWAP 显示值. - 也可以设置颜色和字体大小。 - 每个交易者在保持交易超过 1 天时都应该知道 SWAP。 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    FREE
    Price Range Levels
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    指标
    MT4 外汇指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month” ............................................................ - 指标“Room_UP_DWN_Day_Week_Month”是非常有用的辅助交易工具。 - 它向您显示每日、每周和每月最有可能的水平，可以通过价格（价格范围水平）达到。 - 每日范围对日内交易者有用。 - 每周和每月范围适用于波动和长期交易者。 - 指标非常适合规划您的获利目标或安排止损。 .................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    RVI Higher Time Frame mw
    DMITRII GRIDASOV
    指标
    Crypto_Forex 指标 HTF RVI 振荡器适用于 MT4，无需重绘。 - 使用专业的 HTF RVI 振荡器升级您的交易方法，适用于 MT4。HTF 表示 - 更高的时间框架。 - RVI 是用于趋势变化检测和从超卖/超买区域进入的最佳振荡器之一。 - 该指标非常适合多时间框架交易系统，价格行动从超卖/买入区域进入。 - HTF RVI 指标允许您将更高时间框架的 RVI 附加到当前图表 --> 这是专业的交易方法。 - 超买区域高于 0.23；超卖区域低于 -0.23； - 指标具有内置的移动和 PC 警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Dynamic Oscillator mw
    DMITRII GRIDASOV
    指标
    动态振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标 - 适用于 MT4 的高效交易工具！ .................................................................................................... - 新一代振荡器 - 查看图片以了解如何使用它。 - 动态振荡器具有自适应超卖/超买区域。 - 振荡器是一种辅助工具，用于从超卖/超买区域找到准确的切入点。 - 超卖值：低于绿线；超买值：高于红线。 - 它比标准振荡器准确得多。 - 具有 PC 和移动警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ..................................................
    RSI for 8 Symbols mr
    DMITRII GRIDASOV
    5 (1)
    指标
    适用于 MT4 的外汇指标“8 个符号的 RSI ”。无需重绘。 ............................................................... - RSI 是交易中最受欢迎的震荡指标之一。 - 从强超买区域（高于 70）进入卖出，从强超卖区域（低于 30）进入买入，效果非常好。 - RSI 对于背离检测非常有用。 - “8 个符号的 RSI” 让您有机会在 1 张图表上控制多达 8 个不同符号的 RSI 值。 - 此指标非常适合与超卖/买入区域的价格行动条目相结合。 ..................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Scalping Channel mq
    DMITRII GRIDASOV
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    适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“Scalping_Channel”。 - 剥头皮通道具有基于 ATR 的波动边界。 - 非常适合用于剥头皮交易： - 通过安排中线的限价挂单进行交易。 - 当绿色稳定上行通道出现且至少有 1 根蜡烛在顶部边界上方关闭时，考虑看涨入场（见图片）。 - 当红色稳定下行通道出现且至少有 1 根蜡烛在底部边界下方关闭时，考虑看跌入场（见图片）。 ................................................................................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Follow Trend Oscillator mq
    DMITRII GRIDASOV
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    “跟随趋势振荡器” - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ .............................................................................................. - 用户友好的指标提供了在主要趋势方向上进行剥头皮交易的机会。 - 平滑且可调节的振荡器，带有信号直方图部分。 - 振荡器绿色表示上升趋势，棕色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 -30；超买值：超过 30。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 .................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Trend Correction Histogram m
    DMITRII GRIDASOV
    指标
    Crypto_Forex 指标适用于 MT4 的“趋势修正直方图”。 - 趋势修正直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，蓝色表示看涨趋势。 - 7 个连续的相同颜色直方图柱表示新趋势的开始。 - 趋势修正直方图指标的设计主要目的是最小化损失并最大化利润。 - 它具有参数“周期”，负责指标的灵敏度。 - 内置移动和 PC 警报。 - 趋势修正直方图可以用作简单但有利可图的交易系统，见下文： 如何使用指标： 1) 检查至少 7 个连续的相同颜色直方图柱，这意味着新趋势的开始。例如，下图中有超过 7 个蓝色柱。 2) 等待 1（一个）相反颜色的柱，在我们的例子中是红色，紧接着又变为蓝色。这意味着这是趋势修正。 3) 当出现蓝色柱状图时，开多头交易，在此之前只有一个红色柱状图。这意味着订单在修正后按照主要趋势方向开仓。 4) 安排止损（见图）和获利点。获利点应至少比止损大 3 倍。在这种情况下，即使您只赢了 30%，您也会获利。 5) 卖出（空头）交易反之亦然（见图）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    MACD with Trend ZigZag mp
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    指标
    适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“带有趋势之字形的 MACD”。 .......................................................................... - MACD 指标本身是趋势交易最受欢迎的工具之一。 - “MACD 趋势之字形”非常适合与价格行动入场或与其他指标结合使用。 - 使用此指标选择最准确的入场信号： _ 如果 MACD 高于 0（绿色）且之字形线向上 - 仅搜索买入价格行动模式。 _ 如果 MACD 低于 0（粉红色）且之字形线向下 - 仅搜索卖出价格行动模式。 - 指标具有内置移动和 PC 警报。 ..................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 它是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Scalping Histogram mr
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    指标
    Crypto_Forex 指标“剥头皮直方图”适用于 MT4，无需重绘。 - 剥头皮直方图指标可用于在价格小幅调整后寻找进入价格动量主要方向的入场信号。 - 剥头皮直方图可以有两种颜色：橙色表示看跌动量，绿色表示看涨动量。 - 一旦您看到至少 10 个连续的相同颜色的直方图条，则意味着出现强劲动量。 - 入场信号是直方图中 1 列相反颜色，下一列为初始动量颜色（见图片）。 - 使用剥头皮目标 - 图表上最近的高点/低点。 - 指标内置移动和 PC 警报。 如何使用指标： - 对于买入信号：至少 10 个连续的绿色直方图条（动量）+直方图上的 1 个橙色条（修正）+1 个绿色条（在此处打​​开多头交易）。 - 对于卖出信号：至少 10 个连续的橙色直方图条（动量）+1 个直方图上的绿色条（修正）+1 个橙色条（在此处开空头交易）。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Scalping Sniper md
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    指标
    Crypto_Forex 指标 SCALPING SNIPER 适用于 MT4，无需重绘交易系统。 Scalping Sniper - 是一种显示准确价格动量的高级系统（指标）！ - 使用专业的 Scalping Sniper 指标升级您的交易方法，适用于 MT4。 - 该系统提供非常准确但罕见的狙击信号，胜率高达 90%。 - 系统假设使用多对来搜索信号，以补偿每对信号数量少的问题。 - Scalping Sniper 包括： - 顶部和底部波动线（蓝色）； - 中线（橙色或黄色）- 显示主要趋势； - 信号方向线（红色）- 显示局部趋势方向。 - 70 水平以上的区域 - 超买区域（不要在那里买入）。 - 30 以下的区域 - 超卖区域（不要在那里卖出）。 - 动量线（绿色）- 生成进入交易的准确信号。 - PC and Mobile Alerts 。 如何使用（以 LONG 为例，见图片）： 1. 当前蜡烛刚刚关闭。 2. 红线高于橙线（表示 - 上升趋势）。 3. 绿线值低于 70 水平（不在超买区域）。 4. 绿线高于红线，刚刚形成反弹向上钩：钩表示绿线接近红线，然后反弹形
    Fractal Trend Lines mt
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    指标
    Crypto_Forex 指标“分形趋势线”适用于 MT4。 .......................................................................... - 此指标非常适合使用突破图形分析的交易者！！！ - “分形趋势线”显示图形上升趋势（紫色）和下降趋势（红色）线。 - 上升趋势和下降趋势线建立在 2 个最接近的对应分形上。 - 指标有几个参数负责趋势线的颜色和宽度。 - 指标内置移动和 PC 突破警报。 ................................................ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Trend Oscillator mw
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    指标
    趋势振荡器 - 是一种高级自定义 Crypto_Forex 指标，高效的交易工具！ ............................................................................... - 使用高级新计算方法 - 参数“计算价格”有 20 个选项。 - 有史以来最平滑的振荡器。 - 绿色表示上升趋势，红色表示下降趋势。 - 超卖值：低于 5，超买值：超过 95。 - 使用此指标，有很多机会升级标准策略。 - 具有 PC 和移动警报。 ................................................ 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Hook Pattern mt
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    指标
    Crypto_Forex 指标“钩形模式”适用于 MT4。 ................................................... - 指标“钩形模式”是价格行为交易的非常强大的指标：无需重绘，无延迟； - 指标可检测图表上的看涨和看跌钩形模式： - 看涨钩形 - 图表上的蓝色箭头信号（见图片）。 - 看跌钩形 - 图表上的红色箭头信号（见图片）。 - 具有 PC、移动和电子邮件警报。 - 指标“钩形模式”适合与支撑/阻力位结合使用。 .................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Smoothed Trend Histogram m
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    指标
    Crypto_Forex 指标“平滑趋势直方图”适用于 MT4，无需重绘。 ......................................................................... - 平滑趋势直方图指标比任何标准移动平均线交叉更有效。 - 它特别专注于大趋势检测。 - 指标有两种颜色：红色表示看跌下行趋势，绿色表示看涨上行趋势（颜色可以在设置中更改）。 - 具有移动和 PC 警报。 - 将此指标与任何其他交易方法相结合是个好主意：价格行动、剥头皮、动量交易、其他指标。 .................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Auto Fibo Pro m
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    指标
    “Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落 . 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。 ...............................................
    Adjustable Fractals Pro m
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    指标
    “可调分形 Pro” - 是分形指标的高级版本，非常有用的交易工具！ .......................................................................................... - 众所周知，标准分形 mt4 指标根本没有设置 - 这对交易者来说非常不方便。 - 可调分形 Pro 已解决该问题 - 它具有所有必要的设置： - 指标的可调周期（建议值 - 高于 7）。 - 价格高点/低点的可调距离。 - 分形箭头的可调设计。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所附外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 - 指标内置移动和 PC 警报。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
    RSI Flat Detector m
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    指标
    Crypto_Forex 指标“RSI 平缓探测器”是一款高效的交易辅助工具！无需重绘。 我推荐您使用这款适用于 MT4 的出色指标来升级您的交易方法。 - 指标在图表上显示价格平缓区域。它具有“平缓敏感度”参数，用于平缓检测。 - “RSI 平缓探测器”可用于价格行动入场确认，或与其他指标结合使用。 - 您可以将其用于趋势跟踪系统，以检测平缓区域并避免在该区域交易。 - 您可以将其用于反转剥头皮交易 - 从平缓区域进行反转交易。 - 有很多机会可以使用“RSI 平缓探测器”替代标准 RSI 振荡指标。 - RSI 本身是最受欢迎的交易振荡指标之一。它对于背离检测非常有用。 - 非常适合在强超买区域（高于 70）进行卖出交易，在强超卖区域（低于 30）进行买入交易。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Breakout Channel ml
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    指标
    Crypto_Forex MT4 突破通道指标，无需重绘。 - 该指标可作为基于高/低突破的完整交易系统使用。 - 它只有一个参数 - HYSTORY DEPTH，它反映了指标考虑的 K 线数量。 - HYSTORY DEPTH 参数的推荐值：时间范围：D1 - 20（一个月）、H4 - 30（一周）、H1 - 24（一天）。 - 突破通道由三条线组成：高边界 - 最近 N 个（HYSTORY DEPTH 参数）K 线的最高价格，低边界 - 最近 N 个（HYSTORY DEPTH 参数）K 线的最低价格，以及中线。 - 指标可与其他指标/价格行为模式结合使用。 - 突破通道指标的使用示例请参见图片。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    RSI Speed mp
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    指标
    Crypto_Forex MT4 指标“ RSI SPEED ”——卓越的预测工具，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。RSI SPEED 是 RSI 本身的一阶导数。 - RSI SPEED 非常适合顺着主趋势方向进行剥头皮交易。 - 建议结合合适的趋势指标使用，例如 HTF MA（如图所示）。 - RSI SPEED 指标显示 RSI 本身方向变化的速度——它非常敏感。 - 建议将 RSI SPEED 指标用于动量交易策略：如果 RSI SPEED 指标的值小于 0：价格动量下降；如果 RSI SPEED 指标的值大于 0：价格动量上升。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................... 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    RVI Higher Time Frame Pro mq
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    指标
    Crypto_Forex 指标 HTF RVI Pro MT4 振荡器。 - 使用专业的 HTF RVI Pro MT4 振荡器升级您的交易方法。HTF 代表“更高时间框架”。 - RVI 是用于趋势变化检测和从超卖/超买区域入场的最佳振荡器之一。 - 该指标非常适合在超卖/超买区域进行价格行动入场的多时间框架交易系统。 - HTF RVI Pro 指标允许您将更高时间框架的 RVI 附加到您当前的图表 --> 这是一种专业的交易方法。 - 超买区域高于 0.23，超卖区域低于 -0.23。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 - 它具有信息点差和掉期显示 - 它显示其所附加外汇对的当前点差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    MACD Higher Time Frame ml
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    Crypto_Forex 指标 HTF MACD 震荡指标，适用于 MT4。 - HTF 代表 - 更高的时间框架。 - MACD 指标本身是趋势交易中最受欢迎的指标之一。 - 该指标非常适合用于多时间框架交易系统，并可与价格行为入场或与其他指标结合使用。 - HTF MACD 指标允许您将更高时间框架的 MACD 指标附加到当前图表 --> 这是专业的交易方法。 - 指标内置移动端和 PC 端警报。 ................................................................................................................. 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    Bollinger Bands Speed Pro m
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    指标
    独特的趋势加密货币外汇指标“布林带速度专业版”，适用于 MT4，无需重绘。 - 该指标基于物理方程计算。 - 速度是标准布林带的一阶导数。 - 布林带速度专业版指标显示布林带中线和布林带边界方向变化的速度。 - 默认情况下：蓝线表示布林带中线速度，红线表示下边界速度，绿线表示上边界速度。 - 建议在趋势策略中使用 BB Speed Pro，如果 BB 中线速度值小于 0：趋势下降，如果值大于 0：趋势上升。 - 您可以考虑以下交易入场点： - 当蓝线高于 0 且绿线向上穿过蓝线时，开仓买入。 - 当蓝线低于 0 且红线向下穿过蓝线时，开仓卖出。 - 指标内置手机和电脑端警报。 - 指标包含信息点差掉期显示 - 它显示与其关联的外汇对的当前点差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 信息点差掉期显示可放置在图表的任意位置： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在 MQL5 网站上提供的原创产品。
    ReTest Pro Histogram m
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    指标
    适用于 MT4 的 Crypto_Forex 指标“ ReTest Pro Histogram ”，无需重绘。 - ReTestPro_Histogram 指标可用于在强支撑/阻力位重测后寻找进入主趋势方向的入场信号。 - ReTestPro 直方图有两种颜色：红色表示看跌趋势，绿色表示看涨趋势。 - 一旦看到相同颜色的稳定连续直方图柱，即表示新趋势出现。 - ReTest 信号在直方图中第一列颜色与当前趋势颜色相同，第二列颜色与趋势颜色相同（如图所示）。 - 指标内置手机和电脑端警报。 - 指标包含点差/掉期信息显示 - 显示其所属外汇对的当前点差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息点差掉期显示放置在图表的任意位置： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 指标使用方法： - 买入信号：稳定连续的绿色柱状图（上涨趋势）+ 柱状图上1个红色柱状图（重新测试）+ 1个绿色柱状图（在此建立多头头寸）。 - 卖出信号：稳定连续的红色柱状图（下跌趋势）+ 柱状图上1个绿色柱状图（重新测试）+ 1个红色柱状图（在此建立空头头寸）。
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