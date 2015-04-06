Outside Bar Trader EA gtz
- 专家
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- 版本: 26.45
- 激活: 10
OUTSIDE BAR TRADER EA 是一款基于价格行为研究的高质量日内交易系统！
该 EA 在欧洲和美国交易时段的 H1 时间框架内运行。提供 6 个设置文件，分别对应 6 个外汇货币对。
下载 EA 设置文件进行测试和交易：
交易理念基于著名的、强大的价格行为模式，并结合了趋势和超短线交易技巧！
EA 功能：
- - EA 可同时运行 6 个货币对。
- - 根据账户余额自动计算手数。
- - EA 默认内置复利资金管理功能。
- - 止损和止盈是动态的，默认情况下可根据市场波动进行调整。
- - 每笔交易都设有止损和止盈，经纪商不可见。
- - 智能过滤系统：趋势过滤器、震荡指标过滤器、工作日过滤器、交易时段过滤器、点差过滤器等。
- - 运行机器人所需的最低账户余额仅为 100 美元。
- - 账户杠杆：1:30 至 1:2000 范围内任意选择。
- - 交易货币对：EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD、GBPCAD。
- - 时间周期：H1。
- - 运行时间：EA 根据工作日过滤器和交易时段过滤器（欧洲和美国交易时段）寻找入场机会。如果在运行时间内系统未开仓，则表示图表上没有可用的入场信号。
- - 具备自适应追踪止损和盈亏平衡功能。
安装方法：
- - 打开 6 个推荐图表：EURUSD、NZDUSD、USDCHF、AUDUSD、GBPAUD 和 GBPCAD。
- - 在每个图表中选择 H1 时间周期。
- - 将智能交易系统 (EA) 附加到每个图表。
- - 将相应的“Set_file”文件应用到 EA。
- - 机器人会自动执行所有操作 - 您只需将其安装到 MT4 平台并让电脑 24/7 全天候运行（或者使用 VPS 代替电脑）。
重要提示！！！为了获得最佳交易系统性能，请遵循以下建议：
- - 工作时间：强烈建议在 MT4 平台中使用 Market_watch 时区为 GMT+2（标准时间）或 GMT+3（夏令时）。如果您的经纪商服务器的时区与此不同，则需要调整工作时间过滤器 - 请给我留言（以便我检查您的经纪商时区） - 我会协助您检查，并在必要时提供相关的 Set_file 文件。
- - 点差和经纪商：选择点差较低的账户非常重要，例如ECN账户或原始点差账户，以获得更佳的交易表现。
本产品为MQL5网站独家提供的原创产品。