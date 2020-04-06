Stocks Trade MT4

Stocks Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения

Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать акциями США любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных акций одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на достаточно короткой дистанции.

Ссылки, которые помогут вам получить больше информации о продукте, а также расширить ваши возможности

Если вы хотите:

Для кого этот робот?

  • Для тех, кто хочет просто повесить робот на график и получить прибыль в короткие сроки, используя акции США как основной актив. (Робот работает сразу без предварительных настроек.)
  • Если вам интересен американский сектор и вы верите в эти активы, то у вас есть хорошие шансы получить прибыль в среднесрочной или долгосрочной перспективе. (Зависит от многих факторов.)
  • Для тех, кто уже торгует акции США и хочет попробовать новые подходы к трейдингу или диверсифицировать свои риски.

Удобства и преимущества

Секторальная специализация Торговля сосредоточена только на одном секторе — акции США.
ИИ-обучение на серверах Машинное обучение проводится на мощных удалённых серверах. Результаты оптимизации периодически отбираются мною вручную и вшиваются в робот.
Портфельная диверсификация Внутри сектора американских акций робот распределяет риски по множеству инструментов и периодов графиков — такой подход уменьшает просадки автоматически.
Установка в один клик Достаточно повесить советник на любой график из акций США, например GOOGL — он сам найдёт все доступные инструменты сектора и начнёт торговлю. (В некоторых случаях возможна дополнительная настройка.)
Гибкое управление рисками Автоматическая адаптация лота под размер депозита с учётом сохранения годового процента прибыльности робота.
Дополнительные режимы торговли Включаются по желанию и более безопасны благодаря диверсификации. Риски не накапливаются в одном торговом инструменте.

Рекомендации

  • Минимальный депозит: $100.
  • Тип счёта: хеджирование (желательно, но можно и Netting).
  • Примеры подходящих брокеров: RoboForex, ByBit и многие другие — у них полноценный набор акций США.
  • Перед запуском: обязательно протестируйте в Strategy Tester! Убедитесь, что ваш брокер предоставляет нужные инструменты.
  • Настройка имён инструментов: если у вашего брокера есть префиксы/постфиксы (например, stocks.GOOGL), укажите их в параметрах робота или попросите помощи у продавца.

Как это работает — простыми словами

Мои серверы анализируют поведение всех акций США, а потом находят наиболее устойчивые паттерны разворота и оптимизируют параметры под текущую рыночную фазу. Затем лучшие из них «сшиваются» в одну сборку — это и есть ваш советник. Вместо того чтобы торговать один торговый инструмент, робот старается торговать все доступные ему акции одновременно, в рамках вшитой текущей сборки: GOOGL, NVDA, TSLA и т.д. Это улучшает надёжность вашего трейдинга и снижает просадку. Качество машинного обучения, как и линейка инструментов, будет улучшаться исходя из текущей рыночной ситуации.

Входные параметры робота для желающих получить дополнительные возможности

Категория Параметр Описание
Адаптация к именованию инструментов To Lower Symbol Преобразует названия инструментов в нижний регистр. Используется, если брокер именует символы строчными буквами (например, «!btcusd_»).
Symbol Prefix Строка, с которой начинается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Symbol Postfix Строка, которой заканчивается имя инструмента (например, «!» или «_»).
Часовой пояс Source Shift Hours Сдвиг времени относительно котировок брокера RoboForex, который используется как эталон при обучении. У большинства брокеров это значение равно 0.
Управление лотом и рисками Auto Lot Включает автоматическую адаптацию объёма под размер депозита. При отключении робот ведёт себя как при фиксированном лоте.
Middle % of Delta Equity Per M1 Bar (For ONE! Symbol) Основной параметр управления риском. Чем выше значение — тем больше объёмы позиций.
Deposit Percent [1–100] Процент депозита, выделяемый под этого робота (работает только при включённом Auto Lot). Полезно при одновременной торговле несколькими советниками.
Мартингейл Lot Mode Режимы: SIMPLE_LOT (по умолчанию) и MARTINGALE.
Martin Multiplier Steps Max Максимальное количество убыточных сделок, лоты которых суммируются для расчёта объёма новой позиции. Чем выше значение — тем выше потенциальная прибыль и риск.
Пересиживание убытков Linearization Режим ожидания, пока убыточная позиция не станет прибыльной.
Minutes Hold For Linearization Максимальное время ожидания (в минутах). По истечении — позиция может быть закрыта по новому противоположному сигналу.
Актуальность настроек Days To Future Количество дней после окончания оптимизации, в течение которых разрешено открывать новые позиции. Дата последней оптимизации отображается в графическом интерфейсе советника.
Эффекты докупки Effect Выбор режима работы: от обычной торговли до продвинутых портфельных фильтров и усреднений.
First % Of Price Step Минимальное расстояние (в % от текущей цены) между ценами соседних сделок при докупке/допродаже. Позволяет избегать открытия позиций в одинаковых ценовых зонах.
Next Step Multiplier Множитель, изменяющий шаг между последующими сделками. При значении 1.0 шаг остаётся неизменным.
Типы эффектов
  • NO_EFFECT — обычная торговля.
  • WEAKENING_OF_THE_CURRENCIES — ослабление влияния одинаковых валют для снижения просадок.
  • COLLECTIVE_REINFORCEMENT — усиление влияния одинаковых валют.
  • SAFE_REPURCHASE — гибридное усреднение через разные периоды графиков (без увеличения риска).
  • CLASSIC_REPURCHASE — классическое усреднение (все позиции закрываются веером в плюс).
  • SAFE_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — комбинации SAFE_REPURCHASE с ослаблением/усилением валют.
  • CLASSIC_REPURCHASE_WEAKENING / REINFORCEMENT — аналогично для CLASSIC_REPURCHASE.
  • COST_MINIMIZATION — универсальный режим для HEDGING и NETTING: одна позиция на инструмент, закрытие по лучшему сигналу с любого периода графика.
Фильтры и защита Stop Loss % Of Average M1 Стоп-лосс в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары (не в пипсах и не в «_Point»). При значении 0 — отключён.
Take Profit % Of Average M1 Тейк-профит в размерах % от средней величины M1-бара для текущей валютной пары. При значении 0 — отключён.
MAX Spread % Of Average M1 Максимальный допустимый спред в измерении «_Point». При превышении — сделки не открываются и не закрываются.
Swaps Торговля только в направлениях с положительными свопами — вы зарабатываете, даже держа позицию, а также иные вариации.
Прочее Additional Profit Per Lot Добавляет обязательную прибыль к позициям в режимах Linearization и REPURCHASE — компенсирует комиссии и издержки. Прибыль имеется в виду на один лот торгового инструмента.
Фильтры валют и инструментов Include Instruments Торговать ТОЛЬКО указанные инструменты. (например: «GOOGL,TSLA»).
Exclude Instruments Исключить указанные инструменты из торговли. (например: «GOOGL,TSLA»). Все остальные инструменты торгуются.
Exclude Currencies Исключить все инструменты, содержащие указанные валюты (например: «GOOGL,USD»). Все остальные инструменты торгуются.
Рекомендуем также
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Currency Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать основными 28 валютными парами одновременно, любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных валютных пар одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита
Ocean State EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
Ocean State EA - A Customizable SAR-Based Trading System Ocean State EA is a fully automated trading system designed to help traders optimize and fine-tune their strategies. This Expert Advisor is not pre-optimized, giving you full control to adjust its parameters according to your trading style and risk appetite. How It Works: Ocean State EA is built around the Parabolic SAR (Stop and Reverse) indicator, which identifies potential trend reversals based on consistent price movements. The EA det
Trend Candle Pumper
Murad Nagiev
Эксперты
Добро пожаловать в мир трейдинга с Trend Candle Pumper – вашим надежным напарником на финансовых рынках! Trend Candle Pumper – это умный трейдинговый бот, разработанный для тех, кто хочет погрузиться в мир инвестиций, не обладая глубокими знаниями о трейдинге. Как это работает: Trend Candle Pumper использует передовые алгоритмы искусственного интеллекта для анализа трендов на финансовых рынках. Но что такое тренд? Простыми словами, тренд – это общее направление движения цены актива. Наш бот след
Candle Pattern Master
Hong Ling Mu
Эксперты
<EA main logic> 1. EA reads candle pattern for most profitable of BUY & SELL. 2. If these pattern matches , then EA places the order. 3. If the order was closed with stoploss, then EA should stop trade on that day. 4. Next day EA will re-start again with increasing lot size to recover the loss. <INPUT parameters> Slippage 3 pips MaxPosition 1 BaseLots 0,01 takeprofit 10pips stoploss 20pips Martingale True/False Max martingale 2 (times) Multiplier (lot size) 2,5 <Best pair & time frame>
FREE
SR Doji EurUsd
Catalin Zachiu
Эксперты
This expert uses suport and resistance in combination with ATR to place pending orders at those levels . For closing it uses Doji candle pattern or the closing at the end of the day . It is mainly built for the EUR/USD pair , M 15 Timeframe . Every position has Stop Loss and Take Profit , does not use grid , martingale or other dangerous trading methods . The expert also has Trail Stop and Breakeven functions for users who want to use them .  Recommended on : EUR/USD only - M 15  Timeframe .
Scalping from levels
Roman Lomaev
Эксперты
Советник "Scalping from Levels" Описание стратегии Советник "Scalping from Levels" реализует продвинутую стратегию торговли от уровней поддержки и сопротивления . При касании ценой ключевых уровней происходит открытие сделок по тренду с интеллектуальной установкой защитных ордеров . ️ Параметры настроек Параметры уровней Параметр Описание LevelPeriod Период расчета торговых уровней (в барах) LevelDistance Расстояние от уровня для входа (в пунктах) ExitLevelPeriod Период ра
Monkey EA
Vojtech Svobodnik
Эксперты
Monkey EA is fully automatic Expert Advisor for trading on GBPUSD . It based on Exponential Moving Average and Bollinger Bands. Monkey EA has been tested from year 2003 to March 2021 . You can download the demo and test it yourself. My test used the real tick data with 99,90% accuracy. I made Monte Carlo test with 200 simulations used too. Monkey EA offers hight profit factor  and small drawndown . All trades are covers by TakeProfit  and StopLoss ! Doesn't use Martingale or other dangerous star
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Эксперты
Робот использует торговую стратегию пробоя линий индикатора  Bollinger Bands . Суть этой стратегии заключается в постоянном анализе линий индикатора и поиске максимально эффективных точке пробоя его линий. Когда цена пробивает линию индикатора в каком-то из направлений, робот открывает сделку в эту сторону и начинает ее сопровождать Но робот открывает сделки не при каждом пробитии линий индикатора, а только в тех местах, где он считает, что это будет максимально эффективным. Это очень надежная с
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Эксперты
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Market Maker Expert
Oon Kar Lee
Эксперты
MARKET MAKER EXPERT is an customizable advanced, fully automated Grid Trading Expert Advisor developed to trade on MULTIPAIR MODE ( EURUSD,USDJPY,USDCHF,USDCAD,EURCHF ), by spreading out risks. Expanding Grid is its speciality. It focuses on opening a large number of orders. The currency pairs have been chosen carefully to run this system. Once it analyze the market, it does a hedge order immediately, (so margin levels are not affected on the initial trade) Starts grid when the price move aga
PipFinite EA Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
5 (5)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
Raschke 3 10 und Friends
Frank Paetsch
Эксперты
Raschke & Friends – Multi Asset Expert Advisor (MT4) A portfolio-driven, regime-aware trading system Designed for robustness, not perfection Overview Raschke & Friends is a multi-module, multi-asset Expert Advisor for MetaTrader 4, built around a portfolio mindset rather than single-setup optimization. It combines several classical trading concepts — Trend, Mean Reversion, Breakout and Inside Bar — but does not attempt to make every module profitable on every symbol . Instead, the EA focuses on
Oil Wti Trader M30
Marek Kupka
Эксперты
This EA has been developed for LIGHT CRUDE OIL (WTI) M30 timeframe. Everything is tested and ready for immediate use on real account. This Expert Advisor is based on   BREAKOUT of the KELTNER CHANNEL   after some time of consolidation   .  It uses   STOP  pending orders with    FIXED STOP LOSS . To catch more profit there is also a    TRAILING PROFIT  function provided. At 9:00 pm we are closing trading every Friday to prevent from weekly gaps. !!!Adjust these times to your broker time. Preset
Felicity Bot
Yeo Yew Boon Gary
Эксперты
Felicity Bot  is GBPUSD Specialist trading Robot that designed to work on the GBPUSD only. The basic strategy is based on pullbacks in the direction of trend from both the daily and chart entry timeframe. It is highly accurate with up to over 90% win-rates. The l10% times when it is wrong, the Expert Advisor (EA) will use an   imbalanced hedging strategy to hedge its way out of loses. This EA is one of the few gems in the market that survived 11years of in-and-out of sample of backtest. It is b
Binary hma levels
Roman Lomaev
Индикаторы
Индикатор  Binary hma levels   для MT4 разработан специально для бинарных опционов, но отлично подходит и для торговли на Forex. Он работает от уровней, выдавая сигналы в виде стрелок перед закрытием текущей свечи, когда подтверждается отбитие цены от ключевого уровня. Для корректной работы индикатора необходимо скачать и установить папку "MQL5" в директорию вашего терминала. Скачать папку можно по ссылке: ссылка . Индикатор универсален и работает на любых таймфреймах и валютных парах, но для по
AI Trading System
Ramzi Abuwarda
Эксперты
AI TRADING SYSTEM для MT4 - Ваш конечный инструмент для получения прибыли с помощью ИИ! Откройте будущее торговли с AI TRADING SYSTEM , передовым экспертным советником (EA), который использует мощные стратегии на основе искусственного интеллекта для максимизации прибыли по всем валютным парам. Хотя он разработан для универсальности, он обеспечивает исключительную производительность на основных парах , таких как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, помогая вам опережать рынок. С двумя различными режимами
Special Scalpel
Ivan Simonika
Эксперты
Special Scalpel это советник который обеспечивает автоматическую торговлю. Special Scalpel – это программа которая полностью или частично автоматизирующая процесс открытия, сопровождения и закрытия сделок. Основным вопросом, после установки советника, становится его правильная установка и настройка. Ведь от качества этих действий зависит дальнейший успех торговли, а в итоге и благополучие трейдера. Что бы избежать ошибок в этом вопросе, аодобраны оптимальные параметры по умолчанию. При необход
Ict Gold Scalper
Alex Amuyunzu Raymond
5 (1)
Эксперты
ICTVALID EA – Smart Money Concepts Automated Trading The ICTVALID EA is a professional trading system built on Smart Money Concepts (ICT methodology) . It automatically detects and trades institutional setups, allowing you to follow market structure with precision and consistency.  Key Features Dual Trading Modes – Choose between Scalping (short-term precision entries) or Swing Trading (longer-term trends). Smart Money Logic – Incorporates Change of Character (CHoCH), Break of Structure (BoS),
QuatronPro
Marek Kvarda
Эксперты
This robot is designed for major currency pairs and trades several strategies: swings, gaps and SR levels. It uses an advanced algorithm for analyzing price data and looks for the best parameters. Trading signals are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. It is built on the foundations of the successful EA Triton . This is not a scalping robot. It is not sensitive to spread and slip. It will be traded at all brokers with quotation accurate to points
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryScalping - профессиональный индикатор для торговли бинарными опционами и скальпинга. Алгоритм работы индикатора основан на расчете опорных точек ( Pivot) для каждого временного периода отдельно, анализируется расположение цены торгового инструмента относительно опорных точек и вычисляется вероятность совершения торговой операции. В индикатор встроен фильтр торговых сигналов по глобальному тренду. Индикатор устанавливается обычным образом и работает с любым торговым инструментом. На графике
Keep CALM and Trade Smart MT4
Tomas Michalek
Эксперты
Just Keep CALM and Trade SMART This EA is only for serious traders, who wants really robust strategy for longterm and sustainable profits.  Strategy uses MACD direction change for finding trading opportunities. It is fully automatic and doesn't require any action from you. Just attach it to the   EURUSD H1   chart and let this EA works for you. This EA has passed   9 robustness tests , indicating a quality strategy. Benefits for you Plug & Play system  - just attach to the chart, configure you
GoldOneDollarCompoundEA
Dong Liang Zheng
Эксперты
Initial capital of 500 for gold trading. Adopted the scalp strategy and martingale, only need to earn 1 dollar, no need set time and parameters, it can be used directly, backtested in 2024 and 2025 with a return of more than 300% relatively stable, low risk, principal doubling can be operated in parts, open multiple accounts, and compound interest continuously. Any questions can be contacted. Wishing everyone prosperity
Fintech Deep Score
Miss Phatcharin Sithong
Эксперты
Fintech Deep Score Expert Advisor Main : BreakOut and Rejection Strategy (Sniper Method) ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾ does not use  Martingale and Grid, All Trades are covered by   Stop Loss and  Take Profit.  been tested for more than  11 years in Strategy Tester  ◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾◾     Live Trade :  https://www.mql5.com/en/signals/999518  Symbol  EURUSD (Can be any pair)  Timefr
Gmaster Network pending orders NPO
Oleg Papkov
Эксперты
Советник работает по индикатору Stochastic с указанными параметрами. При пересечении указанных уровней он открывает сделку. По умолчанию это К = 11, D = 3, Sl = 3. При пересечении уровней перекупленности или перепроданности, установленных трейдером, он открывает сделку. Закрывает сделку по Take profit, который невидим для брокера. Если направление выбрано неправильное, то советник компенсирует сетью усреднения. В случае отсутствия сигнала на открытие сделки по параметрам индикатора Стохастик поя
Green Hawk MT4
Rashed Samir
5 (3)
Эксперты
Green Hawk is a professional scalping expert. The strategy is based on smart scalping algorithms which trades in certain periods of the market. The system does not use risky strategies such as grid or martingale. Trading is done based on the return of the price in short periods. All trades are closed within hours. I will increase the price in the near future. Next Price: $700    The final price will be $2000. Selling only through the mql5 site Find out more here:  https://www.mql5.com/en/users/
FlySystemEA Pro
Nikolaos Pantzos
3.08 (12)
Эксперты
This Expert Advisor is a pure scalping system. The expert place and manage pending orders. Runs perfect on pairs with tight spread and low commission broker (commission plus spread equal or less than 1.0 pip). Choose a broker with zero stop level and fast execution to use expert. Pairs and Time Frame Pair: eurusd Time frame: M1 Default settings are good for eurusd. Information Please test expert on demo account first, before uses it on real account. Have on your mind, all scalpers are sensiti
FREE
PipFinite Trend Grid EA
Karlo Wilson Vendiola
4.67 (36)
Эксперты
The Official "GRID EA" Using  PipFinite Trend PRO A Smart Trend Following EA Using Trend PRO Indicator Signals In a Unique Grid Strategy. Trend Grid EA takes the signal of Trend PRO Indicator on the first trade then builds succeeding trades if the move goes against it. The innovative grid algorithm manages each position to ensure every basket is closed in a net positive profit. LIVE ACCOUNT MONITORING Real account monitoring   https://t.me/pipfinite/997 Settings Used & Input Descriptions I
NC Strength EA
Liji Chen
Эксперты
Торговая система советника NC Strength EA поддерживает торговлю одной или несколькими парами. Алгоритм советника пытается определить разворот тренда в ближайшее время и отправить ордера. Имеется гибкая настройка уровня риска. Конечно, риск и прибыль часто пропорциональны. Параметры MoneyManagementType: модель управления капиталом. Risk: риск в процентах от капитала. Lots: размер лота. MagicNumber: уникальный идентификатор графика (укажите разные значения для нескольких графиков). RiakLevel: уро
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Эксперты
OtmScalp EA V1 - AI-робот для скальпинга EUR, золота и BTC OtmScalp EA V1 - Продвинутый AI-робот для скальпинга EUR, золота и BTC Специальное предложение: Только $499 (Обычная цена: $1200 - Скоро повышение!) Почему OtmScalp EA V1 - лучший выбор для трейдеров? Стабильная ежедневная прибыль - Оптимизирован для агрессивного, но контролируемого скальпинга 3 специализированные версии - Для пар EUR, золота (XAU/USD) и биткоина (BTC/USD) Полностью автоматизированная торговля - Работает 24/5 без вмешате
Keep It Short Simple
Abdallah Moustafa Hamdy Ahm Abdelrazek
Эксперты
СКАЧАТЬ set-файл для таймфрейма H1 или D1. Set-файлы других клиентов можно найти в папке с файлами в чате личных клиентов. Этот советник разработан специально для торговли по EUR/USD и сеточной стратегии. Математическая сеточная стратегия позволяет оптимизировать торговлю, открывая новые ордера для усреднения прибыли, чтобы серия ордеров закрывалась последовательно с прибылью. Советник имеет мобильную торговую панель для управления функциями автоматической торговли и возможность открывать сдел
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Эксперты
Советник Aurum Trader сочетает в себе стратегию прорыва и следования за трендом, позволяя совершать максимум две сделки в день.   Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить персональный бонус!  Вы можете бесплатно получить копию нашего индикатора Strong Support и Trend Scanner, пожалуйста, напишите мне в личку!  Пожалуйста, обратите внимание, что я не продаю свои советники или специальные наборы в telegram, они доступны только на Mql5, а файлы моих наборов доступны только в моем блог
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
AlphaCore System   - это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий стратегию торговли на основе динамического анализа локальных экстремумов и статистического прогнозирования пробоев. === Купите AlphaCore System MT4, и вы сможете получить AlphaCore System для MT5 бесплатно! === За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Торговая концепция Советник работает по методологии   адаптивных ценовых коридоров . Система непрерывно отслеживает формирование локал
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.76 (561)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Другие продукты этого автора
Spline Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Индикаторы
Spline Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых сплайнов и точек интереса Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации зачаточных стадий сложных ценовых формаций. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, которые экспериментируют с ранним обнаружением более сложных рыночных формаций или трендов, частью которых могут быть более простые формации. Индикатор выявляет до шести типов начальных формаций: параболы с вершино
Channel Searcher MT5
Evgeniy Ilin
Индикаторы
Channel Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых каналов Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации ценовых каналов на основе фрактальных пиков и геометрического анализа. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, ориентированным на структурный подход к рынку. Он выявляет каналы по множеству критериев: количество касаний, наклон, заполненность, глубину пробоя и относительное положение фракталов. Предусмотрена гибка
Neon Shadow EA MT5
Evgeniy Ilin
5 (1)
Эксперты
Neon Shadow — уникальное торговое решение, которое помогает вам учиться и переходить на новый уровень в трейдинге Я стремился создать уникальное торговое решение, которое было бы доступно любому новичку или профессионалу, независимо от вашего уровня развития. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
FREE
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
Neon Shadow EA MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Shadow — уникальное торговое решение, которое помогает вам учиться и переходить на новый уровень в трейдинге Я стремился создать уникальное торговое решение, которое было бы доступно любому новичку или профессионалу, независимо от вашего уровня развития. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
FREE
Crypto Trade MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Crypto Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать криптовалютами любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных криптовалют одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным зара
FREE
Stocks Trade MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Stocks Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать акциями США любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных акций одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным заработком на
FREE
Crypto Trade MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Crypto Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать криптовалютами любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных криптовалют одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита параллельно с внушительным зара
FREE
Currency Trade MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Currency Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать основными 28 валютными парами одновременно, любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных валютных пар одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита
Neon Trade EA MT4
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
Channel Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Индикаторы
Channel Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых каналов Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации ценовых каналов на основе фрактальных пиков и геометрического анализа. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, ориентированным на структурный подход к рынку. Он выявляет каналы по множеству критериев: количество касаний, наклон, заполненность, глубину пробоя и относительное положение фракталов. Предусмотрена гибка
Spline Searcher MT4
Evgeniy Ilin
Индикаторы
Spline Searcher MT5 — мультивалютный индикатор поиска ценовых сплайнов и точек интереса Вспомогательный инструмент для автоматического обнаружения и визуализации зачаточных стадий сложных ценовых формаций. Индикатор предназначен исключительно для ручной торговли и подходит трейдерам, которые экспериментируют с ранним обнаружением более сложных рыночных формаций или трендов, частью которых могут быть более простые формации. Индикатор выявляет до шести типов начальных формаций: параболы с вершино
Currency Trade MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Currency Trade — секторальный торговый робот на основе машинного обучения Представляем вашему вниманию наиболее эффективный портфельный подход в совокупности с жёстко ограниченным сектором торговых инструментов. Основная цель — дать возможность торговать основными 28 валютными парами одновременно, любому желающему без предварительной подготовки. Мы стараемся торговать как можно большим количеством наиболее стабильных валютных пар одновременно, чтобы обеспечить максимальную безопасность депозита
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв