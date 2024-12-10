Aura Neuron MT4

Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных методов управления капиталом, таких как мартингейл, сетка или скальпинг, что делает ее подходящей для любых брокерских условий. Aura Neuron работает на основе нейронной сети многослойного персептрона (MLP), используя ее для прогнозирования рыночных тенденций и движений. MLP — это тип искусственной нейронной сети прямого распространения (ИНС), часто называемой «ванильными» нейронными сетями, особенно когда она состоит из одного скрытого слоя. MLP включает в себя три основных слоя: входной слой, скрытый слой и выходной слой. Каждый нейрон, за исключением входных узлов, использует нелинейную функцию активации. Сеть обучается с использованием контролируемой методики обучения, называемой обратным распространением. Многослойность и нелинейная активация MLP отличают ее от линейного персептрона, позволяя ей распознавать закономерности в данных, которые не являются линейно разделимыми. Благодаря своему сложному интеллекту NN, Aura Neuron имеет возможность определять закономерности и адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, таким как изменения обменных курсов или поведение трейдеров. Ее способность обрабатывать сложные данные позволяет ей делать более точные прогнозы, улучшая производительность с течением времени.  

Установка (Как настроить)

Aura Neuron   разработан для долгосрочной надежной работы на основе алгоритмов нейронной сети.   Его инновационный дизайн гарантирует отсутствие рискованных стратегий вроде мартингала или сеточной торговли, что делает его безопасным вариантом для автоматизированной торговли. 

Информация:

  • Рабочие торговые пары : XAUUSD, GOLD 
  • Временные рамки: H1
  • Минимальный депозит: 100$
  • Минимальное кредитное плечо 1:20 
  • Работает с любым брокером, хотя рекомендуется использовать ECN-брокера.

Функции:

  • Нет мартингала
  • Нет сетевой торговли
  • Нет усреднения
  • Никаких опасных методов управления деньгами
  • Жесткий стоп-лосс и тейк-профит для каждой сделки
  • Стабильные результаты с 1999 года с 99,9% качественными котировками
  • Не чувствителен к условиям брокера
  • Простота установки и использования
  • FTMO и Prop-фирма готовы
  • Соответствует правилам FIFO (необходимо отключить хеджирование в настройках советника)

Что было сделано, чтобы избежать чрезмерной оптимизации

  • Оптимизация Walk-Forward: разделите исторические данные на сегменты, оптимизируйте одну часть и тестируйте следующую, чтобы избежать переобучения.
  • Проверки надежности: тестируйте вариации параметров и применяйте случайный шум, чтобы гарантировать согласованность стратегии в различных сценариях.
  • Минимальный фактор прибыли/показатели производительности: установите пороговые значения для ключевых показателей производительности, чтобы избежать выбора чрезмерно оптимизированных параметров.
  • Стабильность параметров: убедитесь, что оптимизированные параметры остаются стабильными в различных рыночных условиях.
  • Контроль смещения при отслеживании данных: рандомизируйте периоды тестирования и используйте несколько наборов данных, чтобы избежать избирательного отбора благоприятных результатов.
  • Тестирование на разных рынках: протестируйте стратегию на различных инструментах, чтобы убедиться в ее надежности в различных рыночных условиях.
  • Ограничение на циклы оптимизации: ограничьте количество циклов оптимизации, чтобы предотвратить чрезмерную подгонку кривой.
  • Добавьте случайный шум в данные: добавьте случайный шум в исторические данные во время оптимизации, чтобы избежать запоминания конкретных ценовых движений.
  • Избегайте жестко закодированных данных: используйте динамические переменные вместо статических исторических данных, чтобы обеспечить гибкость торговли в режиме реального времени.
  • Оптимизация с помощью генетических алгоритмов: используйте генетические алгоритмы для определения приоритетов перспективных наборов параметров без тестирования каждой комбинации, что снижает риск чрезмерной оптимизации.

Установка (Как настроить)

Предупреждение о рисках  :  Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Aura Neuron все еще может нести риск потерь, как и любая торговая система.

