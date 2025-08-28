Strifor Smart Lot Calculator eng version

Strifor Lot Calculator — это индикатор для MetaTrader 5, который помогает трейдерам рассчитывать оптимальный размер лота исходя из заданного риска и стоп-лосса.
Он позволяет торговать более осознанно, управлять рисками и экономить время на ручных расчетах.

Преимущества

  • Точный контроль риска — автоматический расчет размера лота в зависимости от выбранного процента риска.

  • Два режима работы — ручной ввод параметров или расчет по линиям на графике.

  • Поддержка популярных инструментов — валютные пары, золото (XAUUSD), нефть (USOIL/WTI), индексы (US500 и др.).

  • Быстрое визуальное планирование сделок прямо на графике.

  • Расчет лота с учетом реального баланса счета.

Входные параметры

  • Deposit — размер депозита вручную (или 0 = использовать текущий баланс счета).

  • RiskPercent — риск на сделку в процентах.

  • StopLossPips — стоп-лосс в пипсах (только для ручного режима).

  • Mode — true = ручной режим, false = режим по линиям.

Режимы работы

  1. Ручной режим
    Введите депозит, риск и стоп-лосс вручную. Индикатор рассчитает оптимальный размер лота.

  2. Режим по линиям
    Установите на графике две горизонтальные линии:

    • Линия входа — уровень открытия сделки

    • Линия стопа — уровень стоп-лосса
      Индикатор измерит расстояние и рассчитает размер лота автоматически.

Важно

  • Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать индикатор на демо-счете.

  • Параметры Tick Value и спецификации контрактов могут отличаться у разных брокеров (особенно для золота, нефти и индексов).


Vitovt
Vitovt 2025.09.02 20:21 
 

Good convenient indicator

