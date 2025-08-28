Strifor Smart Lot Calculator eng version
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Версия: 2.6
Strifor Lot Calculator — это индикатор для MetaTrader 5, который помогает трейдерам рассчитывать оптимальный размер лота исходя из заданного риска и стоп-лосса.
Он позволяет торговать более осознанно, управлять рисками и экономить время на ручных расчетах.
Преимущества
Точный контроль риска — автоматический расчет размера лота в зависимости от выбранного процента риска.
Два режима работы — ручной ввод параметров или расчет по линиям на графике.
Поддержка популярных инструментов — валютные пары, золото (XAUUSD), нефть (USOIL/WTI), индексы (US500 и др.).
Быстрое визуальное планирование сделок прямо на графике.
Расчет лота с учетом реального баланса счета.
Входные параметры
Deposit — размер депозита вручную (или 0 = использовать текущий баланс счета).
RiskPercent — риск на сделку в процентах.
StopLossPips — стоп-лосс в пипсах (только для ручного режима).
Mode — true = ручной режим, false = режим по линиям.
Режимы работы
Ручной режим
Введите депозит, риск и стоп-лосс вручную. Индикатор рассчитает оптимальный размер лота.
Режим по линиям
Установите на графике две горизонтальные линии:
Линия входа — уровень открытия сделки
Линия стопа — уровень стоп-лосса
Индикатор измерит расстояние и рассчитает размер лота автоматически.
Важно
Перед использованием на реальном счете рекомендуется протестировать индикатор на демо-счете.
Параметры Tick Value и спецификации контрактов могут отличаться у разных брокеров (особенно для золота, нефти и индексов).
