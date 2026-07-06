Volume Color Candles

Volume Color раскрашивает свечи по силе объёма — вы мгновенно видите, какие движения цены подкреплены реальным участием, а какие являются просто шумом.

Обычный график, где свечи подсвечены прямо там, куда вы смотрите.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Каждая свеча сравнивается со средним объёмом последних N баров и раскрашивается соответственно:

- ЯРКАЯ свеча = высокий объём — сильное участие, вероятная активность institutional-игроков

Такие движения важны.

- ОБЫЧНАЯ свеча = средний объём — рядовое рыночное движение.

- ТУСКЛАЯ свеча = низкий объём — слабое участие.

Будьте осторожны: пробои и движения на низком объёме часто оказываются ложными.

Бычьи и медвежьи свечи сохраняют свой зелёный/красный цвет — с объёмом меняется только яркость, поэтому график остаётся чистым и интуитивно понятным.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН

- Подтверждение пробоев — пробой на яркой (высокой) свече куда надёжнее, чем на тусклой (низкой)

- Обнаружение крупных игроков — внезапные яркие свечи показывают, где в рынок входит крупный капитал

- Фильтр ложных движений — тусклые свечи предупреждают, что движению не хватает убеждённости

- Работает с любой стратегией — самостоятельно или как подтверждение вашего сетапа

ВОЗМОЖНОСТИ

- Цветные свечи прямо на графике — без отдельного окна

- Автоматически использует реальный объём, если брокер его предоставляет, иначе — тиковый

- Настраиваемый период MA объёма и пороги высокого/низкого объёма

- Опциональные оповещения о высоком объёме: popup, push, Telegram

- Без перерисовки — цвета фиксируются только на закрытых свечах

НАСТРОЙКИ

- Volume MA Period — окно усреднения (по умолчанию 20)

- High Volume Threshold — множитель для «ярких» свечей (по умолчанию 1.5x)

- Low Volume Threshold — множитель для «тусклых» свечей (по умолчанию 0.7x)

- Полностью настраиваемые цвета для всех шести состояний свечи

- Оповещения — popup / push / Telegram (по умолчанию выключены)

Работает на любом символе и любом таймфрейме — форекс, золото, индексы, крипто CFD, акции.

Бесплатно. Если инструмент оказался полезным — пожалуйста, оставьте оценку,

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Разработано FestivalAlgo.

Официальный канал: t.me/festivalalgo

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Algo Trader Assistant
Vladimirs Volkovs
Утилиты
Algo Trader Assistant — лёгкая профессиональная панель управления сделками для трейдеров, торгующих вручную, которые хотят полный контроль над позициями, не отрываясь от графика. Это НЕ автоматический торговый робот — советник не открывает сделки самостоятельно. Он управляет позициями, которые вы открываете сами, убирая ручную рутину и эмоциональные решения из процесса. КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ Защита позиций - Авто Stop Loss / Take Profit — автоматически проставляет недостающие SL/TP на новых позициях
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