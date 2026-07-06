Volume Color Candles
- Индикаторы
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Vladimirs Volkovsprogrammer for mql5
- Версия: 1.10
- Обновлено: 10 июля 2026
Volume Color раскрашивает свечи по силе объёма — вы мгновенно видите, какие движения цены подкреплены реальным участием, а какие являются просто шумом.
Обычный график, где свечи подсвечены прямо там, куда вы смотрите.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Каждая свеча сравнивается со средним объёмом последних N баров и раскрашивается соответственно:
- ЯРКАЯ свеча = высокий объём — сильное участие, вероятная активность institutional-игроков
Такие движения важны.
- ОБЫЧНАЯ свеча = средний объём — рядовое рыночное движение.
- ТУСКЛАЯ свеча = низкий объём — слабое участие.
Будьте осторожны: пробои и движения на низком объёме часто оказываются ложными.
Бычьи и медвежьи свечи сохраняют свой зелёный/красный цвет — с объёмом меняется только яркость, поэтому график остаётся чистым и интуитивно понятным.
ЧЕМ ПОЛЕЗЕН
- Подтверждение пробоев — пробой на яркой (высокой) свече куда надёжнее, чем на тусклой (низкой)
- Обнаружение крупных игроков — внезапные яркие свечи показывают, где в рынок входит крупный капитал
- Фильтр ложных движений — тусклые свечи предупреждают, что движению не хватает убеждённости
- Работает с любой стратегией — самостоятельно или как подтверждение вашего сетапа
ВОЗМОЖНОСТИ
- Цветные свечи прямо на графике — без отдельного окна
- Автоматически использует реальный объём, если брокер его предоставляет, иначе — тиковый
- Настраиваемый период MA объёма и пороги высокого/низкого объёма
- Опциональные оповещения о высоком объёме: popup, push, Telegram
- Без перерисовки — цвета фиксируются только на закрытых свечах
НАСТРОЙКИ
- Volume MA Period — окно усреднения (по умолчанию 20)
- High Volume Threshold — множитель для «ярких» свечей (по умолчанию 1.5x)
- Low Volume Threshold — множитель для «тусклых» свечей (по умолчанию 0.7x)
- Полностью настраиваемые цвета для всех шести состояний свечи
- Оповещения — popup / push / Telegram (по умолчанию выключены)
Работает на любом символе и любом таймфрейме — форекс, золото, индексы, крипто CFD, акции.
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Разработано FestivalAlgo.
Официальный канал: t.me/festivalalgo
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