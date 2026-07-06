Volume Color Candles

Volume Color раскрашивает свечи по силе объёма — вы мгновенно видите, какие движения цены подкреплены реальным участием, а какие являются просто шумом.

Обычный график, где свечи подсвечены прямо там, куда вы смотрите.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Каждая свеча сравнивается со средним объёмом последних N баров и раскрашивается соответственно:

- ЯРКАЯ свеча = высокий объём — сильное участие, вероятная активность institutional-игроков

Такие движения важны.

- ОБЫЧНАЯ свеча = средний объём — рядовое рыночное движение.

- ТУСКЛАЯ свеча = низкий объём — слабое участие.

Будьте осторожны: пробои и движения на низком объёме часто оказываются ложными.

Бычьи и медвежьи свечи сохраняют свой зелёный/красный цвет — с объёмом меняется только яркость, поэтому график остаётся чистым и интуитивно понятным.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН

- Подтверждение пробоев — пробой на яркой (высокой) свече куда надёжнее, чем на тусклой (низкой)

- Обнаружение крупных игроков — внезапные яркие свечи показывают, где в рынок входит крупный капитал

- Фильтр ложных движений — тусклые свечи предупреждают, что движению не хватает убеждённости

- Работает с любой стратегией — самостоятельно или как подтверждение вашего сетапа

ВОЗМОЖНОСТИ

- Цветные свечи прямо на графике — без отдельного окна

- Автоматически использует реальный объём, если брокер его предоставляет, иначе — тиковый

- Настраиваемый период MA объёма и пороги высокого/низкого объёма

- Опциональные оповещения о высоком объёме: popup, push, Telegram

- Без перерисовки — цвета фиксируются только на закрытых свечах

НАСТРОЙКИ

- Volume MA Period — окно усреднения (по умолчанию 20)

- High Volume Threshold — множитель для «ярких» свечей (по умолчанию 1.5x)

- Low Volume Threshold — множитель для «тусклых» свечей (по умолчанию 0.7x)

- Полностью настраиваемые цвета для всех шести состояний свечи

- Оповещения — popup / push / Telegram (по умолчанию выключены)

Работает на любом символе и любом таймфрейме — форекс, золото, индексы, крипто CFD, акции.

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Разработано FestivalAlgo.

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