Luna AI PRO
- Эксперты
- Profalgo Limited
- Версия: 1.2
- Обновлено: 22 апреля 2024
- Активации: 10
Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с Luna AI Pro EA , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего».
Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набором функций для оптимизации вашей торговой стратегии и максимизации вашей прибыли.
Раскройте весь потенциал своей торговой стратегии с Luna AI Pro. Примите будущее торговли и позвольте передовому искусственному интеллекту революционизировать ваш инвестиционный путь.
Испытайте мощь ИИ уже сегодня и присоединитесь к числу успешных трейдеров по всему миру.
Чем этот советник отличается:
- OneChartSetup -> запустить все пары с одного графика
- Индивидуальный мониторинг производительности: для каждой пары автоматически снижается риск, если она не работает хорошо, и снова увеличивается, если она снова становится прибыльной.
- НЕ использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки или сделки с очень широким стоп-лоссом и т. д.
- Строгое управление торговлей и рисками
- Подтвержденный послужной список реального аккаунта: уже работает более года
- Никаких поддельных / манипулируемых бэктестов
Живые результаты (низкий риск): https://www.mql5.com/ru/signals/1502590
Настройка советника: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753391
Интеллектуальное машинное обучение:
Luna AI Pro использует мощь алгоритмов машинного обучения для анализа огромного количества исторических данных и рыночных данных в реальном времени. Это позволяет роботу адаптироваться и развиваться, постоянно совершенствуя свои торговые решения в зависимости от меняющихся рыночных условий, тенденций и закономерностей. Будьте на шаг впереди и с легкостью извлекайте выгоду из выгодных возможностей.
Предиктивная аналитика:
Наш торговый робот использует сложную прогностическую аналитику для точного прогнозирования движения рынка.
Анализируя множество индикаторов и технических паттернов, Luna AI Pro предоставляет вам прогностические сигналы, позволяющие вам оставаться на шаг впереди рынка.
Настраиваемые стратегии :
С Luna AI Pro вы полностью контролируете ситуацию. Адаптируйте торговые стратегии к своим предпочтениям и допустимому риску, используя наш интуитивно понятный интерфейс.
Управление рисками:
Защитите свой капитал с помощью передовых инструментов управления рисками Luna AI Pro. Он установит уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы автоматически ограничить ваши убытки и зафиксировать прибыль. Наш робот постоянно отслеживает рыночные условия и соответствующим образом корректирует свою торговую стратегию, снижая потенциальные риски и сохраняя ваши инвестиции. Советник также использует различные функции безопасности, такие как фильтры новостей, фильтры спреда, фильтры корреляции сделок, фильтры ролловеров и свопов.
Как протестировать:
для MT4 запустите бэктест на таймфрейме M5 для каждой из оптимизированных пар. Для MT5 запустите бэктест на EURUSD M5 и включите OneChartSetup в настройках советника.
Как запустить в прямом эфире:
Сначала обязательно добавьте следующие 2 URL-адреса в настройки MT4/MT5 (Инструменты -> Параметры -> Советники -> Разрешенные URL-адреса):
• https://www.worldtimeserver.com/ (уберите пробелы!)
• https://nfs.faireconomy.media/ (уберите пробелы!)
Затем просто запустите советник на графике EURUSD M5 и включите OneChartSetup в настройках советника. Установите параметры размера лота.
Для полного понимания всех функций и настроек советника, пожалуйста, прочитайте полное описание здесь.
Note en attente de resultats. Acheté ce jour et installé sur deux de mes comptes. Il me manquait un bon EA de nuit. Au vu des backtests, j'ai qu'une hâte, le voir fonctionner et devenir aussi rentable que les backtests. Je mettrais à jour d'ici un mois mon évaluation. Mais en attendant je mets 5 etoiles par rapport au produit proposé et au détail de la configuration.