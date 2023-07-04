Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$.

Окончательная цена: 2000$

Будет продано ограниченное количество копий этого советника.





Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с Luna AI Pro EA , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего».

Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набором функций для оптимизации вашей торговой стратегии и максимизации вашей прибыли.

Раскройте весь потенциал своей торговой стратегии с Luna AI Pro. Примите будущее торговли и позвольте передовому искусственному интеллекту революционизировать ваш инвестиционный путь.

Испытайте мощь ИИ уже сегодня и присоединитесь к числу успешных трейдеров по всему миру.





Чем этот советник отличается:

OneChartSetup -> запустить все пары с одного графика

Индивидуальный мониторинг производительности: для каждой пары автоматически снижается риск, если она не работает хорошо, и снова увеличивается, если она снова становится прибыльной.

НЕ использует рискованные торговые методы, такие как мартингейл, сетки или сделки с очень широким стоп-лоссом и т. д.

Строгое управление торговлей и рисками

Подтвержденный послужной список реального аккаунта: уже работает более года

Никаких поддельных / манипулируемых бэктестов









Живые результаты (низкий риск): https://www.mql5.com/ru/signals/1502590 Настройка советника: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/753391





Интеллектуальное машинное обучение:

Luna AI Pro использует мощь алгоритмов машинного обучения для анализа огромного количества исторических данных и рыночных данных в реальном времени. Это позволяет роботу адаптироваться и развиваться, постоянно совершенствуя свои торговые решения в зависимости от меняющихся рыночных условий, тенденций и закономерностей. Будьте на шаг впереди и с легкостью извлекайте выгоду из выгодных возможностей.





Предиктивная аналитика:

Наш торговый робот использует сложную прогностическую аналитику для точного прогнозирования движения рынка.

Анализируя множество индикаторов и технических паттернов, Luna AI Pro предоставляет вам прогностические сигналы, позволяющие вам оставаться на шаг впереди рынка.





Настраиваемые стратегии :

С Luna AI Pro вы полностью контролируете ситуацию. Адаптируйте торговые стратегии к своим предпочтениям и допустимому риску, используя наш интуитивно понятный интерфейс.





Управление рисками:

Защитите свой капитал с помощью передовых инструментов управления рисками Luna AI Pro. Он установит уровни стоп-лосса и тейк-профита, чтобы автоматически ограничить ваши убытки и зафиксировать прибыль. Наш робот постоянно отслеживает рыночные условия и соответствующим образом корректирует свою торговую стратегию, снижая потенциальные риски и сохраняя ваши инвестиции. Советник также использует различные функции безопасности, такие как фильтры новостей, фильтры спреда, фильтры корреляции сделок, фильтры ролловеров и свопов.





Как протестировать:

для MT4 запустите бэктест на таймфрейме M5 для каждой из оптимизированных пар. Для MT5 запустите бэктест на EURUSD M5 и включите OneChartSetup в настройках советника.





Как запустить в прямом эфире:

Сначала обязательно добавьте следующие 2 URL-адреса в настройки MT4/MT5 (Инструменты -> Параметры -> Советники -> Разрешенные URL-адреса):

• https://www.worldtimeserver.com/ (уберите пробелы!)

• https://nfs.faireconomy.media/ (уберите пробелы!)

Затем просто запустите советник на графике EURUSD M5 и включите OneChartSetup в настройках советника. Установите параметры размера лота.





Для полного понимания всех функций и настроек советника, пожалуйста, прочитайте полное описание здесь.



