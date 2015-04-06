Trade Panel Risk Based for MT4
- 专家
-
- 版本: 1.4
- 激活: 5
✅ Trade Panel - Risk-Based
🎯 按风险自动手数，一键设置止损止盈，分批平仓与保本
Trade Panel Risk-Based 自动把你的风险换算成正确的手数。输入百分比或固定金额，设置止损，面板即可计算仓位并一键带着止损和止盈开仓。
为希望每笔入场都有纪律风险的主观交易者和自营公司账户打造，无需手动计算。
⚙️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种和周期，支持市价和挂单。
四种计算模式（余额百分比、净值百分比、固定金额、固定手数），按点（pips）、点数（points）或精确价格输入，一键在 25%、50% 和 75% 分批平仓，一键保本，以及可管理其他 EA 或手动开仓持仓的全部平仓。
🔧 主要功能:
-
🧮 按所选风险自动计算手数
-
🎯 一键带止损和止盈开仓
-
⚖️ 四种模式：% 余额、% 净值、固定金额、固定手数
-
✂️ 在 25%、50% 和 75% 一键分批平仓
-
🛡️ 一键保本，可选锁定偏移
-
📐 止损和止盈支持点（pips）、点数（points）或精确价格
-
⏳ 市价和挂单，自动选择 Limit 与 Stop
-
🧹 平掉所有持仓和挂单，按品种或整个账户
-
🤝 管理其他 EA 或手动开的仓位
-
🖱️ 可拖动、可折叠面板，记住位置
✅ 适用人群:
-
📌 按风险计算手数的手动和主观交易者
-
🏦 需遵守每笔固定风险的自营公司交易者
-
⚡ 需要一键快速进出的剥头皮交易者
-
🤖 希望手动控制持仓的 EA 用户
📘 完整用户手册: 下载 PDF
关键词: risk based trade panel, auto lot size calculator, one click trading panel, position size calculator, partial close EA, breakeven EA, trade manager EA, risk management panel, close all trades EA, lot size by risk percent, MT4 MT5 trade panel, manual trading assistant