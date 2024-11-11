Flora

4.33

Flora

Добро пожаловать в новую эру торговли. Flora - это не просто еще один EA, а сложное решение, разработанное для того, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Построенный на продвинутой платформе, этот экспертный советник сочетает в себе передовые стратегии и инновационные системы управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 89. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 110.


Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"Успех в торговле заключается в управлении рисками при одновременной реализации прибыли — Flora делает именно это, с акцентом на безопасность и надежность."

Суть стратегии

Flora сосредоточен на системе следования тренду, которая отслеживает сильные, устоявшиеся рыночные тренды. EA определяет эти тренды и использует их столько, сколько возможно, позволяя вам получать большие и стабильные прибыли. Следуя за движением рынка, Flora обеспечивает ваше пребывание на правильной стороне тренда, в то время как фильтры на основе MACD обеспечивают дополнительный уровень безопасности, предотвращая входы в слабых или неопределенных рыночных условиях.

Кроме того, продвинутая система трейлинг-стопа динамически фиксирует вашу прибыль по мере прогресса тренда. Этот трейлинг-стоп адаптируется к рыночным условиям, обеспечивая минимальные просадки при максимизации потенциальных доходов. По сути, Flora выступает как следователь тренда и менеджер рисков, оптимизируя каждую сделку для вас.

Аспект Детали
Символ USDCHF
Временной интервал H1
Система следования тренду Да, разработано для захвата сильных рыночных трендов и следования им, пока тренд не исчезнет.
Фильтры MACD Да, интегрированы для дополнительной безопасности, чтобы гарантировать выполнение только высоковероятных сделок.
Продвинутый трейлинг-стоп Да, разработан для фиксации прибыли при минимизации просадок, с динамической адаптацией к рыночным условиям.
Настройки рисков Настраиваемые для соответствия вашему стилю торговли и аппетиту к риску.
Blog
https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
Channel https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots


Flora совместим с рядом торговых счетов, включая проблемы проп-фирм, что делает его идеальным выбором для трейдеров, стремящихся с уверенностью пройти эти испытания.

Предупреждение: Flora следует использовать только на одном графике, чтобы предотвратить перекрытие торгов. Это обеспечивает максимальную производительность EA и предотвращает дублирование сделок на нескольких графиках.

Как начать

  1. Присоедините Flora к вашему USDCHF H1 графику.
  2. Настройте свои предпочтения по риску в соответствии с вашей стратегией.
  3. Выходите и наслаждайтесь, а EA позаботится о остальном.

Если вы стремитесь к стабильности или пытаетесь пройти испытания с финансированием, Flora обладает технологиями и стратегией, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.

Отзывы 3
HOTTE
342
HOTTE 2025.11.25 19:21 
 

I am amazed and astonished at how often EA is right!

Phantom Trading Inc.
12722
Nithin Elbin 2024.12.18 15:20 
 

Excellent EA. Have been running it on a demo for a month and results have been positive so far.

Ответ на отзыв