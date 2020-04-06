Velto

Добро пожаловать в новую эру торговли. Velto — это не просто еще один EA — это сложное решение, разработанное для того, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Построенный на расширенной платформе, этот советник сочетает передовые стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.

Request a demo-exclusive trial by contacting me directly.

Early access pricing: 95. Just 4 users have purchased so far. Once 5 copies are sold, the price will change to 120.


Welcome to a new era of trading. Velto is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Advisor combines cutting-edge strategies with innovative risk management systems, allowing you to trade with confidence and precision.

Contact me → Get guidance + settings → Proper backtest results

"Успех в торговле заключается в управлении рисками, позволяя прибылям расти — Velto делает именно это, с акцентом на безопасность и стабильность."

Суть стратегии

Velto использует ценовые каналы для определения точек входа и выхода. Он анализирует колебания цен в пределах определенного диапазона, покупая на нижнем конце канала и продавая на верхнем, или наоборот. Этот метод позволяет вам воспользоваться последовательными колебаниями цен в предсказуемом диапазоне. С установленными фильтрами MACD он отсеивает ложные пробои, а трейлинг-стоп гарантирует, что ваша прибыль защищена, пока рынок движется в вашу пользу.

Кроме того, усовершенствованная система трейлинг-стопа динамически фиксирует ваши прибыли по мере продвижения тренда. Этот трейлинг-стоп адаптируется к рыночным условиям, обеспечивая минимальные просадки при максимизации потенциальной прибыли. В сущности, Velto действует как следователь тренда и менеджер рисков, оптимизируя каждую сделку для вас.

Аспект Детали
Символ USDCHF
Временной интервал M30
Система следования тренду Да, разработана для захвата сильных рыночных трендов и следования им до их ослабления.
Фильтры MACD Да, интегрированы для дополнительной безопасности, чтобы гарантировать выполнение только высоковероятностных сделок.
Усовершенствованный трейлинг-стоп Да, разработан для фиксации прибыли при минимизации просадок, с динамической адаптацией к рыночным условиям.
Настройки риска Регулируемые в соответствии с вашим стилем торговли и аппетитом к риску.
Velto совместим с различными торговыми счетами, включая челленджи проп-фирм, что делает его идеальным выбором для трейдеров, желающих успешно пройти эти испытания.

Предупреждение: Velto следует использовать только на одном графике, чтобы избежать пересечения сделок. Это гарантирует, что EA работает на своем высшем потенциале и не дублирует сделки на нескольких графиках.

Как начать

  1. Присоедините Velto к вашему USDCHF M30 графику.
  2. Настройте свои предпочтения по рискам в соответствии со своей стратегией.
  3. Выходите и развлекайтесь, а остальное позвольте EA.

Будь то стремление к стабильности или попытка пройти испытания на funded account, Velto имеет технологии и стратегии, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.

Примечание: Обязательно свяжитесь с нами после покупки, чтобы получить бесплатный доступ к нашему каналу в Telegram, где вы получите эксклюзивные советы по торговле, подарки и обновления.


