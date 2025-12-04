Metronex Добро пожаловать в новую эру торговли. Metronex — это не просто еще один советник по торговле (EA) — это сложное решение, разработанное, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Созданный на совершенной платформе, этот Экспертный Советник объединяет передовые стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.





Начальная цена за доступ: 95. Всего 4 пользователей приобрели его до сих пор. Как только будет продано 5 копий, цена изменится на 130. Запросите демо-эксклюзивную пробную версию, связавшись со мной напрямую.

ПОСЛЕ ПОКУПКИ СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК EA.



"Успех в торговле заключается в управлении рисками, позволяя прибыли расти — Metronex именно это и делает, с акцентом на безопасность и последовательность."



Суть стратегии

Metronex сосредоточен на торговле вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления. Он определяет зоны, где цена, вероятно, отскочет или пробьется, предоставляя вам входы с высокой вероятностью. Стратегически размещая сделки в этих критических областях, EA максимизирует ваши шансы на успех. Фильтры на основе MACD и трейлинг-стоп обеспечивают надежную систему управления рисками, защищая ваши сделки.

Аспект Детали Символ XAUUSD Таймфрейм M30 Управление рисками Настраиваемое в соответствии с вашим стилем торговли и аппетитом к риску. Блог

https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369

Канал https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots Помощь с бэктестом Свяжитесь со мной → Получите руководство + файл настроек → Правильные результаты бэктеста Telegram свяжитесь после покупки, чтобы получить бесплатный доступ к нашему каналу Telegram, где вы получите эксклюзивные торговые советы, подарки и обновления.





Metronex совместим с рядом торговых счетов, включая пробные задания в проп трейдинге, что делает его идеальным выбором для трейдеров, стремящихся уверенно пройти эти испытания.

Предупреждение: Metronex следует использовать только на одном графике, чтобы избежать наложения сделок. Это обеспечивает оптимальную производительность EA и не дублирует сделки на нескольких графиках.



Как начать Присоедините Metronex к вашему графику XAUUSD M30. Настройте свои предпочтения по риску в соответствии со своей стратегией. Удачной торговли и позвольте EA справиться с остальным.





Независимо от того, стремитесь ли вы к последовательности или пытаетесь пройти испытания на финансируемый счет, Metronex обладает технологиями и стратегией, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.