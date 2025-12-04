Metronex
- Эксперты
- Ghaith Khaddour
- Версия: 1.37
- Обновлено: 17 декабря 2025
- Активации: 15
Metronex
Добро пожаловать в новую эру торговли. Metronex — это не просто еще один советник по торговле (EA) — это сложное решение, разработанное, чтобы дать вам преимущество на постоянно меняющихся рынках. Созданный на совершенной платформе, этот Экспертный Советник объединяет передовые стратегии с инновационными системами управления рисками, позволяя вам торговать с уверенностью и точностью.
Начальная цена за доступ: 95. Всего 4 пользователей приобрели его до сих пор. Как только будет продано 5 копий, цена изменится на 130.
Запросите демо-эксклюзивную пробную версию, связавшись со мной напрямую.
ПОСЛЕ ПОКУПКИ СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК EA.
"Успех в торговле заключается в управлении рисками, позволяя прибыли расти — Metronex именно это и делает, с акцентом на безопасность и последовательность."
Суть стратегии
Metronex сосредоточен на торговле вокруг ключевых уровней поддержки и сопротивления. Он определяет зоны, где цена, вероятно, отскочет или пробьется, предоставляя вам входы с высокой вероятностью. Стратегически размещая сделки в этих критических областях, EA максимизирует ваши шансы на успех. Фильтры на основе MACD и трейлинг-стоп обеспечивают надежную систему управления рисками, защищая ваши сделки.
|Аспект
|Детали
|Символ
|XAUUSD
|Таймфрейм
|M30
|Управление рисками
|Настраиваемое в соответствии с вашим стилем торговли и аппетитом к риску.
|Блог
|https://www.mql5.com/en/blogs/post/751369
|Канал
|https://www.mql5.com/en/channels/forexghaithbots
|Помощь с бэктестом
|Свяжитесь со мной → Получите руководство + файл настроек → Правильные результаты бэктеста
|Telegram
|свяжитесь после покупки, чтобы получить бесплатный доступ к нашему каналу Telegram, где вы получите эксклюзивные торговые советы, подарки и обновления.
Metronex совместим с рядом торговых счетов, включая пробные задания в проп трейдинге, что делает его идеальным выбором для трейдеров, стремящихся уверенно пройти эти испытания.
Предупреждение: Metronex следует использовать только на одном графике, чтобы избежать наложения сделок. Это обеспечивает оптимальную производительность EA и не дублирует сделки на нескольких графиках.
Как начать
- Присоедините Metronex к вашему графику XAUUSD M30.
- Настройте свои предпочтения по риску в соответствии со своей стратегией.
- Удачной торговли и позвольте EA справиться с остальным.
Независимо от того, стремитесь ли вы к последовательности или пытаетесь пройти испытания на финансируемый счет, Metronex обладает технологиями и стратегией, чтобы помочь вам достичь ваших торговых целей.
Je trouve ce bot intéressant. Il ne donne pas, (pour moi) de résultats hors du commun, par contre il fait durablement son chemin. Du 3 à 7% par mois durablement c'est faisable, enBacktests. Le premier trade en live, vraiment négatif, j'espère que la suite va redresser la barre ... Eventuellement, je serais heureux d'avoir des setfiles avancées si elles existent ? - I find this bot interesting. It doesn't produce extraordinary results (in my opinion), but it's showing consistent performance. Achieving 3 to 7% per month is achievable, based on backtests. The first live trade was really negative; I hope the rest will turn things around... I'd be happy to have access to advanced setfiles if they exist.