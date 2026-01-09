Gold GodTier Dual Neural
- Эксперты
- Khunakorn Krachao-ngoen
- Версия: 72.0
- Активации: 10
🌟 ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В честь запуска продукта мы предлагаем специальную цену $599 только для первых 20 лицензий. Как только квота будет заполнена, цена вырастет до стандартных $899. Не упустите шанс!
Gold GodTier Dual Neural — это профессиональная торговая система для золота (XAUUSD), работающая на базе Двухъядерного Движка ИИ. Она объединяет LSTM и XGBoost для высокоточной торговли.
✅ PLUG & PLAY: Нейросети ИИ полностью встроены в файл. Никаких внешних файлов не требуется.
Преимущества:
-
🧠 Технология Dual-Core AI: Две модели ИИ работают в гармонии для анализа тренда и точек входа.
-
🛡️ Система Guardian: Защита капитала, авто-снижение риска при просадке.
-
⛔ Без опасных стратегий: Нет Мартингейла, Нет Сетки. Все сделки имеют Stop Loss.
-
📉 Динамический риск: Авторасчет лота от баланса.
⚠️ ВНИМАНИЕ: Настройка по умолчанию — Безопасный режим (0.01 лота). Для реальной торговли обязательно измените параметр 'InpMode' на SAFE CORE, GROWTH или BEAST!
3 Режима Торговли:
-
🛡️ SAFE CORE (Рекомендуемый): Низкий риск. Сохранение капитала.
-
🚀 GROWTH: Средний риск. Для разгона депозита.
-
🔥 BEAST: Высокий риск. Агрессивная торговля.