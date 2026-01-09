Gold GodTier Dual Neural

🌟 ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: В честь запуска продукта мы предлагаем специальную цену $599 только для первых 20 лицензий. Как только квота будет заполнена, цена вырастет до стандартных $899. Не упустите шанс!

Gold GodTier Dual Neural — это профессиональная торговая система для золота (XAUUSD), работающая на базе Двухъядерного Движка ИИ. Она объединяет LSTM и XGBoost для высокоточной торговли.

PLUG & PLAY: Нейросети ИИ полностью встроены в файл. Никаких внешних файлов не требуется.

Преимущества:

  • 🧠 Технология Dual-Core AI: Две модели ИИ работают в гармонии для анализа тренда и точек входа.

  • 🛡️ Система Guardian: Защита капитала, авто-снижение риска при просадке.

  • ⛔ Без опасных стратегий: Нет Мартингейла, Нет Сетки. Все сделки имеют Stop Loss.

  • 📉 Динамический риск: Авторасчет лота от баланса.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Настройка по умолчанию — Безопасный режим (0.01 лота). Для реальной торговли обязательно измените параметр 'InpMode' на SAFE CORE, GROWTH или BEAST!
3 Режима Торговли:

  1. 🛡️ SAFE CORE (Рекомендуемый): Низкий риск. Сохранение капитала.

  2. 🚀 GROWTH: Средний риск. Для разгона депозита.

  3. 🔥 BEAST: Высокий риск. Агрессивная торговля.

