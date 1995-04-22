Session Killzone Filter for MT5

许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMO、The Funded Trader、MyFundedFX 和 FundedNext 的工作流程测试。

Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。



