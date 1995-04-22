Session Killzone Filter for MT5

Session / Killzone / Time Filter
⏰ 只在市场真正运行时交易

许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMOThe Funded TraderMyFundedFXFundedNext 的工作流程测试。

Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。


⚙️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。任意品种、任意时间周期。

过滤器内置 London、New York 和 Asia 三个交易时段,两个完全自定义的 Killzone,自动处理欧洲和美国的夏令时规则,按星期过滤,以及可选的星期五提前收盘。当前状态被写入一个GlobalVariable,终端中的任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取它。

🔧 主要功能

  • ⏰ 三个内置时段:London、New York 和 Asia,默认参数合理。

  • 🎯 两个自定义 Killzone,适合需要特定日内区段的交易者。

  • 🌍 自动 DST,支持欧洲和美国规则。

  • 📅 按星期过滤,加上可选的星期五提前收盘。

  • 🛑 三种收盘策略:仅阻止新单、关闭自己的仓位、关闭全部。

  • 📊 图表状态面板,实时显示时段、经纪商时间和 GlobalVariable。

  • 🔗 通过共享 GlobalVariable 跨 EA 过滤,一行 MQL 即可集成。

  • 🔔 时段状态变化时弹窗、声音和推送通知。

  • 📝 每次转换都有详细的日志记录。

✅ 适用人群

  • 📈 依赖流动性时段的策略交易者。

  • 🏛️ 限制隔夜或周末持仓的资金账户。

  • 🧠 需要为多个 EA 设置单一时间门控的投资组合管理者。

  • 🛡️ 厌倦于周日和节假日亏损策略的人。

📘 完整用户手册: 下载 PDF

关键词: session filter, killzone, time filter, trading hours, DST, London session, New York session, Asia session, trading sessions, trade manager, prop firm, MT4 MT5


推荐产品
EDA Sniper Trade Manager
Minh Tri Nguyen
专家
EDA Sniper Trade Manager is a premium hybrid trading assistant designed for traders who demand strict risk management. Stop relying on emotions and let a smart algorithmic shield protect your capital. Whether you trade manually via the intuitive panel or use the built-in Auto-Trade module, the 6-Layer Protective Guard System (C1-C6) works silently in the background, adapting to market conditions to protect your equity and maximize your winning runs. ️ PREMIUM ON-CHART CONTROL PANEL Execute and
Gold Martingale Robot
Borriphat Maitree
专家
彻底改变您的黄金交易！使用“Gold Martingale Robot EA”（MT5）释放指数级与可持续的增长 您厌倦了不断盯着图表吗？每次发布重大经济新闻时都会感到压力？或者您曾经赚取过利润，却因为周末持仓而眼睁睁看着它们消失？ 停止试错吧！隆重推出 Gold Martingale Robot EA —— 终极 MT5 自动化交易系统，专为寻求长期投资组合增长、指数级复利回报以及严格风险管理协议的严肃投资者而设计。 为什么“Gold Martingale Robot EA”是您投资组合中缺失的那块拼图？ 1. 投资组合指数级增长（复利的力量） 这款 EA 并非为短期高风险赌博而生，而是为“长期”盈利而设计。该算法利用复利的力量，使您的账户能够稳步增长。今天的利润将成为明天创造倍增回报的资本。 2. ️ 零周末持仓风险 告别周末的焦虑！我们的系统遵循严格的规则：“周末不持仓”。这消除了周一早晨市场滑点的严重风险，并为您节省了大量不必要的隔夜利息（Swap）费用。 3. 智能“红色新闻”规避系统 在经济新闻发布（红色文件夹事件）导致市场剧烈波动期间，标准交易
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
专家
HMA Scalper Pro EA — 基于 Hull Moving Average (HMA) 指标的 MetaTrader 5 自动交易顾问 概述 HMA Scalper Pro EA 是一款专业的 MetaTrader 5 交易机器人（Expert Advisor），根据 Hull Moving Average (HMA) 的方向进行交易。HMA 指标确定当前趋势方向，顾问据此开仓，并辅以 Smart Risk 资金管理、自适应网格交易、追踪止损、保本止损和时间过滤器。 该顾问支持 Netting 和 Hedging 账户，适用于黄金（XAU/USD）、外汇货币对、原油、指数和加密货币的交易。 为什么选择 HMA SCALPER PRO EA - Hull Moving Average 信号 — 基于 HMA 方向入场，该指标对趋势变化的反应快于经典移动平均线 - 多时间框架 HMA 计算 — 方向可在独立于图表时间框架的单独时间框架上计算 - Smart Risk 替代经典马丁格尔 — 每个后续网格订单的手数都比前一个小 - 自适应网格交易 — 固定步长、订单限制、
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
专家
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Deriv Risk management discipline
Md Rubel Islam
专家
This EA is for only Deriv Synthetic indices.  Forex MT4 Version here:   https://www.mql5.com/en/market/product/89114 Forex MT5 version here:  https://www.mql5.com/en/market/product/89113 Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force u
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
专家
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Pattern Recognition EA
Claudiu-georgian Zavera
专家
Pattern Recognition EA - From Learn to Earn. The market repeats itself. This EA finds every past repeat of the current candle sequence - and lets history vote the direction. ONE SHAPE. EVERY REPEAT IN HISTORY VOTES. The last N candles on your signal timeframe form a shape. The EA scans the history you choose - a fixed number of bars or everything your broker provides - for the SAME shape, and checks what happened next, every single time. Only when enough repeats exist AND a clear majority of t
Ultimate Trend ATR EA
Zaza Krikhli
专家
Ultimate Trend ATR EA v5.30 - XAUUSD Momentum Hybrid From 15 Years of Manual Trading to a Cold-Blooded Algorithm Hi, I’m the developer behind this project . I have been a manual Forex trader for over 15 years. After years of navigating the highs and lows of the charts, I realized that a trader’s biggest obstacle is simply being human. Emotions, gut feelings, the fear of losing, and sometimes even overconfidence—these are the elements that ultimately destroy long-term profitability. This realizat
GoldenRatioX
Serhii Sharlai
专家
GoldenRatioX — Gold Scalping, Refined to Perfection GoldenRatioX is a powerful and intuitive platform for high-speed gold trading, designed specifically for scalpers and active traders who operate on the edge of seconds and aim to squeeze the maximum out of every price movement. After the purchase, please make sure to contact me to receive the settings.  Why gold? Gold is more than just an asset. It’s a highly liquid, volatile instrument with well-defined levels — a perfect match for scalping.
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
专家
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Gold GodTier Dual Neural
Khunakorn Krachao-ngoen
专家
限时优惠： 作为市场首发活动的一部分，前20个名额可享 $249 的特惠价格。名额满后，价格将调整为标准价 $899 。 实盘信号： 点击此处观看实时表现 (运行于 XM Ultra Low 账户 / Smart Beast 模式) Gold GodTier Dual Neural AI Gold GodTier Dual Neural 是一款由 双核人工智能引擎 驱动的专业级交易系统。它结合了用于时间序列趋势分析的 LSTM （长短期记忆网络）和用于高精度决策的 XGBoost 。 与依赖滞后指标的传统 EA 不同，该系统实时分析市场结构、波动率和成交量，以极高的概率预测未来的价格走势。 即插即用： 无需复杂的安装。AI 神经网络已 完全嵌入 EA 内部。您无需下载或安装任何外部文件。只需下载 EA 即可立即开始交易！ 核心优势 双核 AI 技术： 两个独立的 AI 模型协同工作。一个识别宏观趋势，另一个精准定位入场信号。 ️ Guardian 安全系统： 内置资金保护逻辑。EA 会在回撤期间自动降低风险，并设有每日止损限额以防止情绪化交易。 1
Blackwave Hedgeguard Pro USDCHF
Gary Comey
专家
Blackwave USDCHF Hedge Recovery USDCHF 持仓自适应对冲恢复系统 Blackwave USDCHF Hedge Recovery 是一款专业级 MT5 Expert Advisor，专为帮助交易者通过基于 ATR 的自适应对冲篮子系统稳定手动 USDCHF 持仓的回撤而设计。 USDCHF 与许多其他主要货币对的行为方式不同。 该货币对受到以下因素强烈影响： 瑞士国家银行（SNB）政策 避险资金流动 利率差异 以及风险规避市场中的长期趋势压力 根据持仓方向与经纪商条件，USDCHF 还可能产生较高的隔夜 Swap 成本。 因此，Blackwave USDCHF Hedge Recovery 内置了专门针对瑞郎市场设计的： Swap-Aware Hedge Gate（掉期感知对冲过滤系统） Swap-Aware Hedge Gate 在 CHF 货币对中进行对冲时，最大的隐藏风险之一就是长期负掉期成本的累积。 许多对冲系统完全忽略这一问题。 Blackwave USDCHF Hedge Recovery 会在部署新的对冲仓位之前主动评估当前对冲方向的
Crypto Zeus Dual Core Protocol
Napat Puangjunkum
专家
CRYPTO ZEUS DUAL-CORE PROTOCOL  Advanced Crypto Matrix: Supertrend AI + External Sync Module - [NEW] 24/7 Crypto Unlock: The EA now fully supports weekend trading by auto-detecting Crypto assets. - [NEW] Continuous Trend Rider: Re-enters trades continuously on pullbacks if the macro-trend remains strong, maximizing profit on long runs. - [NEW] Ghost Trailing Stop: Added a virtual trailing stop to fully ride breakouts instead of exiting at fixed Fibo targets. - [NEW] Preset System: Added a buil
Risk management discipline
Md Rubel Islam
专家
MT4 Version here: https://www.mql5.com/en/market/product/89114 For Deriv Synthetic indices MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/95814  Hello traders, I believe you all know that risk and money management along with psychology are the keys to success in trading. No matter how strong one’s strategy is, without these 3 criteria they will always face losses in the long run. I have created an EA to control our human behaviors. This EA will force us to be discipline exactly the way you will s
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
专家
Fractal Trend Master 是市场上最强大且最复杂的智能交易系统之一，旨在保护交易者的资金，同时最大化盈利机会。基于 比尔·威廉姆斯 的著名方法论，该EA使用三种重要的技术分析工具： 鳄鱼指标 、 分形 和 Gator振荡器 ，为识别和跟随市场趋势创建了一个强大而精准的框架。 该EA专注于 高级风险管理 和 资金保护 ，提供对交易和亏损的有效控制。通过选择 固定或动态手数 ，设定每日 盈亏限额 (P/L) 并执行 经过验证的策略 ，Fractal Trend Master适合保守和激进的交易者。 主要特点： 高级风险管理 ：在固定或动态手数之间进行选择，并设定每日盈亏限额以保护您的资金。 基于比尔·威廉姆斯的策略 ：该EA采用基于鳄鱼指标和分形的三种策略，并通过Gator振荡器确认趋势。 全自动化 ：EA自动管理开仓和平仓，用户可以调整止损、止盈和移动止损等参数。 多时间框架 ：适用于任何时间框架，在较大的时间框架（H4及以上）中表现最佳，同时在较小的时间框架中提供较高的交易频率。 优化范围  PARAMETER START STEP END JAW PERIOD  1
The Scalper Pro
Sahib Ul Ahsan
专家
The Scalper Pro Advanced Multi-Strategy Scalping Expert Advisor The Scalper Pro is a high-precision automated scalping system designed for traders who require fast execution, structured logic, and controlled risk. It combines multiple price-action strategies with advanced trade and basket-level management to create a flexible solution for short-term trading. Built for performance and stability, the EA focuses on identifying intraday price movements and executing trades with disciplined managemen
TOOP1 Swing MT5
Van Cuong Nguyen
5 (1)
专家
TOOP1 Swing is a fully automated Expert Advisor specifically engineered for trading Gold (XAUUSD) on the M5 timeframe. Built upon a short-term swing trend-following strategy, this Expert Advisor operates with a strict risk management philosophy: a complete rejection of Martingale and Grid strategies. Every single market execution consists of only one trade with explicit, predefined Take Profit (TP) and Stop Loss (SL) levels set immediately at order initiation. Live signal  (Use fixed SL,TP) Earl
Ay Xauusd Expert
Atsuko Yamashita
专家
Ay XAUUSD Expert 黄金专用M15趋势自动交易EA｜稳定型剥头皮&日内交易 黄金自动交易新标杆！ 高精度趋势识别 × 稳健型盈利逻辑 × 持续上升的业绩！ “Ay XAUUSD Expert”专为黄金（XAUUSD）M15周期设计，拥有高性能趋势跟踪算法。 采用独创算法，对剧烈波动与急变行情有极强适应力。 <主要特点> M15专用、黄金特化EA（XAUUSD自动交易） 独有逻辑精准捕捉趋势与回调 面对波动与噪声依然稳定运行 自动化资金管理与风险控制 日积月累型盈利策略 无需参数调整，即装即用 回测表现持续上升、曲线优美 剥头皮、日内和长期均适用 <使用方法> 交易品种：XAUUSD（黄金） 周期：M15（15分钟图） <适合人群> 希望通过黄金自动交易稳定盈利者 重视长期持续盈利能力者 需要自动识别趋势与回调的用户 忙碌但想全自动交易者 偏好低风险、稳健收益风格者 <注意事项> 正式使用前请务必在模拟账户充分测试。 建议选择点差较低的经纪商。
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
专家
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Flora
Ghaith Khaddour
4.33 (3)
专家
Flora 欢迎来到一个新的交易时代。Flora不仅仅是另一个EA—它是一个复杂的解决方案，旨在为您在不断发展的市场中提供优势。基于先进的框架，专业顾问结合了尖端策略和创新风险管理系统，让您能够自信而精准地进行交易。 每周交易范围：7 to 11。 Request a demo-exclusive trial by contacting me directly. Early access pricing: 120. Just 8 users have purchased so far. Once 10 copies are sold, the price will change to 150. Welcome to a new era of trading. Flora is not just another EA—it's a sophisticated solution designed to give you an edge in the ever-evolving markets. Built on an advanced framework, this Expert Ad
X Forts
Denis Chebatarev
5 (1)
专家
Trading robot X Forts The scalper Forts EA is designed for futures trading on the Russian futures futures market (RTS, Sberbank, Gazprom, Ruble, etc.). The main instruments are futures on the RTS, SBRF index. Recommended timeframes M1-M6. The EA does not use averaging. Each trade has its own stop loss.  The size of the required GO for tests and trading on the selected instrument is taken from the instrument code.  Trading robot settings SL - stop loss Lots - lot for trading Pos_Market - numbe
Metronex
Ghaith Khaddour
5 (4)
专家
Metronex 欢迎来到一个新的交易时代。Metronex不仅仅是另一个专家顾问——它是一个复杂的解决方案，旨在让您在不断发展的市场中获得优势。基于 先进的框架 ，这个专家顾问结合了尖端策略和创新的风险管理系统，使您能够自信而精准地进行交易。 每周交易范围：7 to 11。 提前 获取价格: 125 。到目前为止，仅有 2 用户购买。 一旦 10 份售出，价格将变更为 169 。 直接联系我以请求 独家演示试用 。 购买后请联系我以获得赠品EA。 "成功的交易在于管理风险，同时让利润跑起来——Metronex正是如此，专注于 安全 和 一致性 。" 策略的核心 Metronex专注于围绕关键支撑和阻力水平进行交易。它识别出价格可能反弹或突破的区域，为您提供高概率的入场机会。通过在这些关键区域战略性地下单，EA最大化您的成功概率。基于MACD的过滤器和跟踪止损提供了强大的风险管理系统来保护您的交易。 方面 详情 符号 XAUUSD 时间框架 M30 风险管理 可调整以匹配您的交易风格和风险偏好。 博客 https://www.mql5.com/en/blogs/post/75
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
专家
Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统。Round Lock 是一款具有动态仓位锁定功能的智能交易系统，它是一款先进的交易系统，采用双向订单锁定策略，仓位逐步增长，并根据市场动态调整。 圆锁的优点： 通过锁仓进行风险控制， 市场趋势领域交易量的动态增长， 根据限制设置灵活的行为， 适用于平缓和趋势阶段，在每种情况下优化结果， 具有保护机制的平均策略和电网方法的自动化。 MT4 版本 -> 此处 / 故障排除 -> 此处 顾问会开立两笔反向订单。当其中一笔订单盈利平仓后，顾问会重新开立两笔订单，订单量会根据 Multiplier_Volume 乘数和顾问开立的订单数量而增加。每开立一笔新订单，顾问都会以相同的交易量开立订单，并相互锁定。开立订单的过程会持续到同类型的订单数量达到 Limit_for_orders 的数量，届时顾问只会增加网格，而不会锁定。 Round Lock 的工作原理： 顾问开设一对方向相反的订单（买入/卖出），从而固定仓位并控制波动性。 仅当前一对订单中的其中一个通过获利平仓后，才会开设新的一对订单。 因此，订单组之间的距离会自动调整 -以
Apex Sniper Quantum AI
Napat Puangjunkum
专家
APEX SNIPER QUANTUM AI — Precision Over Frequency. "When You Only Need One Perfect Shot." > Apex Sniper Quantum AI uses a revolutionary 4-Layer Signal Score System that rates every potential trade from 0 to 100. Only trades scoring 80 or above are executed. No valid setup = No trade. Period.  === GOD-TIER PRESETS === [SETUP 1] MICRO GOD-TIER (Best Overall / Default) The 1 most profitable configuration for $100 micro accounts. Ultra-high selectivity with aggressive compounding risk. - Min S
Malaysian Support and Resistance
Januaries Mwaka Mawioo
专家
Classic SNR EA MetaTrader 5 智能交易系统 | 多品种支撑阻力交易，基于趋势逻辑 概述 Classic SNR Breakout EA 是一款专业的交易机器人，使用日线摆动点识别结构性支撑与阻力水平（Support & Resistance），并根据 H1 价格行为相对于这些水平的表现执行交易。EA 应用 双重逻辑 ：在上涨趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平下方（拒绝信号）时做空；在下跌趋势中，当 H1 收盘于 SNR 水平上方（拒绝信号）时做多。当 H1 收盘价果断突破水平时，也会交易突破信号。 EA 可同时扫描多达 14 个交易品种，自动解析经纪商特定的品种名称和后缀。 本策略适用于理解结构性水平可根据市场环境既充当支撑/阻力又充当突破触发器的交易者。 工作原理 EA 分析日线收盘价，在可配置的回溯期内识别高点和低点。这些摆动点成为结构性的支撑和阻力水平。然后 EA 监控 H1 K线收盘价相对于每个 SNR 水平的表现，并应用 基于趋势的逻辑 来确定交易方向。 核心交易逻辑 EA 并非简单地单向交易突破。相反，它会评估价格位置和 H1 收盘行为： 价格
Santa Scalping MT5
Morten Kruse
专家
Santa Scalping is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The SMA indicator filter are used for entries. This EA can be run from very small accounts. As small as 50 EUR. General Recommendations The minimum deposit is 50 USD,  default settings reccomend for eurusd m5 gmt +2 . Please use max spread 10 if you will not have orders change it to -1. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A very fast VPS is required, preferably wi
TechRiven Gold Pro
Md Ariful Moula Chowdhury
专家
TechRiven Gold Pro, AI-Optimized Gold Trading with Confidence. TechRiven Gold Pro is a high-performance automated trading system designed exclusively for XAUUSD traders who want fast execution, stable profits, and smart risk control . Built with advanced MQL5 technology, it adapts to Gold’s unique volatility and delivers precision entries, intelligent exits, and fully automated money management . Whether you're a beginner or a professional trader, this EA gives you a powerful, plug-and-play trad
LastStand Type13 The Pullback King
Nothpone Thamrongarchariyakul
专家
The Pullback King (Type 13) The Pullback King is an expert advisor designed for traders who value systematic entry and disciplined risk management. This EA focuses on "Pullback" trading opportunities by combining trend-following indicators with price action confirmation. It is designed to be a reliable assistant for both prop firm challenges and personal account growth. Core Trading Logic The EA utilizes a multi-layered filter system to ensure high-quality entries: Trend Filtering (VIDYA): Uses
US500 Scalper
Sergey Batudayev
专家
标准普尔 500 剥头皮交易顾问是一款创新工具，专为希望成功交易标准普尔 500 指数的交易者而设计。该指数是美国股市最广泛使用、最负盛名的指标之一，涵盖了美国最大的 500 家公司。 特点： 自动交易解决方案：     该顾问基于先进的算法和技术分析，可以根据不断变化的市场条件自动调整策略。 多种方法：     该顾问结合了多种策略，包括了解指数趋势、振荡价格分析以及最大化利润和最小化风险的算法。 灵活性和可定制性：     交易者可以自定义 EA 设置以适合他们的交易目标、风险水平和交易策略偏好。 风险管理：     顾问不断监控市场并采取措施管理风险；您可以设置在达到某些损失水平时自动终止交易。 透明度和报告：     交易者可以访问详细的报告和分析来评估顾问的表现并做出明智的投资决策。 机器人策略： 机器人设置已准备好进行交易   标准普尔 500 指数，同时考虑到该指数的价格行为。 该策略包括不使用马丁格尔的平均法。 该顾问拥有 解决一系列亏损交易的智能算法 ，可让您减少存款负担并快速克服亏损。 优点： 通过领先的标准普尔 500 指数进入全球金融市场。 基于先进技术和算法的
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (241)
专家
Hamster Scalping 是一个完全自动化的交易顾问，不使用鞅。夜间剥头皮策略。 RSI 指标和 ATR 过滤器用作输入。顾问需要对冲账户类型。 可以在此处找到对实际工作以及我的其他发展的监控： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 一般建议 最低入金 100 美元，使用点差最小的 ECN 账户，默认设置为 eurusd M5 gmt + 3。 输入参数 EA 适用于四位数和五位数报价。在输入参数中，我们以点为单位表示5个字符的值，它会自动按4个字符重新计算所有内容。 NewCycle - 模式开启时，顾问工作不停止，模式关闭时，完成一系列交易后，顾问不会开新订单； 周期指标1 - 第一个指标的周期； Up level - 第一个指标的上限，顾问将在其上方打开卖出； Down Level - 第一个指标的较低水平，低于该水平 EA 将开始买入； Period indicator2 - 第二个指标的周期； From - 第二个指标值范围的下限，EA 允许在该范围内建仓； To - 第二个指标值范围的上限，EA 允
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (28)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (140)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.68 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (132)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
作者的更多信息
Set TP and SL in Pips Points or Currency MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
News Filter Multi Source for MT5
Antonio Franco
5 (1)
专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Local Trade Copier Multi Account for MT5
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Set TP and SL in Pips Points or Currency
Antonio Franco
专家
Set TP and SL in Pips Points or Currency 每笔交易自动止盈止损，现在带移动止损 Set TP and SL in Pips Points or Currency 监视你的持仓，并按你的设置以 点（pips）、点数（points）或账户资金 挂上 止盈和止损 。挂载一次，每个仓位都会自动获得止损止盈，无需手动点击。 现在内置 移动止损 ，可用点、点数或资金计量，带独立的步长和启动值，让交易在运行时锁住利润。非常适合到达时没有止损的信号和跟单。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种，作用于全部交易或按品种和 magic number 过滤。 为止盈止损选择一次计量单位，并为移动止损单独选择单位。将某个值设为零可跳过或移除该水平。移动止损只会收紧、绝不放宽，遵守最小步长，并在你设定的利润之后启动。 主要功能: 每个持仓自动止盈和止损 距离以点（pips）、点数（points）或账户资金计量 移动止损支持点、点数或资金，带步长和启动值 ️ 移动止损与固定止盈止损各用独立
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈止损 – MT5自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈止损  LITE/GBPUSD 是 按价格设置止盈止损 的 免费有限版本 ，旨在通过 价格而非点数或基点 来管理 止盈和止损水平 。 此免费版本仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本体验完整功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术数字筛选 此智能交易系统允许您使用直接价格值（例如 EURUSD 上的 1.12345）为您的交易定义并应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数，无需基点。在所有订单上或按图表或魔术数字筛选，实现干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术数字 ️ 使用零值可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后即可全自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 ， MT5止盈止损管理器 ， MT5自动止损止盈 ，
FREE
Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
FREE
Hidden TP and SL Manager EURUSD for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 先进的隐形交易管理工具 隐藏止盈止损管理器  LITE/EURUSD 是 隐藏止盈止损管理器 的 免费精简版 。这款创新的智能交易系统以全新的直观方式管理 可见和不可见的止盈、止损水平 。 该免费版仅适用于 EURUSD ，让您零成本体验全球最受欢迎的交易品种之一。 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止
FREE
Currency Trailing Gold MT5
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费、受限版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能利润锁定EA，根据 真实货币价值 进行追踪，而不是点数或点位。 该免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的追踪功能。 想在所有交易品种上使用Currency Trailing吗？ 完整版 支持您账户中的所有外汇货币对、金属、指数和加密货币。 仅需$39即可在 gromastech.com/full-currencytrailing 获取完整版 Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或点位的追踪方式，而这些并不能反映您的真实收益？ 使用 Currency Trailing ，您可以根据实际 货币价值 来追踪利润，使用账户货币计价，让您完全掌控真正重要的东西，您锁定并保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计。 示例： Trigger = $20 Lock = $10 当任何交易达到 $20的浮动利润
FREE
Currency Trailing Gold
Antonio Franco
专家
Currency Trailing Gold 是 免费限量版本 的 Currency Trailing ，这是一款智能锁定利润的EA，根据 真实货币价值 而不是点数或点值来跟踪交易。 此免费版本仅适用于 XAUUSD (Gold) ，让您可以在全球最受欢迎的交易品种之一上免费体验完整的跟踪功能。 想在所有品种上使用 Currency Trailing 吗？ 完整版 支持账户中的所有外汇对、金属、指数和加密货币。 以 $39 获取完整版： gromastech.com/full-currencytrailing Currency Trailing ，基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了使用无法反映真实收益的点数跟踪？ 使用 Currency Trailing ，您可以基于实际的 货币价值 ，即账户货币，来跟踪利润，从而完全掌控最重要的事情，您锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何交易达到 $20 浮动利润 时，EA 会立即移动止损以锁定 $10 利润 。
FREE
Clock Trades EURUSD for MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
FREE
Set TP and SL by Price GBPUSD for MT4
Antonio Franco
专家
按价格设置止盈和止损 – MT4自动订单修改器 在任何交易上自动设置精确的止盈和止损价格水平 按价格设置止盈和止损  LITE/GBPUSD 是 Set TP & SL by Price 的 免费限量版 ，旨在通过 价格 而非点数来管理 止盈和止损水平 。 此免费版仅在 GBPUSD 上有效，让您零成本完整体验全部功能。 ️ 适用于所有货币对和EA，可按品种或魔术号筛选 该EA允许您使用直接价格值（例如EURUSD上的1.12345）为交易定义并应用精确的止盈(TP)和止损(SL)水平。无点数，无基点。在所有订单上或按图表或魔术号筛选进行干净、准确的交易管理。 主要功能： 按精确价格即时修改止盈和止损 应用于所有订单、当前品种或特定魔术号 ️ 使用零可移除交易中的止盈或止损 附加到任何图表后完全自动化运行 兼容所有交易品种 适用于： 希望快速控制止盈/止损的手动交易者 需要覆盖默认出场逻辑的EA用户 处理复杂头寸的多订单管理者 关键词： 按价格设置止盈止损 , MT4止盈止损管理器 , MT4自动止损止盈 , 修改MT4
FREE
Draw Lines MT5
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标
FREE
Draw Lines
Antonio Franco
指标
轻松在图表上绘制进场价、止盈和止损水平，用于分析和跟踪交易信号。 主要功能 轻松输入进场价、TP1、TP2、TP3 和 SL 值 可选的垂直线用于标记信号时间 每条线支持自定义标签和颜色 直观评估信号的准确性与风险回报比 适用于所有品种和所有时间周期 无重绘、无延迟，线条清晰稳定 应用场景 可视化来自 Telegram、WhatsApp 或其他渠道的交易信号 分析历史信号并学习市场反应 向社群或客户展示清晰的信号布局 搭配手动或自动策略使用 关键词 信号, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标, 工具, 绘图, 进场, 止盈, 止损, 外汇, 电报, 可视化信号, 手动交易, 信号分析, TP, SL, 图表, 水平线, 评估, 教学, 指标,
FREE
Clock Trades EURUSD
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades EURUSD 是 Clock Trades 的 免费有限版本 ，这款智能可靠的 EA 让您 根据时间自动执行交易 该免费版本仅适用于 EURUSD ，让您免费在全球最受欢迎的交易工具之一上体验完整功能。 Clock Trades 是一款智能可靠的 EA，让您 根据时间自动执行交易 。 设置 精确的时和分 来开启买入或卖出订单，选择您的参数，让 EA 精准掌控一切。 按 服务器时间或本地时间 安排交易 适用于 任何交易品种或自定义列表 完全控制 买入和卖出例外情况 选择以 点数、基点或金额 为单位设置 TP/SL，实现灵活的风险管理 针对 常见错误 的自动重试系统（例如交易时间过于接近市场开盘或网络连接问题） 可自定义的 警报和移动通知 ，针对每个操作或仅针对错误 非常适合使用 基于时间的策略 或需要 精准执行 而无需人工干预的交易者。 设置时间。定义规则。Clock Trades 完美执行。 理想用途： 基于时间的策略 | 精准入场执行 | 自动化交易系统 | 使用
FREE
Show secured
Antonio Franco
指标
Secured Profits – 即时查看您真正锁定的收益 您知道每笔交易中实际保护了多少利润吗？ Secured Profits 是一款智能且强大的 MT4 指标，可实时显示您通过止损实际锁定的 利润金额 ，基于您当前的未平仓交易。 与其他工具不同， Secured Profits 不仅仅汇总“可见”的浮动利润或止损保护的利润。它更进一步，通过 比较所有未平仓头寸 来计算真正锁定的利润。例如，如果一笔交易锁定了 $10 的利润，但其他交易的止损风险为 -$5，那么只有 $5 是真正被保护的，这就是您在屏幕上看到的金额。 主要特点： 显示您真正锁定的利润 ，考虑所有未平仓交易当前的止损值 排除虚假的安全感 ，仅显示在考虑仍有风险的头寸后真正被保护的部分 在图表上显示清晰且可自定义的标签 ，默认位于左下角，用户可自行调整位置和样式 灵活的过滤选项 ，提供三种操作模式： 所有交易 （默认），包括所有符号和魔术编号 仅当前符号 ，仅限于当前图表符号的交易 特定魔术编号 ，按一个或多个用户定义的魔术编号过滤交易 即插即用，只需附加指标即可立即开始工作
FREE
OpenCharts for OpenOrders
Antonio Franco
实用工具
OpenCharts for OpenOrders – 智能图表管理助手 只需将此智能脚本拖放到 任意图表 ，它就会自动为您的每个 持仓品种 打开一个新的图表窗口。 ️ 主要功能 ： 为每个持仓的交易品种自动打开一个图表 如果已有图表已打开，则不会重复打开 即使有多个订单，也只为该品种打开 一个 图表 可在执行前选择时间周期 简洁高效，适合管理多订单的交易者 本脚本为 完全免费 ，无任何费用或限制。 关键词：图表管理，自动打开图表，MQL4脚本，持仓图表，MT4工具，免费脚本，智能交易终端，MT4自动化，多订单管理，图表自动化，外汇交易，交易效率，一键操作，交易助手，自动化交易，脚本定制，交易平台集成，实时监控，多窗口管理，交易工具，智能助手，节省时间，高效交易，无需手动，自动化脚本，交易管理，外汇工具，智能图表，自动化管理，交易优化，MT4插件，交易执行，智能系统，多任务处理，交易便捷性，界面友好，快速执行，自定义设置，交易警报，技术指标集成，风险管理工具，交易分析，自动交易系统，图表布局，交易策略，实时数据，多账户管理，交易面板，智能交易，交易机器人，脚本安装，图表工
FREE
Currency Trailing
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实货币的智能利润保护！ 厌倦了基于点数的移动止损？ 使用 Money Trailing ，你可以根据账户中的 真实货币金额 来保护利润，更真实、更智能。 如何运作： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，以货币表示。 例如： 触发 = $20 锁定 = $10 当任何订单达到**$20的浮动利润 时，EA 将自动将止损上移，锁定 $10利润**。 价格继续上涨时，EA 会持续锁定更多利润 – 完全自动！ 主要功能： 根据 货币金额 追踪利润，而非点数 可按 符号 和/或 魔术编号 过滤 当锁定利润时，发出 声音提示 图表标签 显示锁定利润，样式可自定义 ️ 即插即用 – 直接启用 自动保护利润，减少情绪交易 适用于手动交易或EA策略 消除情绪干扰，让利润自由增长并自动锁定！ 立即试用 Money Trailing ，开启更聪明的交易方式！ Keywords: money trailing ea , profit trailing ea , trailing stop ea , t
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
专家
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 自动为任意订单设置精确的止盈止损价格 ️ 兼容所有交易对和EA，可按品种或魔术编号筛选 此EA允许你使用确切价格值（例如 EURUSD 的 1.12345 ）来定义并设置止盈 (TP) 和止损 (SL)。不使用点数或点差，直接精确控制所有订单的出场位置，可按图表或魔术编号过滤。 主要功能： 按精确价格即时修改TP和SL 适用于所有订单、当前品种或特定魔术编号 ️ 使用0移除TP或SL 一旦附加图表即可自动运行 兼容所有交易品种 适用于： 需要快速管理TP/SL的手动交易者 需要自定义退出逻辑的EA用户 管理多订单的交易者 有问题或建议？ 欢迎留言反馈。 你的建议会推动插件的持续改进！ Keywords: 精确设置止盈止损, MT4止盈止损管理, 自动设置TP SL, 修改订单MT4, EA管理工具, 设置TP SL价格, MT4订单管理EA, 智能交易管理器
Clock Trades
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT4 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT4, MetaTrader 4, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Hidden TP and SL Manager for MT4
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
PropFirm Guardian for MT4
Antonio Franco
专家
Prop-Firm Guardian。实时回撤保护 ️ 在账户违规之前就将其停止 Prop-Firm Guardian 是一款 防御型智能交易系统 ，它在每一个 Tick 监控您的净值，一旦达到日内或总回撤限额，立即强制平仓所有持仓。之后新交易将被自动屏蔽，直到下一个经纪商午夜，确保您的 FTMO、MyForexFunds、FundedNext、The5ers 或任何其他自营公司挑战，即使主策略出现问题也不会被淘汰。 一份 Guardian 即可保护整个账户，覆盖所有交易品种和所有 Magic Number。 ️ 支持模拟、真实和资金账户。无外部依赖，无 DLL。 Guardian 在 OnTick() 中并通过 1 秒计时器实时监控余额和净值。一旦设定的回撤阈值被触发，它会平掉所有市场持仓、删除挂单（可选），并将持久化的封锁标志写入 GlobalVariable，该标志可在终端重启后继续生效。在经纪商午夜（GMT 或本地时间），封锁会自动解除并保存新的每日基准余额。 主要功能： 实时监控日内和总回撤 紧急熔断开关一键平掉所有持仓和挂单 持久封锁阻止
Session Killzone Filter for MT4
Antonio Franco
专家
Session / Killzone / Time Filter 只在市场真正运行时交易 许多自动化策略在回测中盈利,在实盘中亏损,因为它们在死时段、节假日或每日滚动点差扩大时执行。已针对 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的工作流程测试。 Session / Killzone / Time Filter 阻止在配置的交易时段之外开仓,并可在市场进入低流动性时段时关闭仓位或取消挂单。一个工具,一次拖放到图表,完全控制您的 EA 何时被允许交易。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。任意品种、任意时间周期。 过滤器内置 London、New York 和 Asia 三个交易时段,两个完全自定义的 Killzone,自动处理欧洲和美国的夏令时规则,按星期过滤,以及可选的星期五提前收盘。当前状态被写入一个GlobalVariable,终端中的任何其他 EA 都可以用一行 MQL 读取它。 主要功能 三个内置时段:London、New York 和 Asia,默认参数合理。
News Filter Multi Source for MT4
Antonio Franco
专家
News Filter Multi-Source ️ 在高影响新闻前后暂停交易,来自多个数据源 大多数新闻过滤器只依赖单一数据源。一旦该数据源更改格式或离线,过滤器会悄悄停止保护账户,而这往往就发生在重大数据撼动市场的当天。专为 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 的严格新闻规则打造。 News Filter Multi-Source 同时读取不止一个独立数据源,将它们合并并去除重复,因此当某个数据源失效时过滤器仍能继续工作。它在每个事件前 N 分钟到事件后 N 分钟暂停新订单,且只针对真正影响您图表的货币。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5;两个平台在 Market 上作为独立产品分别销售,请购买与您终端匹配的版本。任意品种、任意时间周期。 在 MetaTrader 5 上,它开箱即用地将原生经济日历与 ForexFactory 数据源结合,无需账户、无需 API 密钥。在 MetaTrader 4 上,它使用 ForexFactory 数据源,并可接入您添加的任何 JSON
Trade Panel Risk Based for MT4
Antonio Franco
专家
Trade Panel - Risk-Based 按风险自动手数，一键设置止损止盈，分批平仓与保本 Trade Panel Risk-Based 自动把你的风险换算成 正确的手数 。输入百分比或固定金额，设置止损，面板即可计算仓位并 一键 带着止损和止盈开仓。 为希望每笔入场都有纪律风险的主观交易者和 自营公司 账户打造，无需手动计算。 ️ 支持 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，适用于任何品种和周期，支持市价和挂单。 四种计算模式（余额百分比、净值百分比、固定金额、固定手数），按点（pips）、点数（points）或精确价格输入，一键在 25%、50% 和 75% 分批平仓，一键保本，以及可管理其他 EA 或手动开仓持仓的全部平仓。 主要功能: 按所选风险自动计算手数 一键带止损和止盈开仓 ️ 四种模式：% 余额、% 净值、固定金额、固定手数 ️ 在 25%、50% 和 75% 一键分批平仓 ️ 一键保本，可选锁定偏移 止损和止盈支持点（pips）、点数（points）或精确价格 市价和挂单，自动选择 Limit
Local Trade Copier Multi Account for MT4
Antonio Franco
专家
Local Trade Copier Multi-Account 在同一台电脑上实时将您的交易复制到每个账户 管理多个账户，一个个人账户加上一两个基金账户，意味着手动重复每一笔交易并寄望时机吻合。专为同时运行 FTMO 、 The Funded Trader 、 MyFundedFX 和 FundedNext 多个账户的交易者打造。 Local Trade Copier Multi-Account 将一个 Master 账户的交易镜像到同一台电脑上的一个或多个 Slave 账户，并按每个账户调整手数。它使用共享文件，因此稳定、无 DLL，一分钟即可安装。 ️ 适用于 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5。可用于任何品种和任何周期。单一 EA，可选择作为 Master 或 Slave。 交易通过经纪商票据和专用的 magic number 识别，绝不使用订单注释，因此爆仓或自动平仓都不会破坏关联。持久映射将每个副本与其来源绑定，因此 Slave 在重启后仍能继续管理交易。多个 Master 和多个 Slave 可以共存，甚至可以在同一台电脑上的 MetaT
Auto Trade Journal with Screenshots for MT4
Antonio Franco
指标
Auto Trade Journal with Screenshots 在准确的那一刻自动截图，记录每一笔交易 交易日志是每位导师都会推荐、却几乎没人能坚持的习惯，因为手动记录费时又容易被跳过。文字日记可以记下数字，却永远无法呈现你入场或出场那一刻图表的真实模样，而经验教训恰恰就藏在那里。 Auto Trade Journal with Screenshots 会自动为整个账户完成这项工作。每当交易开仓、平仓、部分平仓，或止损、止盈被修改时，它都会在那一刻为图表截图，并将完整细节和图片路径写入一行CSV记录。无论是手动交易还是任何智能交易系统的交易，都能一并记录。 ️ 兼容 MetaTrader 4 和 MetaTrader 5，在市场中作为独立产品分别销售，请选择与你的终端匹配的版本。适用于任何品种和任何时间周期。 为了在任意品种上截取到合适的图表，它会重复使用你已打开的图表，或临时打开一个新图表，完成截图后再关闭，绝不会影响你自己的图表。它还可以同时在多个时间周期上捕捉同一时刻的画面。CSV文件可直接在Excel、Google表格或任何日志工具中打开，分隔符可自由选择
Currency Trailing MT5
Antonio Franco
专家
Money Trailing – 基于真实资金的智能利润锁定！ 厌倦了基于点数或价格单位的追踪方式，却无法真实反映您的收益？ 使用 Money Trailing ，您可以根据实际的 货币金额 进行利润追踪——以您的账户货币计算——让您完全掌控最重要的东西：您所锁定和保护的资金。 工作原理： 设置 触发金额 和 锁定金额 ，两者均以货币计算。 例如： Trigger = $20 Lock = $10 一旦任何交易达到 $20的浮动利润 ，EA会立即移动止损以锁定 $10利润 。 随着交易继续向有利方向发展，EA会自动持续追踪并锁定更多利润！ 主要特点： 基于 真实资金 进行追踪，而不是点数或价格单位 支持按 交易品种 和/或 魔术编号 进行过滤 在利润锁定时提供 自定义声音提醒 简洁且可自定义的标签 ，直接在图表上显示已锁定利润 ️ 即插即用 – 只需附加即可开始运行 通过自动锁定利润，减少情绪化平仓 完美支持手动交易和EA交易 兼容策略测试器 – 在历史数据上测试并验证您的设置，以便在实盘前优化参数 无论您是短线交
Clock Trades MT5
Antonio Franco
专家
Clock Trades – 精准定时交易！ Clock Trades 是一款智能稳定的智能交易系统，可让您 按指定时间自动下单 。 设置 具体的小时和分钟 开仓买入或卖出，设定参数，让 EA 精准执行。 支持使用 服务器时间或本地时间 可在 任意品种或自定义列表 运行 完整控制 买卖开单条件 TP/SL 可设为 点数、价格点或金额 自动重试 常见错误 （如市场刚开盘或网络问题导致） 可自定义 提示和手机通知 非常适合需要 定时策略 或 精确执行 的交易者。 设定时间，定义规则，Clock Trades 精准执行。 适合于： 基于时间的策略 | 精确的下单执行 | 自动化交易系统 | 使用 MT5 的外汇交易者 | 智能交易顾问优化 关键词： Clock Trades, 定时交易, 自动交易, EA, 智能交易系统, 外汇机器人, MT5, MetaTrader 5, 自动化交易, 外汇策略, 定时下单, 精准交易, 交易系统, 外汇工具。
Set TP and SL by Price MT5
Antonio Franco
专家
按价格设置TP和SL – MT5自动订单修改器 自动为任意交易设置精确的TP和SL价格 ️ 适用于所有货币对和EA，可按符号或魔术号筛选 此EA允许您通过直接价格值（例如EURUSD的1.12345）来设置和应用精确的止盈（TP）和止损（SL）水平。无需点数或Pips。为所有订单或按图表/魔术号筛选实现干净、精准的交易管理。 主要功能: 通过精确价格即时修改TP和SL 应用于所有订单、当前图表或特定魔术号 ️ 输入0以移除TP或SL 连接到任意图表后自动运行 兼容所有交易品种 适用于: 想快速控制TP/SL的手动交易者 需要覆盖默认退出逻辑的EA用户 管理多订单或复杂头寸的交易者 有问题或建议吗？ 请留言提出您的问题或功能想法。 您的反馈将帮助我们改进未来版本。 Keywords: 按价格设置TP SL, MT5 TP SL管理, 自动SL TP MT5, 修改SL TP MT5, 交易管理EA, 专家顾问SL TP, 设置止盈价格, 设置止损价格, 应用TP SL MT5, MT5工具EA, SL TP覆盖,
Hidden TP and SL Manager
Antonio Franco
专家
隐藏止盈止损管理器 – 高级隐形交易管理 隐藏止盈止损管理器 是一款强大且创新的智能交易系统，旨在以全新直观的方式管理 可见和隐形的止盈与止损水平 。 与需要在EA设置中不断手动输入订单号的传统解决方案不同，此重新设计的版本引入了 完全基于图表的交互式工作流程 。 每个已建仓或挂单均可 直接从图表上进行管理 ，使得交易控制更快、更安全、更直观。 通过图表线进行交互式订单管理 对于每个未平仓头寸，EA会在 开仓价 处自动绘制一条线。 点击此线即可打开一个 可自定义的管理面板 ，允许您即时控制 该特定订单 。 无需再切换设置或重新加载EA。 一切操作均可视化并按订单进行。 灵活的止盈止损定义模式 通过管理面板，您可以使用多种计算方式定义止盈和止损： 点差 点 金额（账户货币） 绝对价格 （例如 1.12345） 同时支持 可见和隐形的止盈/止损 ，并且可以针对每个订单独立启用或禁用。 用于隐形水平的可选视觉参考线 尽管止盈和止损可以完全对经纪商隐藏，但EA可以选择性地在图表上显示 指示隐形止盈和止损水平的参考线 ，让交易者完全了解这些水平的设置位置。 这些线条 仅供视觉参考 ，不会向经纪商
筛选:
无评论
回复评论