Armani Pro Quantitative

Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах.





Основная логика стратегии





Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение на графике H1. Таймфрейм M15 используется для входа в сделку при выполнении конкретных ценовых условий. Такой подход гарантирует, что сделки открываются только при согласовании нескольких таймфреймов.





Встроенные функции





Система включает в себя систему управления рисками, позволяющую пользователю задавать риск на сделку. Также имеются инструменты мани-менеджмента, такие как дневной лимит убытков и защита от максимальной просадки. Для управления открытыми позициями система использует гибридный трейлинг-стоп и механизм безубытка, основанные на волатильности рынка и ценовых точках разворота.





Общие настройки





Magic Number: уникальный идентификатор сделок, открытых этой системой.

Enable Buy Trades: разрешает системе открывать длинные позиции.

Enable Sell Trades: разрешает системе открывать короткие позиции.

H4 Strict Mode: требует более высоких скоринговых критериев на таймфрейме H4 для определения тренда.





Пороговые значения скоринга





H4 Min Score: минимальный балл, необходимый на таймфрейме H4.

H1 Min Score: минимальный балл, необходимый на таймфрейме H1.

M15 Min Trigger: минимальные условия на таймфрейме M15 для входа в сделку.

Max Allowed Opposite: максимальное количество противоречивых сигналов, допустимое до фильтрации установки.





Управление рисками





Risk Mode: выбор между фиксированным лотом и риском в процентах от капитала.

Risk Percent Per Trade: процент капитала, который рискованно потратить на одну сделку.

Fixed Lot Size: ручной размер лота, используемый при выборе фиксированного режима.

Maximum Allowed Lot: верхний предел для размера любой одной позиции.





Расширенный мани-менеджмент





Daily Loss Limit: процент баланса счета, при потере которого торговля останавливается на день.

Enable Volatility Sizing: адаптирует размер позиции под текущую волатильность рынка.

Enable Score Sizing: масштабирует размер лота в зависимости от силы сигнального балла.

Max Account Drawdown: останавливает торговлю, если общая просадка счета достигает этого процента.

Max Total Exposure: совокупный лимит лотов для всех открытых позиций.





Фильтры исполнения





News Filter: включает внутренний фильтр для новостей с высоким влиянием.

Manual News Blackout: позволяет вручную задавать временные окна для избегания торговли.

Opposite Signal Exit: закрывает существующие сделки при обнаружении противоположного сигнала.

Dynamic Spread Mode: регулирует лимиты спреда в периоды высокой волатильности.

High Volatility Spread: максимально допустимый спред в периоды высокой волатильности.

Volatility Trigger: порог ценового движения, который активирует режим высокой волатильности.





Трейлинг и безубыток





Enable Break-Even: активирует автоматическое перемещение стоп-лосса к точке входа.

BE at R-Multiplier: уровень прибыли, необходимый для срабатывания переноса в безубыток.

BE Offset: буферное расстояние от цены входа для уровня безубытка.

Enable Trailing Stop: активирует динамический трейлинг-стоп на основе ценовых разворотов.

Trailing Mode: выбор между различными алгоритмами трейлинга.





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