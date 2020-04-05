SuperTrend AI Clustering EA

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  • Michael Prescott Burney
    Michael Prescott Burney

    Michael Prescott Burney

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    Я профессиональный трейдер и разработчик торговых роботов (Expert Advisor), специализирующийся на создании высокопроизводительных, ориентированных на риск систем для MetaTrader 5. Моё преимущество сформировано реальным рыночным опытом — через просадки, совершенствование стратегий и выработку
    20 продуктов 5 комментариев
  • Версия: 777.0
  • Активации: 20

Советник SuperTrend AI Clustering для MetaTrader 5

SuperTrend AI Clustering — это адаптивный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической подстройки под изменяющиеся рыночные условия. Вместо использования одного фиксированного множителя SuperTrend, советник одновременно анализирует несколько значений факторов, оценивает их недавнюю эффективность, применяет кластеризацию K-Means и выбирает группу факторов, которая показывает наилучшие результаты. Это создает динамическую модель SuperTrend, способную реагировать на различные режимы волатильности и рыночные структуры без необходимости постоянной ручной настройки.

Система предназначена для трейдеров, которые хотят автоматизированный подход к трендовой торговле с акцентом на адаптивность, структурированное управление рисками и прозрачную визуализацию на графике. Советник может использоваться на валютных парах, металлах, индексах, криптовалютах, товарах и других инструментах, доступных в MetaTrader 5. Он совместим с различными таймфреймами — от внутридневной торговли на младших периодах до среднесрочной и долгосрочной торговли.

Основная торговая концепция

Логика советника основана на индикаторе SuperTrend, который использует волатильностные каналы на базе ATR для определения бычьих и медвежьих фаз рынка. Низкий фактор создает более узкие каналы и быстрые реакции, тогда как высокий фактор создает более широкие каналы и более медленные, но более надежные сигналы. Основная проблема классического SuperTrend заключается в том, что один фиксированный фактор редко работает эффективно во всех рыночных условиях.

Для решения этой проблемы SuperTrend AI Clustering рассчитывает полный диапазон вариаций SuperTrend с использованием заданных пользователем факторов. Каждая вариация отслеживается с помощью показателя эффективности, отражающего, насколько точно данный фактор соответствует недавнему движению цены. Эти показатели затем обрабатываются с помощью алгоритма кластеризации K-Means, который разделяет их на три группы: слабая, средняя и сильная эффективность.

После этого советник выбирает целевой кластер и рассчитывает адаптивный фактор на его основе. Этот фактор используется для финального SuperTrend, который определяет торговую логику, трейлинг и отображение на панели. На практике это означает, что советник всегда использует чувствительность SuperTrend, наиболее соответствующую текущим рыночным условиям.

Индекс производительности и адаптивная AMA

Помимо адаптивного выбора фактора, советник включает Индекс производительности, который отражает уровень уверенности выбранного кластера относительно недавнего движения цены. Это значение может использоваться как фильтр качества, позволяя открывать сделки только при достижении минимального уровня уверенности. Трейдеры, желающие более избирательный вход, могут повысить этот порог, тогда как для более активной торговли его можно снизить или отключить.

Советник также рассчитывает адаптивную скользящую среднюю (AMA), основанную на выбранном трейлинг-стопе SuperTrend. Скорость сглаживания AMA изменяется в зависимости от Индекса производительности. При высокой уверенности линия реагирует быстрее, а при неопределенности становится более сглаженной, уменьшая рыночный шум. Эта линия может использоваться как дополнительный фильтр входа и как опциональный сигнал выхода.

Основные функции

  • Адаптивный выбор фактора SuperTrend на основе кластеризации K-Means.
  • Отслеживание эффективности в реальном времени для заданного диапазона факторов.
  • Фильтр Индекса производительности для отбора сделок по уровню уверенности.
  • Подтверждение с помощью адаптивной AMA и возможность выхода по AMA.
  • Поддержка фиксированного стоп-лосса, ATR-стопа, трейлинга по SuperTrend, безубытка и частичного закрытия.
  • Встроенные фильтры спреда, ATR, времени, лимит позиций, дневной лимит убытков и защита от просадки.
  • Фиксированный объем, расчет объема по риску и по балансу.
  • Опциональная прогрессия лота после прибыли или убытка с ограничением.
  • Информационная панель на графике с отображением тренда, факторов, кластеров, трейлинга, AMA и метрик.
  • Готовые пресеты для различных стилей торговли и таймфреймов.

Логика входа

Советник может работать в нескольких режимах в зависимости от требуемой строгости входа. Стандартный режим использует смену сигнала SuperTrend. Более строгий режим требует подтверждения как от SuperTrend, так и от AMA. Также доступен режим только AMA для более сглаженных сигналов.

Дополнительные фильтры включают минимальный уровень Индекса производительности, минимальное значение ATR и максимальный допустимый спред. Эти параметры помогают избегать торговли в условиях низкой волатильности, нестабильного рынка или высоких издержек.

Логика выхода

Выходы гибко настраиваются и ориентированы как на реактивное, так и на защитное управление позицией. Сделки могут закрываться при противоположном сигнале SuperTrend, при обратном пересечении AMA или по трейлингу, следующему за линией SuperTrend. Также можно использовать фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита или ATR-основанные значения.

Дополнительно поддерживаются перенос в безубыток, частичное закрытие, принудительное закрытие через заданное количество баров и закрытие в конце дня. Это позволяет адаптировать систему под скальпинг, внутридневную, среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Управление рисками и капиталом

Советник включает полноценную систему риск-менеджмента, позволяющую адаптировать его под разные размеры счетов и уровни риска. Размер позиции может задаваться фиксированным значением, процентом от баланса или зависеть от маржинальной нагрузки. Параметры стопов можно задавать вручную или рассчитывать на основе ATR и структуры SuperTrend.

Также доступны ограничения на количество позиций, дневной лимит убытков и защита от просадки. Эти инструменты особенно полезны для строгого контроля рисков. Прогрессия лота доступна, но требует осторожного использования и контроля просадки.

Контроль времени и сессий

Встроенный фильтр времени позволяет ограничить торговлю определенными часами и днями недели по серверному времени брокера. Это удобно для работы в активные сессии или избегания низколиквидных периодов.

Для младших таймфреймов это помогает снизить шум, а для старших таймфреймов фильтр можно отключить для непрерывного анализа рынка.

Визуальная панель

Панель на графике отображает текущее состояние алгоритма: выбранный кластер, адаптивный фактор, Индекс производительности, направление тренда, уровень трейлинга, значение AMA и другую информацию. Это делает систему более прозрачной.

Также можно отображать линии SuperTrend, AMA и сигнальные стрелки для удобства анализа.

Пресеты и оптимизация

В комплект входят пресеты для различных стилей торговли: M1, M5, M15, M30, H1 и H4. Они являются отправной точкой и требуют тестирования.

Рекомендуется пошаговая оптимизация через тестер стратегий MT5 с учетом конкретного инструмента и условий брокера.

Лучшие сценарии использования

Советник подходит для адаптивной трендовой торговли на различных рынках и таймфреймах.

Он особенно полезен для трейдеров, предпочитающих структурированный подход с управлением рисками.

Важные замечания

Советник разработан для MetaTrader 5 и не совместим с MetaTrader 4.

Перед использованием необходимо провести тестирование. VPS рекомендуется для низких таймфреймов.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Поддержка

Для поддержки используйте страницу продукта на MQL5.

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Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Другие продукты этого автора
The Prop Hunt EA
Michael Prescott Burney
5 (1)
Эксперты
Prop Hunt Portfolio для NZDUSD H1 Prop Hunt Portfolio — это профессиональный советник MetaTrader 5 для торговли NZDUSD на таймфрейме H1, работающий на универсальном портфельном фреймворке Expert Advisor HQ. Он предназначен для структурированной автоматической торговли на NZDUSD H1 с наглядной визуализацией на графике: точки входа, выхода, защитные уровни и текущая производительность, что позволяет в реальном времени отслеживать работу советника. Обзор Prop Hunt Portfolio сочетает портфельную стр
Big Dog MT5
Michael Prescott Burney
Эксперты
Big Dog MT5 – XAUUSD M5 Precision Scalper Big Dog MT5       Это высокопроизводительный советник, разработанный специально для       XAUUSD на таймфрейме M5   . Разработанная с использованием точной логики входа и передового многомерного анализа, эта система ориентирована на использование высоковероятных возможностей скальпинга с эффективным выходом на рынок и контролируемым поведением при просадке. Основная стратегия Big Dog MT5 использует собственную аналитическую систему, которая оценивает дви
Volatix Ai
Michael Prescott Burney
4.8 (5)
Эксперты
Volatix AI для XAUUSD на первое полугодие Volatix AI       Это система, специально разработанная для торговли золотом.       График XAUUSD на 1-м полугодии   . Теперь этот продукт EA снова продаётся по премиальной цене. Текущая цена входа составляет       100 долларов   . для       Цена будет повышаться   за каждые 10 проданных единиц   .       100 долларов   . этот       Последние 10 экземпляров этого издания будут проданы по цене 1000 долларов каждый   . Впоследствии Volatix AI будет передана
Saltwater Silver
Michael Prescott Burney
4.2 (5)
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Atomic Gold
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4 (5)
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Atomic Gold MT5 – Торговая пара Gold EA для MT5 с инвестиционным счетом $500 Atomic Gold MT5       Это профессиональная организационная структура.       Золотой счет EA MT5 с депозитом в 500 долларов.       Трейдеры, желающие вести дисциплинированную автоматизированную торговлю, контролировать риски и применять более структурированный подход к торговле.       Торгуйте XAUUSD на MetaTrader 5.   Используется многостратегическая модель.       Система   MT5 Gold Expert Advisor   разработана для оце
Golden Taipan FX
Michael Prescott Burney
3.38 (16)
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Golden Taipan FX – Торговый робот для торговли золотом без использования сетки (Non-Grid Gold Trading Robot) для MT5, совместимый с графиком XAUUSD H1. Golden Taipan FX       Это изделие изготовлено с высокой точностью.       Торговый робот для торговли золотом без использования сетки (MT5)       Разработано специально для трейдеров, которые хотят получить структурированную автоматизацию, строгое исполнение ордеров и контролируемый уровень риска.       Рынок XAUUSD на MetaTrader 5.   Разработан
Hamunaptra FX
Michael Prescott Burney
5 (1)
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Hamunaptra Portfolio для GBPUSD H1 Hamunaptra Portfolio — это профессиональный эксперт-советник MetaTrader 5 для GBPUSD на таймфрейме H1, работающий на универсальном портфельном фреймворке Expert Advisor HQ. Он разработан для структурированной автоматической торговли на GBPUSD H1 и обеспечивает наглядную индикацию на графике точек входа и выхода, уровней защиты и текущих результатов, чтобы вы могли в реальном времени видеть, как работает советник. Обзор Hamunaptra Portfolio сочетает портфельную
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5 (1)
Эксперты
Портфель Gold Gator для XAUUSD M15 Gold Gator Portfolio — это профессиональный советник MetaTrader 5 для XAUUSD на таймфрейме M15, работающий на универсальной портфельной платформе Expert Advisor HQ. Он предназначен для структурированной автоматической торговли XAUUSD на M15 с наглядной визуализацией входов, выходов, защитных механизмов и текущей производительности прямо на графике, чтобы вы могли в реальном времени наблюдать, как работает советник во время внутридневных сессий по золоту. Обзор
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Michael Prescott Burney
4 (5)
Эксперты
Yellowstone FX – самый безопасный робот для торговли золотом, платформа MT5, график XAUUSD на 1-е полугодие. Спецэффекты в Йеллоустоне       Он имеет точную конструкцию.       Самый безопасный робот для торговли золотом MT5       Это решение разработано для трейдеров, которые отдают приоритет защите капитала, дисциплинированному исполнению сделок и управляемому уровню риска.       Рынок XAUUSD   . Создан специально для...       MetaTrader 5       Оптимизация проводилась по следующим направления
Random Forest Oracle
Michael Prescott Burney
Индикаторы
Представляем       RF Oracle FX   — это индикатор машинного обучения, который помогает вам более четко понимать рынок. Он построен на основе ансамбля случайных лесов, полностью написан с нуля на языке MQL5 и предоставляет прогнозные сигналы вероятности бычьего и медвежьего тренда с чистым, современным визуальным интерфейсом в вашем терминале MetaTrader 5. Это не очередной стрелочный индикатор с фиксированным правилом. Это самообучающийся механизм прогнозирования, который учится на основе последн
RSI Cortex Ai
Michael Prescott Burney
Индикаторы
RSI Cortex AI for MT5 RSI Cortex AI is a MetaTrader 5 indicator designed to help traders analyze momentum using a multi-factor ranking model instead of relying only on a fixed RSI threshold approach. It combines momentum features, directional ranking, confidence scoring, and adaptive filtering into a clean TradingView-style workspace for chart-based analysis. What the indicator does RSI Cortex AI evaluates momentum using a broader feature set than a standard RSI line. It is designed to help trad
Meridian Order Flow Profiler
Michael Prescott Burney
Индикаторы
Meridian Order Flow Profiler — Структурная объемная аналитика для MetaTrader 5 Стартовая цена: $99.99 — цена повышается с каждой проданной копией. Ранние покупатели фиксируют самую низкую цену, которая когда-либо будет доступна для этого индикатора. Большинство трейдеров смотрят на цену. Профессионалы читают где реально происходили сделки. Meridian Order Flow Profiler переносит настоящий институциональный анализ ордер-флоу в MetaTrader 5 — автоматически определяя объем, сформировавший каждое стр
Reversion Apex EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Reversion Apex EA Professional Mean-Reversion Trading for MetaTrader 5 Reversion Apex EA is a disciplined automated trading system for MetaTrader 5, built around Bollinger Band and RSI confluence with confirmed bar-close execution. It is designed for traders who want a structured mean-reversion approach with clear logic, controlled entries, and serious risk management. Strategy Overview The EA looks for price to become stretched beyond the Bollinger Bands and then waits for confirmation that mom
Delta Pulse Auto EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
DeltaPulse Auto for MT5 DeltaPulse Auto is an Expert Advisor for MetaTrader 5 that trades structural divergence confirmed by the Quantum Delta Wave and manages exposure with built-in prop-firm risk controls. What this Expert Advisor does DeltaPulse Auto is the automated counterpart of the DeltaPulse Wave concept. It is designed for traders who want selective entries, hard-stop protection, and disciplined account management in one trading robot. Automated divergence-based entries Quantum Delta Wa
Lorentzian Classification EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Lorentzian Classification EA for MetaTrader 5 Lorentzian Classification EA is a machine-learning-based Expert Advisor for MetaTrader 5 designed to classify market conditions and automate trade execution using a structured confirmation process. It combines Lorentzian Distance K-Nearest Neighbors (KNN) classification with kernel regression trend confirmation, then applies multiple market filters and configurable trade management rules before opening a position. The system was built for traders who
Pyro Flux Liquidity Matrix EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 – Marketplace‑grade liquidity engine with full‑chart visuals and strict broker checks PyroFlux Liquidity Matrix EA v3 is a MetaTrader 5 trading robot from Expert Advisor HQ (EAHQ) that combines a live price–volume profile “matrix” with an embedded heatmap and HUD to help traders see and trade the real liquidity structure behind each move. It is designed for users who want a visually transparent, rule‑based Expert Advisor rather than a black‑box system, with all cr
Aurum Saucer
Michael Prescott Burney
Эксперты
Aurum Saucer Portfolio for XAUUSD H1 Aurum Saucer Portfolio is a high-capacity MetaTrader 5 Expert Advisor for XAUUSD on the H1 timeframe, built on the Expert Advisor HQ universal portfolio framework. This system represents a significant evolution beyond standard portfolio EAs, delivering over 280 strategies and approximately three times the trading opportunities of traditional portfolio configurations. It is designed for structured, high-frequency opportunity capture on gold, while maintaining
Multi Model Portfolio Engine EA
Michael Prescott Burney
Эксперты
Multi Model Portfolio Engine is a premium EURUSD H1 Expert Advisor designed around a diversified portfolio of models working together to identify and validate high-quality trade setups. Built for traders who want a more structured approach to automation, the engine combines multiple technical perspectives into one clean and efficient framework. Instead of relying on a single idea, it uses a multi-model logic structure to analyze market behavior and support more disciplined decision-making on the
Ultimate Day Trading System MT5
Michael Prescott Burney
Эксперты
Ultimate Day Trading System MT5 | 265-Strategy AI-Powered Expert Advisor for EURUSD H1 Meet Our Advanced Meta Trader 5 Expert Advisor Carefully Engineered for EURUSD Day Trading on the 1-Hour Timeframe. The Ultimate Day Trading System MT5 represents the pinnacle of automated trading technology, combining 265 proprietary trading strategies , an intelligent native AI agent , and a visually stunning interactive dashboard into one cohesive, high-performance trading ecosystem. Unlike conventional Ex
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