SuperTrend AI Clustering EA

Советник SuperTrend AI Clustering для MetaTrader 5

SuperTrend AI Clustering — это адаптивный трендовый советник для MetaTrader 5, разработанный для автоматической подстройки под изменяющиеся рыночные условия. Вместо использования одного фиксированного множителя SuperTrend, советник одновременно анализирует несколько значений факторов, оценивает их недавнюю эффективность, применяет кластеризацию K-Means и выбирает группу факторов, которая показывает наилучшие результаты. Это создает динамическую модель SuperTrend, способную реагировать на различные режимы волатильности и рыночные структуры без необходимости постоянной ручной настройки.

Система предназначена для трейдеров, которые хотят автоматизированный подход к трендовой торговле с акцентом на адаптивность, структурированное управление рисками и прозрачную визуализацию на графике. Советник может использоваться на валютных парах, металлах, индексах, криптовалютах, товарах и других инструментах, доступных в MetaTrader 5. Он совместим с различными таймфреймами — от внутридневной торговли на младших периодах до среднесрочной и долгосрочной торговли.

Основная торговая концепция

Логика советника основана на индикаторе SuperTrend, который использует волатильностные каналы на базе ATR для определения бычьих и медвежьих фаз рынка. Низкий фактор создает более узкие каналы и быстрые реакции, тогда как высокий фактор создает более широкие каналы и более медленные, но более надежные сигналы. Основная проблема классического SuperTrend заключается в том, что один фиксированный фактор редко работает эффективно во всех рыночных условиях.

Для решения этой проблемы SuperTrend AI Clustering рассчитывает полный диапазон вариаций SuperTrend с использованием заданных пользователем факторов. Каждая вариация отслеживается с помощью показателя эффективности, отражающего, насколько точно данный фактор соответствует недавнему движению цены. Эти показатели затем обрабатываются с помощью алгоритма кластеризации K-Means, который разделяет их на три группы: слабая, средняя и сильная эффективность.

После этого советник выбирает целевой кластер и рассчитывает адаптивный фактор на его основе. Этот фактор используется для финального SuperTrend, который определяет торговую логику, трейлинг и отображение на панели. На практике это означает, что советник всегда использует чувствительность SuperTrend, наиболее соответствующую текущим рыночным условиям.

Индекс производительности и адаптивная AMA

Помимо адаптивного выбора фактора, советник включает Индекс производительности, который отражает уровень уверенности выбранного кластера относительно недавнего движения цены. Это значение может использоваться как фильтр качества, позволяя открывать сделки только при достижении минимального уровня уверенности. Трейдеры, желающие более избирательный вход, могут повысить этот порог, тогда как для более активной торговли его можно снизить или отключить.

Советник также рассчитывает адаптивную скользящую среднюю (AMA), основанную на выбранном трейлинг-стопе SuperTrend. Скорость сглаживания AMA изменяется в зависимости от Индекса производительности. При высокой уверенности линия реагирует быстрее, а при неопределенности становится более сглаженной, уменьшая рыночный шум. Эта линия может использоваться как дополнительный фильтр входа и как опциональный сигнал выхода.

Основные функции

Адаптивный выбор фактора SuperTrend на основе кластеризации K-Means.

Отслеживание эффективности в реальном времени для заданного диапазона факторов.

Фильтр Индекса производительности для отбора сделок по уровню уверенности.

Подтверждение с помощью адаптивной AMA и возможность выхода по AMA.

Поддержка фиксированного стоп-лосса, ATR-стопа, трейлинга по SuperTrend, безубытка и частичного закрытия.

Встроенные фильтры спреда, ATR, времени, лимит позиций, дневной лимит убытков и защита от просадки.

Фиксированный объем, расчет объема по риску и по балансу.

Опциональная прогрессия лота после прибыли или убытка с ограничением.

Информационная панель на графике с отображением тренда, факторов, кластеров, трейлинга, AMA и метрик.

Готовые пресеты для различных стилей торговли и таймфреймов.

Логика входа

Советник может работать в нескольких режимах в зависимости от требуемой строгости входа. Стандартный режим использует смену сигнала SuperTrend. Более строгий режим требует подтверждения как от SuperTrend, так и от AMA. Также доступен режим только AMA для более сглаженных сигналов.

Дополнительные фильтры включают минимальный уровень Индекса производительности, минимальное значение ATR и максимальный допустимый спред. Эти параметры помогают избегать торговли в условиях низкой волатильности, нестабильного рынка или высоких издержек.

Логика выхода

Выходы гибко настраиваются и ориентированы как на реактивное, так и на защитное управление позицией. Сделки могут закрываться при противоположном сигнале SuperTrend, при обратном пересечении AMA или по трейлингу, следующему за линией SuperTrend. Также можно использовать фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита или ATR-основанные значения.

Дополнительно поддерживаются перенос в безубыток, частичное закрытие, принудительное закрытие через заданное количество баров и закрытие в конце дня. Это позволяет адаптировать систему под скальпинг, внутридневную, среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Управление рисками и капиталом

Советник включает полноценную систему риск-менеджмента, позволяющую адаптировать его под разные размеры счетов и уровни риска. Размер позиции может задаваться фиксированным значением, процентом от баланса или зависеть от маржинальной нагрузки. Параметры стопов можно задавать вручную или рассчитывать на основе ATR и структуры SuperTrend.

Также доступны ограничения на количество позиций, дневной лимит убытков и защита от просадки. Эти инструменты особенно полезны для строгого контроля рисков. Прогрессия лота доступна, но требует осторожного использования и контроля просадки.

Контроль времени и сессий

Встроенный фильтр времени позволяет ограничить торговлю определенными часами и днями недели по серверному времени брокера. Это удобно для работы в активные сессии или избегания низколиквидных периодов.

Для младших таймфреймов это помогает снизить шум, а для старших таймфреймов фильтр можно отключить для непрерывного анализа рынка.

Визуальная панель

Панель на графике отображает текущее состояние алгоритма: выбранный кластер, адаптивный фактор, Индекс производительности, направление тренда, уровень трейлинга, значение AMA и другую информацию. Это делает систему более прозрачной.

Также можно отображать линии SuperTrend, AMA и сигнальные стрелки для удобства анализа.

Пресеты и оптимизация

В комплект входят пресеты для различных стилей торговли: M1, M5, M15, M30, H1 и H4. Они являются отправной точкой и требуют тестирования.

Рекомендуется пошаговая оптимизация через тестер стратегий MT5 с учетом конкретного инструмента и условий брокера.

Лучшие сценарии использования

Советник подходит для адаптивной трендовой торговли на различных рынках и таймфреймах.

Он особенно полезен для трейдеров, предпочитающих структурированный подход с управлением рисками.

Важные замечания

Советник разработан для MetaTrader 5 и не совместим с MetaTrader 4.

Перед использованием необходимо провести тестирование. VPS рекомендуется для низких таймфреймов.

Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким риском.

Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.

Поддержка

Для поддержки используйте страницу продукта на MQL5.