Seventh Heaven Multi Market Grid Trader

Обзор

Seventh Heaven Multi Market Grid Trader — советник с каскадом слотов и якорной сеткой для хеджинговых счетов MetaTrader 5. Создан на золоте и расширен на проверенные валютные пары; один продукт покрывает одиннадцать рынков: XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURCAD, AUDCAD и EURCHF. Запустите на любом из этих графиков — торгуется символ графика с пресетами его рынка.

Логика торговли

Пустой слот берёт текущую цену как якорь; позиции открываются в шаге сетки от неё. Шаг задан в валюте счёта и переводится в ценовую дистанцию; есть защита от дублей. Слот работает в режиме Break (тренд) или Range (обе стороны); в пакете — режим, проверенный для рынка. Сетки закрываются по триггеру, учитывающему комиссию и своп; в ночные часы прибыльные позиции могут закрываться напрямую. Новые слоты открываются после паузы и выхода цены из диапазона сетки; по триггеру прибыли слот закрывает убыточные, а прибыльные ведёт трейлингом через трёхфазный конвейер.

Портфельный режим

Мультисимвольная корзина: один график ведёт несколько покрытых рынков, каждый со своей сеткой и настройками, — портфель с одного терминала.

Управление риском

Это сеточная система, и сеточный риск управляется открыто, а не скрывается. Советник следит за уровнем маржи, приостанавливает новые входы ниже настраиваемого порога и возобновляет после восстановления. Автозакрытие замороженной сетки и стоп по максимальной просадке добавляют защиту.

В каждом пакете три депозитных уровня по порогам уровня маржи: Growth — 1000 процентов, Balanced — 2000, Conservative — 3000. Рекомендуемый минимальный депозит каждого уровня выведен из худшей просадки средств и минимума уровня маржи, измеренных в тестере стратегий, а не выбран ради маркетинга.

Рынки и пресеты

Set-файлы — в «Комментариях»: для каждого рынка Growth, Balanced и Conservative плюс пресет корзины. Используйте только пакет пресетов рынка на графике. Опубликованные пакеты настроены под MetaQuotes для воспроизведения бэктестов на MetaQuotes-Demo: XAUUSD, XAUEUR, USDJPY, GBPUSD и USDCAD; пакеты, настроенные под брокера, для всех одиннадцати рынков доступны по запросу. Результаты сетки зависят от котировок брокера. Параметр суффикса распознаёт имена вроде EURUSDzero.

Параметры

  • Торговля: символы и суффикс брокера, шаг сетки, триггер прибыли, лот, максимум слотов, учёт комиссии, дистанция и шаг трейлинга, ночные часы, режимы Break и Range
  • Безопасность и диагностика: уровни маржи для паузы и возобновления, триггер по средствам, дни замороженной сетки, стоп по максимальной просадке, детализация логов, панель на графике

Требования

  • Хеджинговый счёт MetaTrader 5; неттинговые счета не поддерживаются
  • Символ графика в «Обзоре рынка»; счёт в EUR для форекс-пакетов, для золота — в валюте котировки; в валидации — плечо 1:500
  • Рекомендуется VPS или постоянное подключение

Методология бэктестов

Все показатели получены в тестере стратегий MetaTrader 5 на реальных тиках с моделированием комиссии и свопа. Это исторические результаты тестов, а не реальной торговли; будущие результаты они не предсказывают. Сеточная торговля несёт неустранимый риск при длительном движении в одну сторону; защита снижает его, но не устраняет. Сначала протестируйте на демо-счёте.

Поддержка

Бесплатные обновления и исправления на весь срок лицензии; совместимость с платформой поддерживается. По пресетам пишите автору в сообщениях MQL5.

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4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
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