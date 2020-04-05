Обзор

Seventh Heaven Multi Market Grid Trader — советник с каскадом слотов и якорной сеткой для хеджинговых счетов MetaTrader 5. Создан на золоте и расширен на проверенные валютные пары; один продукт покрывает одиннадцать рынков: XAUUSD, XAUEUR, XAUGBP, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, EURCAD, AUDCAD и EURCHF. Запустите на любом из этих графиков — торгуется символ графика с пресетами его рынка.

Логика торговли

Пустой слот берёт текущую цену как якорь; позиции открываются в шаге сетки от неё. Шаг задан в валюте счёта и переводится в ценовую дистанцию; есть защита от дублей. Слот работает в режиме Break (тренд) или Range (обе стороны); в пакете — режим, проверенный для рынка. Сетки закрываются по триггеру, учитывающему комиссию и своп; в ночные часы прибыльные позиции могут закрываться напрямую. Новые слоты открываются после паузы и выхода цены из диапазона сетки; по триггеру прибыли слот закрывает убыточные, а прибыльные ведёт трейлингом через трёхфазный конвейер.

Портфельный режим

Мультисимвольная корзина: один график ведёт несколько покрытых рынков, каждый со своей сеткой и настройками, — портфель с одного терминала.

Управление риском

Это сеточная система, и сеточный риск управляется открыто, а не скрывается. Советник следит за уровнем маржи, приостанавливает новые входы ниже настраиваемого порога и возобновляет после восстановления. Автозакрытие замороженной сетки и стоп по максимальной просадке добавляют защиту.

В каждом пакете три депозитных уровня по порогам уровня маржи: Growth — 1000 процентов, Balanced — 2000, Conservative — 3000. Рекомендуемый минимальный депозит каждого уровня выведен из худшей просадки средств и минимума уровня маржи, измеренных в тестере стратегий, а не выбран ради маркетинга.

Рынки и пресеты

Set-файлы — в «Комментариях»: для каждого рынка Growth, Balanced и Conservative плюс пресет корзины. Используйте только пакет пресетов рынка на графике. Опубликованные пакеты настроены под MetaQuotes для воспроизведения бэктестов на MetaQuotes-Demo: XAUUSD, XAUEUR, USDJPY, GBPUSD и USDCAD; пакеты, настроенные под брокера, для всех одиннадцати рынков доступны по запросу. Результаты сетки зависят от котировок брокера. Параметр суффикса распознаёт имена вроде EURUSDzero.

Параметры

Торговля: символы и суффикс брокера, шаг сетки, триггер прибыли, лот, максимум слотов, учёт комиссии, дистанция и шаг трейлинга, ночные часы, режимы Break и Range

Безопасность и диагностика: уровни маржи для паузы и возобновления, триггер по средствам, дни замороженной сетки, стоп по максимальной просадке, детализация логов, панель на графике

Требования

Хеджинговый счёт MetaTrader 5; неттинговые счета не поддерживаются

Символ графика в «Обзоре рынка»; счёт в EUR для форекс-пакетов, для золота — в валюте котировки; в валидации — плечо 1:500

Рекомендуется VPS или постоянное подключение

Методология бэктестов

Все показатели получены в тестере стратегий MetaTrader 5 на реальных тиках с моделированием комиссии и свопа. Это исторические результаты тестов, а не реальной торговли; будущие результаты они не предсказывают. Сеточная торговля несёт неустранимый риск при длительном движении в одну сторону; защита снижает его, но не устраняет. Сначала протестируйте на демо-счёте.

Поддержка

Бесплатные обновления и исправления на весь срок лицензии; совместимость с платформой поддерживается. По пресетам пишите автору в сообщениях MQL5.