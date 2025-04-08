Aetheris Quantum

Aetheris Quantum — Идеальное решение для ИИ-торговли

Aetheris Quantum — мощный торговый бот, разработанный для анализа рыночных паттернов с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря постоянному обучению и адаптации к меняющимся рыночным условиям, бот обеспечивает высокую точность прогнозов и эффективную торговлю даже в сложных рыночных ситуациях.

В отличие от базовых торговых решений, Aetheris Quantum предлагает настраиваемые параметры, что позволяет трейдерам адаптировать его к своим уникальным торговым стратегиям!

Специальная цена: До 1 февраля 2025 г.: $499 После этой даты: $799

После покупки свяжитесь с нашим менеджером для получения подробной инструкции по установке.

Основные характеристики Aetheris Quantum:

  • Интеграция ИИ: Использует алгоритмы машинного обучения для анализа исторических данных, выявления паттернов и прогнозирования рыночных движений.
  • Полная автоматизация: Бот работает в автоматическом режиме, самостоятельно принимая решения о входе и выходе из сделок.
  • Адаптация к рынку: Автоматическая подстройка стратегии под текущие рыночные условия, минимизация рисков.
  • Точные сигналы: Сложные алгоритмы фильтруют ложные сигналы, повышая точность сделок.
  • Управление рисками: Гибкая система управления капиталом с настраиваемыми уровнями риска, размерами лотов и защитными ордерами.

Описание торговой стратегии:

Aetheris Quantum ориентирован на краткосрочные движения рынка. Его стратегия заключается в поиске краткосрочных торговых возможностей с использованием моделей предсказания на основе ИИ. Бот открывает позиции при обнаружении перспективных торговых сигналов и корректирует стратегию на основе актуальных данных.

Технические характеристики и параметры:

  • Управление рисками и капиталом: Параметры настройки риска позволяют трейдерам управлять размерами лотов и процентом риска на сделку.
  • Тейк-профит и стоп-лосс: Регулируемые уровни защиты капитала с использованием динамических и фиксированных значений.
  • Торговые активы: Основные валютные пары, индексы, сырьевые товары.
  • Таймфреймы: Рекомендуемые таймфреймы от M5 до H1 для краткосрочной торговли.

Рекомендации по применению:

  • VPS-сервер: Для обеспечения бесперебойной работы рекомендуется установить бота на VPS-сервер с круглосуточным доступом.
  • Тестирование и адаптация: Протестируйте бота на демо-счёте перед реальной торговлей.
  • Оптимизация: Возможность настройки параметров для адаптации к текущим рыночным условиям.

Технические требования:

  • Платформа: MetaTrader 5 версии 5.0 и выше.
  • Минимальный депозит: От $200, рекомендуется для трейдеров с разным уровнем капитала.
  • Часы работы: Круглосуточное использование в активные торговые сессии (24/5).

Поддержка и обновления:

Aetheris Quantum регулярно обновляется для соответствия последним рыночным трендам. Команда разработчиков предоставляет техническую поддержку и консультации по настройке.

Отказ от ответственности: Как и любой торговый инструмент, Aetheris Quantum подвержен рыночным рискам. Трейдерам рекомендуется тестировать стратегию на демо-счёте перед реальной торговлей и использовать эффективные методы управления капиталом.


