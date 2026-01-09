Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 est un indicateur pour MetaTrader 5 conçu pour détecter et visualiser les balayages de liquidité (BSL/SSL) et scanner rapidement plusieurs marchés grâce à un Dashboard multi-devises / multi-timeframes. Il ne passe aucun ordre et ne gère pas les positions : c’est un outil d’analyse visuelle, pas un robot de trading.

Offre de lancement (prix + bonus)

Prix de lancement : 39$.

Ce prix est valable pour les 5 premières licences vendues. Ensuite, le produit passera à 59$.

Bonus lancement : après achat, je vous offre 1 produit au choix sur mon profil MQL5 (sauf Market Structure Order Block Dashboard MT5). Pour recevoir votre bonus, il suffit de m’écrire en message privé via MQL5 après l’achat.

Ce que l’indicateur détecte et affiche

L’indicateur scanne le graphique et met en avant :

Buy-Side Liquidity (BSL) : balayage au-dessus d’un niveau (swing high, EQH, PDH, PWH)

: balayage au-dessus d’un niveau (swing high, EQH, PDH, PWH) Sell-Side Liquidity (SSL) : balayage en dessous d’un niveau (swing low, EQL, PDL, PWL)

: balayage en dessous d’un niveau (swing low, EQL, PDL, PWL) Zones de liquidité : Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL) Filtre MSS (optionnel) : confirmation de changement de structure après sweep (mode “Sweep + MSS”)

: confirmation de changement de structure après sweep (mode “Sweep + MSS”) Affichage visuel : lignes + zones (remplissage) + flèches “Swept” + info-bulles (tooltips)

: lignes + zones (remplissage) + flèches “Swept” + info-bulles (tooltips) Dashboard PRO : scanner multi-symboles / multi-timeframes avec pastilles (BSL/SSL / +MSS) et clic pour naviguer vers le graphique

: scanner avec pastilles (BSL/SSL / +MSS) et vers le graphique Alertes : Popup, Son, Push, Email (avec cooldown anti-spam)

L’objectif est simple : repérer rapidement les sweeps pertinents et gagner du temps avec un scanner clair, plutôt que de surveiller un seul graphique.

Anti-repaint / confirmation

Mode Confirm On Close : les signaux sont validés à la clôture pour limiter le bruit

: les signaux sont validés à la clôture pour limiter le bruit Système de signaux confirmés (anti-repaint) : une fois validé, le signal est conservé

(anti-repaint) : une fois validé, le signal est conservé Paramètres de retour (bars / %) pour filtrer les balayages “propres”

Exemple d’utilisation (workflow simple)

Choisissez votre liste de symboles et timeframes dans le Dashboard (ex : M15/H1/H4/D1). Attendez qu’une pastille s’allume (BSL / SSL ou +MSS si activé). Cliquez sur la cellule : le graphique bascule automatiquement sur le symbole + timeframe concernés. Analysez le contexte (tendance, structure, zone) et appliquez votre plan de trading (stop/targets/money management).

Ce produit ne fournit pas de “setup magique”. Il sert à structurer et accélérer la détection des sweeps et la sélection des opportunités.

Paramètres principaux

Détection : Swing Strength, distance min du sweep, nombre de barres de retour, % de retour, confirmation à la clôture

: Swing Strength, distance min du sweep, nombre de barres de retour, % de retour, confirmation à la clôture Types de zones : Swing HL, EQH/EQL (tolérance + touches), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (tolérance + touches), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : activation, lookback, seuil minimal

: activation, lookback, seuil minimal Style : couleurs BSL/SSL, style/épaisseur des niveaux, remplissage des zones, hauteur des zones

: couleurs BSL/SSL, style/épaisseur des niveaux, remplissage des zones, hauteur des zones Dashboard : mode Compact/Large, position, taille (scale), opacité, listes symboles/timeframes, fréquence d’update

: mode Compact/Large, position, taille (scale), opacité, listes symboles/timeframes, fréquence d’update Alertes : Popup/Son/Push/Email + cooldown

Marchés et timeframes

Forex : majeures et cross (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: majeures et cross (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Métaux / indices / crypto : XAUUSD, indices compatibles, BTCUSD selon broker

: XAUUSD, indices compatibles, BTCUSD selon broker Intraday : M15 à H1

: M15 à H1 Swing : H4 à D1

Mise à jour (Version 2.04)

Dashboard PRO : mode Compact/Large, mise à l’échelle, opacité, survol (hover) et clic navigation

: mode Compact/Large, mise à l’échelle, opacité, survol (hover) et clic navigation Boutons UI : affichage/masquage du dashboard + affichage/masquage des zones “Swept”

: affichage/masquage du dashboard + affichage/masquage des zones “Swept” Améliorations visuelles : textes lisibles, pastilles premium (BSL/SSL/+MSS), légende intégrée

: textes lisibles, pastilles premium (BSL/SSL/+MSS), légende intégrée Stabilité : optimisation de la mise à jour (rafraîchissement seulement si changement de signaux)

Guide utilisateur et support

Un guide utilisateur PDF (réglages + exemples) est disponible pour les acheteurs. Il est envoyé sur simple demande via la messagerie MQL5.

Le support et les mises à jour sont assurés en fonction des retours utilisateurs et de l’évolution de MetaTrader 5.

Avertissement

Ce produit ne garantit aucun résultat et ne constitue pas un conseil en investissement. Le trading comporte un risque de perte élevé. Testez toujours l’indicateur en compte de démonstration avant toute utilisation en réel et utilisez-le uniquement dans le cadre d’un money management adapté.