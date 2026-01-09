Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
- Indicadores
- Prime Horizon
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar y visualizar barridos de liquidez (BSL/SSL) y escanear rápidamente múltiples mercados gracias a un Dashboard multidivisa / multi-timeframe. El indicador no abre operaciones ni gestiona posiciones: es una herramienta de análisis visual, no un robot de trading.
Oferta de lanzamiento (precio + bono)
Precio de lanzamiento: 39$.
Este precio es válido para las primeras 5 licencias vendidas. Después, el producto pasará a 59$.
Bono de lanzamiento: tras la compra, te ofrezco 1 producto a tu elección de mi perfil de MQL5 (excepto Market Structure Order Block Dashboard MT5). Para recibir tu bono, solo tienes que escribirme por mensaje privado a través de MQL5 después de la compra.
Lo que el indicador detecta y muestra
El indicador escanea el gráfico y resalta:
- Buy-Side Liquidity (BSL): barrido por encima de un nivel (swing high, EQH, PDH, PWH)
- Sell-Side Liquidity (SSL): barrido por debajo de un nivel (swing low, EQL, PDL, PWL)
- Zonas de liquidez: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
- Filtro MSS (opcional): confirmación de cambio de estructura tras el barrido (modo “Sweep + MSS”)
- Visualización: líneas + zonas (relleno) + flechas “Swept” + ventanas emergentes (tooltips)
- Dashboard PRO: escáner multi-símbolo / multi-periodo con indicadores visuales (BSL/SSL / +MSS) y clic para navegar directamente al gráfico
- Alertas: Emergente (Popup), Sonido, Push, Email (con cooldown anti-spam)
El objetivo es sencillo: identificar rápidamente los barridos relevantes y ahorrar tiempo con un escáner claro, en lugar de vigilar un solo gráfico.
Anti-repaint / Confirmación
- Modo Confirm On Close: las señales se validan al cierre de la vela para limitar el ruido del mercado
- Sistema de señales confirmadas (sin repintado): una vez validada, la señal se mantiene fija
- Parámetros de retroceso (barras / %) para filtrar barridos “limpios”
Ejemplo de uso (flujo de trabajo simple)
- Elige tu lista de símbolos y temporalidades en el Dashboard (ej: M15/H1/H4/D1).
- Espera a que se encienda un indicador visual (BSL / SSL o +MSS si está activado).
- Haz clic en la celda: el gráfico cambiará automáticamente al símbolo + temporalidad correspondientes.
- Analiza el contexto (tendencia, estructura, zona) y aplica tu plan de trading (stop/targets/gestión de riesgo).
Este producto no proporciona un “setup mágico”. Sirve para estructurar y acelerar la detección de barridos y la selección de oportunidades.
Parámetros principales
- Detección: Swing Strength, distancia mín. del barrido, número de barras de retroceso, % de retroceso, confirmación al cierre
- Tipos de zonas: Swing HL, EQH/EQL (tolerancia + toques), PDH/PDL, PWH/PWL
- MSS: activación, lookback (retrovisión), umbral mínimo
- Estilo: colores BSL/SSL, estilo/grosor de los niveles, relleno de zonas, altura de las zonas
- Dashboard: modo Compacto/Grande, posición, escala, opacidad, listas de símbolos/temporalidades, frecuencia de actualización
- Alertas: Popup/Sonido/Push/Email + tiempo de espera (cooldown)
Mercados y temporalidades
- Forex: pares mayores y cruces (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
- Metales / Índices / Crypto: XAUUSD, índices compatibles, BTCUSD según el bróker
- Intradía: M15 a H1
- Swing: H4 a D1
Actualización (Versión 2.04)
- Dashboard PRO: modo Compacto/Grande, escalado, opacidad, efecto al pasar el ratón (hover) y navegación por clic
- Botones UI: mostrar/ocultar el dashboard + mostrar/ocultar las zonas “Swept”
- Mejoras visuales: textos legibles, indicadores premium (BSL/SSL/+MSS), leyenda integrada
- Estabilidad: optimización de la actualización (refresco solo si cambian las señales)
Guía de usuario y soporte
Una guía de usuario en PDF (ajustes + ejemplos) está disponible para los compradores. Se envía previa solicitud a través de la mensajería de MQL5.
El soporte y las actualizaciones se proporcionan en función de los comentarios de los usuarios y la evolución de MetaTrader 5.
Aviso legal
Este producto no garantiza ningún resultado y no constituye asesoramiento de inversión. El trading conlleva un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta de demostración antes de usarlo en real y utilízalo únicamente dentro de una gestión de riesgo adecuada.