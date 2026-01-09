Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar y visualizar barridos de liquidez (BSL/SSL) y escanear rápidamente múltiples mercados gracias a un Dashboard multidivisa / multi-timeframe. El indicador no abre operaciones ni gestiona posiciones: es una herramienta de análisis visual, no un robot de trading.

Oferta de lanzamiento (precio + bono)

Precio de lanzamiento: 39$.

Este precio es válido para las primeras 5 licencias vendidas. Después, el producto pasará a 59$.

Bono de lanzamiento: tras la compra, te ofrezco 1 producto a tu elección de mi perfil de MQL5 (excepto Market Structure Order Block Dashboard MT5). Para recibir tu bono, solo tienes que escribirme por mensaje privado a través de MQL5 después de la compra.

Lo que el indicador detecta y muestra

El indicador escanea el gráfico y resalta:

Buy-Side Liquidity (BSL) : barrido por encima de un nivel (swing high, EQH, PDH, PWH)

: barrido por encima de un nivel (swing high, EQH, PDH, PWH) Sell-Side Liquidity (SSL) : barrido por debajo de un nivel (swing low, EQL, PDL, PWL)

: barrido por debajo de un nivel (swing low, EQL, PDL, PWL) Zonas de liquidez : Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL) Filtro MSS (opcional) : confirmación de cambio de estructura tras el barrido (modo “Sweep + MSS”)

: confirmación de cambio de estructura tras el barrido (modo “Sweep + MSS”) Visualización : líneas + zonas (relleno) + flechas “Swept” + ventanas emergentes (tooltips)

: líneas + zonas (relleno) + flechas “Swept” + ventanas emergentes (tooltips) Dashboard PRO : escáner multi-símbolo / multi-periodo con indicadores visuales (BSL/SSL / +MSS) y clic para navegar directamente al gráfico

: escáner con indicadores visuales (BSL/SSL / +MSS) y directamente al gráfico Alertas: Emergente (Popup), Sonido, Push, Email (con cooldown anti-spam)

El objetivo es sencillo: identificar rápidamente los barridos relevantes y ahorrar tiempo con un escáner claro, en lugar de vigilar un solo gráfico.

Anti-repaint / Confirmación

Modo Confirm On Close : las señales se validan al cierre de la vela para limitar el ruido del mercado

: las señales se validan al cierre de la vela para limitar el ruido del mercado Sistema de señales confirmadas (sin repintado): una vez validada, la señal se mantiene fija

(sin repintado): una vez validada, la señal se mantiene fija Parámetros de retroceso (barras / %) para filtrar barridos “limpios”

Ejemplo de uso (flujo de trabajo simple)

Elige tu lista de símbolos y temporalidades en el Dashboard (ej: M15/H1/H4/D1). Espera a que se encienda un indicador visual (BSL / SSL o +MSS si está activado). Haz clic en la celda: el gráfico cambiará automáticamente al símbolo + temporalidad correspondientes. Analiza el contexto (tendencia, estructura, zona) y aplica tu plan de trading (stop/targets/gestión de riesgo).

Este producto no proporciona un “setup mágico”. Sirve para estructurar y acelerar la detección de barridos y la selección de oportunidades.

Parámetros principales

Detección : Swing Strength, distancia mín. del barrido, número de barras de retroceso, % de retroceso, confirmación al cierre

: Swing Strength, distancia mín. del barrido, número de barras de retroceso, % de retroceso, confirmación al cierre Tipos de zonas : Swing HL, EQH/EQL (tolerancia + toques), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (tolerancia + toques), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : activación, lookback (retrovisión), umbral mínimo

: activación, lookback (retrovisión), umbral mínimo Estilo : colores BSL/SSL, estilo/grosor de los niveles, relleno de zonas, altura de las zonas

: colores BSL/SSL, estilo/grosor de los niveles, relleno de zonas, altura de las zonas Dashboard : modo Compacto/Grande, posición, escala, opacidad, listas de símbolos/temporalidades, frecuencia de actualización

: modo Compacto/Grande, posición, escala, opacidad, listas de símbolos/temporalidades, frecuencia de actualización Alertas: Popup/Sonido/Push/Email + tiempo de espera (cooldown)

Mercados y temporalidades

Forex : pares mayores y cruces (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: pares mayores y cruces (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Metales / Índices / Crypto : XAUUSD, índices compatibles, BTCUSD según el bróker

: XAUUSD, índices compatibles, BTCUSD según el bróker Intradía : M15 a H1

: M15 a H1 Swing: H4 a D1

Actualización (Versión 2.04)

Dashboard PRO : modo Compacto/Grande, escalado, opacidad, efecto al pasar el ratón (hover) y navegación por clic

: modo Compacto/Grande, escalado, opacidad, efecto al pasar el ratón (hover) y navegación por clic Botones UI : mostrar/ocultar el dashboard + mostrar/ocultar las zonas “Swept”

: mostrar/ocultar el dashboard + mostrar/ocultar las zonas “Swept” Mejoras visuales : textos legibles, indicadores premium (BSL/SSL/+MSS), leyenda integrada

: textos legibles, indicadores premium (BSL/SSL/+MSS), leyenda integrada Estabilidad: optimización de la actualización (refresco solo si cambian las señales)

Guía de usuario y soporte

Una guía de usuario en PDF (ajustes + ejemplos) está disponible para los compradores. Se envía previa solicitud a través de la mensajería de MQL5.

El soporte y las actualizaciones se proporcionan en función de los comentarios de los usuarios y la evolución de MetaTrader 5.

Aviso legal

Este producto no garantiza ningún resultado y no constituye asesoramiento de inversión. El trading conlleva un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta de demostración antes de usarlo en real y utilízalo únicamente dentro de una gestión de riesgo adecuada.