Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar y visualizar barridos de liquidez (BSL/SSL) y escanear rápidamente múltiples mercados gracias a un Dashboard multidivisa / multi-timeframe. El indicador no abre operaciones ni gestiona posiciones: es una herramienta de análisis visual, no un robot de trading.

Oferta de lanzamiento (precio + bono)

Precio de lanzamiento: 39$.

Este precio es válido para las primeras 5 licencias vendidas. Después, el producto pasará a 59$.

Bono de lanzamiento: tras la compra, te ofrezco 1 producto a tu elección de mi perfil de MQL5 (excepto Market Structure Order Block Dashboard MT5). Para recibir tu bono, solo tienes que escribirme por mensaje privado a través de MQL5 después de la compra.

Lo que el indicador detecta y muestra

El indicador escanea el gráfico y resalta:

  • Buy-Side Liquidity (BSL): barrido por encima de un nivel (swing high, EQH, PDH, PWH)
  • Sell-Side Liquidity (SSL): barrido por debajo de un nivel (swing low, EQL, PDL, PWL)
  • Zonas de liquidez: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
  • Filtro MSS (opcional): confirmación de cambio de estructura tras el barrido (modo “Sweep + MSS”)
  • Visualización: líneas + zonas (relleno) + flechas “Swept” + ventanas emergentes (tooltips)
  • Dashboard PRO: escáner multi-símbolo / multi-periodo con indicadores visuales (BSL/SSL / +MSS) y clic para navegar directamente al gráfico
  • Alertas: Emergente (Popup), Sonido, Push, Email (con cooldown anti-spam)

El objetivo es sencillo: identificar rápidamente los barridos relevantes y ahorrar tiempo con un escáner claro, en lugar de vigilar un solo gráfico.

Anti-repaint / Confirmación

  • Modo Confirm On Close: las señales se validan al cierre de la vela para limitar el ruido del mercado
  • Sistema de señales confirmadas (sin repintado): una vez validada, la señal se mantiene fija
  • Parámetros de retroceso (barras / %) para filtrar barridos “limpios”

Ejemplo de uso (flujo de trabajo simple)

  1. Elige tu lista de símbolos y temporalidades en el Dashboard (ej: M15/H1/H4/D1).
  2. Espera a que se encienda un indicador visual (BSL / SSL o +MSS si está activado).
  3. Haz clic en la celda: el gráfico cambiará automáticamente al símbolo + temporalidad correspondientes.
  4. Analiza el contexto (tendencia, estructura, zona) y aplica tu plan de trading (stop/targets/gestión de riesgo).

Este producto no proporciona un “setup mágico”. Sirve para estructurar y acelerar la detección de barridos y la selección de oportunidades.

Parámetros principales

  • Detección: Swing Strength, distancia mín. del barrido, número de barras de retroceso, % de retroceso, confirmación al cierre
  • Tipos de zonas: Swing HL, EQH/EQL (tolerancia + toques), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS: activación, lookback (retrovisión), umbral mínimo
  • Estilo: colores BSL/SSL, estilo/grosor de los niveles, relleno de zonas, altura de las zonas
  • Dashboard: modo Compacto/Grande, posición, escala, opacidad, listas de símbolos/temporalidades, frecuencia de actualización
  • Alertas: Popup/Sonido/Push/Email + tiempo de espera (cooldown)

Mercados y temporalidades

  • Forex: pares mayores y cruces (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
  • Metales / Índices / Crypto: XAUUSD, índices compatibles, BTCUSD según el bróker
  • Intradía: M15 a H1
  • Swing: H4 a D1

Actualización (Versión 2.04)

  • Dashboard PRO: modo Compacto/Grande, escalado, opacidad, efecto al pasar el ratón (hover) y navegación por clic
  • Botones UI: mostrar/ocultar el dashboard + mostrar/ocultar las zonas “Swept”
  • Mejoras visuales: textos legibles, indicadores premium (BSL/SSL/+MSS), leyenda integrada
  • Estabilidad: optimización de la actualización (refresco solo si cambian las señales)

Guía de usuario y soporte

Una guía de usuario en PDF (ajustes + ejemplos) está disponible para los compradores. Se envía previa solicitud a través de la mensajería de MQL5.

El soporte y las actualizaciones se proporcionan en función de los comentarios de los usuarios y la evolución de MetaTrader 5.

Aviso legal

Este producto no garantiza ningún resultado y no constituye asesoramiento de inversión. El trading conlleva un alto riesgo de pérdida. Prueba siempre el indicador en una cuenta de demostración antes de usarlo en real y utilízalo únicamente dentro de una gestión de riesgo adecuada.

