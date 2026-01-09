Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 é um indicador para MetaTrader 5 projetado para detectar e visualizar varreduras de liquidez (BSL/SSL) e escanear rapidamente vários mercados através de um Dashboard multi-moedas / multi-timeframes. Ele não abre ordens e não gerencia posições: é uma ferramenta de análise visual, não um robô de trading.

Oferta de Lançamento (preço + bônus)

Preço de lançamento: $39.

Este preço é válido para as primeiras 5 licenças vendidas. Depois, o produto passará para $59.

Bônus de lançamento: após a compra, eu ofereço 1 produto à sua escolha no meu perfil MQL5 (exceto Market Structure Order Block Dashboard MT5). Para receber seu bônus, basta me escrever por mensagem privada via MQL5 após a compra.

O que o indicador detecta e exibe

O indicador escaneia o gráfico e destaca:

Buy-Side Liquidity (BSL) : varredura acima de um nível (swing high, EQH, PDH, PWH)

: varredura acima de um nível (swing high, EQH, PDH, PWH) Sell-Side Liquidity (SSL) : varredura abaixo de um nível (swing low, EQL, PDL, PWL)

: varredura abaixo de um nível (swing low, EQL, PDL, PWL) Zonas de liquidez : Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL) Filtro MSS (opcional) : confirmação de mudança de estrutura após o sweep (modo “Sweep + MSS”)

: confirmação de mudança de estrutura após o sweep (modo “Sweep + MSS”) Exibição visual : linhas + zonas (preenchimento) + setas “Swept” + dicas de ferramentas (tooltips)

: linhas + zonas (preenchimento) + setas “Swept” + dicas de ferramentas (tooltips) Dashboard PRO : scanner multi-símbolos / multi-timeframes com indicadores visuais (BSL/SSL / +MSS) e clique para navegar para o gráfico

: scanner com indicadores visuais (BSL/SSL / +MSS) e para o gráfico Alertas: Popup, Som, Push, Email (com cooldown anti-spam)

O objetivo é simples: identificar rapidamente os sweeps relevantes e ganhar tempo com um scanner claro, em vez de monitorar apenas um gráfico.

Anti-repaint / Confirmação

Modo Confirm On Close : os sinais são validados no fechamento da vela para limitar o ruído

: os sinais são validados no fechamento da vela para limitar o ruído Sistema de sinais confirmados (anti-repaint): uma vez validado, o sinal é mantido

(anti-repaint): uma vez validado, o sinal é mantido Parâmetros de retorno (bars / %) para filtrar varreduras “limpas”

Exemplo de uso (workflow simples)

Escolha sua lista de símbolos e timeframes no Dashboard (ex: M15/H1/H4/D1). Aguarde até que um sinal acenda (BSL / SSL ou +MSS se ativado). Clique na célula: o gráfico muda automaticamente para o símbolo + timeframe em questão. Analise o contexto (tendência, estrutura, zona) e aplique seu plano de trading (stop/targets/money management).

Este produto não fornece um “setup mágico”. Ele serve para estruturar e acelerar a detecção de sweeps e a seleção de oportunidades.

Parâmetros principais

Detecção : Swing Strength, distância mín. do sweep, número de barras de retorno, % de retorno, confirmação no fechamento

: Swing Strength, distância mín. do sweep, número de barras de retorno, % de retorno, confirmação no fechamento Tipos de zonas : Swing HL, EQH/EQL (tolerância + toques), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (tolerância + toques), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : ativação, lookback, limite mínimo

: ativação, lookback, limite mínimo Estilo : cores BSL/SSL, estilo/espessura dos níveis, preenchimento das zonas, altura das zonas

: cores BSL/SSL, estilo/espessura dos níveis, preenchimento das zonas, altura das zonas Dashboard : modo Compacto/Grande, posição, escala, opacidade, listas de símbolos/timeframes, frequência de atualização

: modo Compacto/Grande, posição, escala, opacidade, listas de símbolos/timeframes, frequência de atualização Alertas: Popup/Som/Push/Email + cooldown

Mercados e timeframes

Forex : pares principais e cruzados (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: pares principais e cruzados (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Metais / Índices / Cripto : XAUUSD, índices compatíveis, BTCUSD dependendo da corretora

: XAUUSD, índices compatíveis, BTCUSD dependendo da corretora Intraday : M15 a H1

: M15 a H1 Swing: H4 a D1

Atualização (Versão 2.04)

Dashboard PRO : modo Compacto/Grande, redimensionamento, opacidade, efeito hover e navegação por clique

: modo Compacto/Grande, redimensionamento, opacidade, efeito hover e navegação por clique Botões UI : mostrar/ocultar o dashboard + mostrar/ocultar as zonas “Swept”

: mostrar/ocultar o dashboard + mostrar/ocultar as zonas “Swept” Melhorias visuais : textos legíveis, sinais premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrada

: textos legíveis, sinais premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrada Estabilidade: otimização da atualização (atualiza apenas se houver mudança nos sinais)

Guia do usuário e suporte

Um guia do usuário em PDF (ajustes + exemplos) está disponível para os compradores. Ele é enviado mediante solicitação via mensagens MQL5.

O suporte e as atualizações são garantidos com base no feedback dos usuários e na evolução do MetaTrader 5.

Aviso Legal

Este produto não garante resultados e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Teste sempre o indicador em uma conta de demonstração antes de qualquer uso real e utilize-o apenas dentro de um gerenciamento de risco adequado.