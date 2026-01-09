Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 é um indicador para MetaTrader 5 projetado para detectar e visualizar varreduras de liquidez (BSL/SSL) e escanear rapidamente vários mercados através de um Dashboard multi-moedas / multi-timeframes. Ele não abre ordens e não gerencia posições: é uma ferramenta de análise visual, não um robô de trading.

Oferta de Lançamento (preço + bônus)

Preço de lançamento: $39.

Este preço é válido para as primeiras 5 licenças vendidas. Depois, o produto passará para $59.

Bônus de lançamento: após a compra, eu ofereço 1 produto à sua escolha no meu perfil MQL5 (exceto Market Structure Order Block Dashboard MT5). Para receber seu bônus, basta me escrever por mensagem privada via MQL5 após a compra.

O que o indicador detecta e exibe

O indicador escaneia o gráfico e destaca:

  • Buy-Side Liquidity (BSL): varredura acima de um nível (swing high, EQH, PDH, PWH)
  • Sell-Side Liquidity (SSL): varredura abaixo de um nível (swing low, EQL, PDL, PWL)
  • Zonas de liquidez: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
  • Filtro MSS (opcional): confirmação de mudança de estrutura após o sweep (modo “Sweep + MSS”)
  • Exibição visual: linhas + zonas (preenchimento) + setas “Swept” + dicas de ferramentas (tooltips)
  • Dashboard PRO: scanner multi-símbolos / multi-timeframes com indicadores visuais (BSL/SSL / +MSS) e clique para navegar para o gráfico
  • Alertas: Popup, Som, Push, Email (com cooldown anti-spam)

O objetivo é simples: identificar rapidamente os sweeps relevantes e ganhar tempo com um scanner claro, em vez de monitorar apenas um gráfico.

Anti-repaint / Confirmação

  • Modo Confirm On Close: os sinais são validados no fechamento da vela para limitar o ruído
  • Sistema de sinais confirmados (anti-repaint): uma vez validado, o sinal é mantido
  • Parâmetros de retorno (bars / %) para filtrar varreduras “limpas”

Exemplo de uso (workflow simples)

  1. Escolha sua lista de símbolos e timeframes no Dashboard (ex: M15/H1/H4/D1).
  2. Aguarde até que um sinal acenda (BSL / SSL ou +MSS se ativado).
  3. Clique na célula: o gráfico muda automaticamente para o símbolo + timeframe em questão.
  4. Analise o contexto (tendência, estrutura, zona) e aplique seu plano de trading (stop/targets/money management).

Este produto não fornece um “setup mágico”. Ele serve para estruturar e acelerar a detecção de sweeps e a seleção de oportunidades.

Parâmetros principais

  • Detecção: Swing Strength, distância mín. do sweep, número de barras de retorno, % de retorno, confirmação no fechamento
  • Tipos de zonas: Swing HL, EQH/EQL (tolerância + toques), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS: ativação, lookback, limite mínimo
  • Estilo: cores BSL/SSL, estilo/espessura dos níveis, preenchimento das zonas, altura das zonas
  • Dashboard: modo Compacto/Grande, posição, escala, opacidade, listas de símbolos/timeframes, frequência de atualização
  • Alertas: Popup/Som/Push/Email + cooldown

Mercados e timeframes

  • Forex: pares principais e cruzados (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
  • Metais / Índices / Cripto: XAUUSD, índices compatíveis, BTCUSD dependendo da corretora
  • Intraday: M15 a H1
  • Swing: H4 a D1

Atualização (Versão 2.04)

  • Dashboard PRO: modo Compacto/Grande, redimensionamento, opacidade, efeito hover e navegação por clique
  • Botões UI: mostrar/ocultar o dashboard + mostrar/ocultar as zonas “Swept”
  • Melhorias visuais: textos legíveis, sinais premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrada
  • Estabilidade: otimização da atualização (atualiza apenas se houver mudança nos sinais)

Guia do usuário e suporte

Um guia do usuário em PDF (ajustes + exemplos) está disponível para os compradores. Ele é enviado mediante solicitação via mensagens MQL5.

O suporte e as atualizações são garantidos com base no feedback dos usuários e na evolução do MetaTrader 5.

Aviso Legal

Este produto não garante resultados e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Teste sempre o indicador em uma conta de demonstração antes de qualquer uso real e utilize-o apenas dentro de um gerenciamento de risco adequado.

Mais do autor
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Indicadores
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que exibe um plano de trade visual completo: sinal , Entrada (Entry) , Stop Loss e Take Profits calculados automaticamente em múltiplos de R (risco). Ele não abre ordens. É uma ferramenta de análise e gestão visual, não um robô de trading. Oferta de Lançamento: Cada compra dá direito a 1 indicador de presente à sua escolha no meu perfil MQL5. Exceção: O bônus não se aplica ao Market Structure Order
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicador gratuito de gestão de risco Importante: se você precisa de zonas interativas de Stop Loss / Take Profit (arrastar e soltar no gráfico), um painel avançado com informações de margem e métricas de risco detalhadas, procure no Market por “Position Size Calculator PRO MT5” . Esta versão Lite é uma edição gratuita e simplificada, focada apenas no cálculo do tamanho da posição. Feedback Este indicador é gratuito e é mantido no meu tempo livre. Se ele ajuda
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO é um indicador de gestão de risco para MetaTrader 5 que calcula automaticamente o tamanho da posição (lot size) com base no risco por operação, na distância do Stop Loss e nas especificações do símbolo (tick value, tick size, volume mín/máx/passo, margem). Este produto não abre operações nem gerencia ordens: é uma ferramenta de apoio à decisão criada para padronizar o seu money management e reduzir erros de cálculo antes da en
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicador ICT / Smart Money Concepts para MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 é um indicador avançado para MetaTrader 4, criado para traders que utilizam Smart Money Concepts (SMC) e a abordagem ICT : estrutura de mercado, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , zonas de liquidez , Kill Zones e Volume Profile , tudo em um único painel visual. Este não é um Expert Advisor, ele não abre nem gerencia operações. É uma ferr
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicadores
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRÁTIS) – Medidor de Força de Moedas para MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini é um indicador gratuito para MetaTrader 5 que exibe em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) em um dashboard visual limpo e fácil de interpretar. Objetivo: ajudar você a identificar rapidamente quais moedas estão fortes e quais estão fracas , para montar sua watchlist e escolher pares com lógica forte vs fraca
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicadores
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Medidor de força de moedas com painel visual Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador para MetaTrader 5 que mede em tempo real a força relativa de 8 moedas principais (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analisando até 28 pares Forex (dependendo dos símbolos disponíveis no seu broker). O objetivo é fornecer uma visão rápida e estruturada da força/fraqueza das moedas, ajudando a selecionar pares para análise (moeda forte contra mo
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilitários
PROCURANDO A VERSÃO PARA MT5? Se você usa MetaTrader 5, clique aqui para obter a versão nativa: https://www.mql5.com/pt/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicador Profissional de Força das Moedas (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO é um indicador avançado para MetaTrader 4 que mede em tempo real a força relativa das principais moedas do mercado Forex. Ele analisa até 28 pares principais, calcula a força normalizada das 8 moedas principais e exibe um pa
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indicadores
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Cálculo de lote + Zonas visuais SL/TP (Arrastar & Soltar) para um gerenciamento de risco mais rápido e preciso Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 é um indicador de position sizing (money management) para MetaTrader 4. Ele calcula automaticamente o tamanho de lote ideal com base no seu risco por operação , na distância do Stop Loss e nas especificações do ativo (tick value, tick size, margem, alavancagem, etc.). A versão 2.0 é uma grande atualização: em
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitários
Trailing Stop Manager PRO — Gestão profissional de trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO é um Expert Advisor para MetaTrader 5 que automatiza a gestão de trailing stop nas posições abertas. Ele pode gerenciar todas as posições da conta ou apenas aquelas filtradas por símbolo e/ou MagicNumber. O EA inclui vários recursos: trailing fixo em pips, trailing baseado em ATR, break-even automático, fechamento parcial e um painel visual (dashboard). Objetivo da ferramenta Padronizar a gestão de t
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitários
Prop Firm Guardian PRO - Protetor de Equity Tenha sucesso nos seus desafios de Prop Firm automatizando a sua disciplina. A principal causa de falha no trading financiado não é a estratégia, e sim a gestão de risco. Atingir a Perda Máxima Diária (Daily Drawdown) por erro ou emoção é fatal. Prop Firm Guardian PRO é a sua rede de segurança automática. Ele monitora em tempo real a equity da sua conta e fecha TUDO ANTES que o limite seja ultrapassado. ️ FUNCIONAMENTO Este utilitário roda no seu ter
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário