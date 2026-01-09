Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
- Indicadores
- Prime Horizon
- Versão: 1.0
- Ativações: 10
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 é um indicador para MetaTrader 5 projetado para detectar e visualizar varreduras de liquidez (BSL/SSL) e escanear rapidamente vários mercados através de um Dashboard multi-moedas / multi-timeframes. Ele não abre ordens e não gerencia posições: é uma ferramenta de análise visual, não um robô de trading.
Oferta de Lançamento (preço + bônus)
Preço de lançamento: $39.
Este preço é válido para as primeiras 5 licenças vendidas. Depois, o produto passará para $59.
Bônus de lançamento: após a compra, eu ofereço 1 produto à sua escolha no meu perfil MQL5 (exceto Market Structure Order Block Dashboard MT5). Para receber seu bônus, basta me escrever por mensagem privada via MQL5 após a compra.
O que o indicador detecta e exibe
O indicador escaneia o gráfico e destaca:
- Buy-Side Liquidity (BSL): varredura acima de um nível (swing high, EQH, PDH, PWH)
- Sell-Side Liquidity (SSL): varredura abaixo de um nível (swing low, EQL, PDL, PWL)
- Zonas de liquidez: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
- Filtro MSS (opcional): confirmação de mudança de estrutura após o sweep (modo “Sweep + MSS”)
- Exibição visual: linhas + zonas (preenchimento) + setas “Swept” + dicas de ferramentas (tooltips)
- Dashboard PRO: scanner multi-símbolos / multi-timeframes com indicadores visuais (BSL/SSL / +MSS) e clique para navegar para o gráfico
- Alertas: Popup, Som, Push, Email (com cooldown anti-spam)
O objetivo é simples: identificar rapidamente os sweeps relevantes e ganhar tempo com um scanner claro, em vez de monitorar apenas um gráfico.
Anti-repaint / Confirmação
- Modo Confirm On Close: os sinais são validados no fechamento da vela para limitar o ruído
- Sistema de sinais confirmados (anti-repaint): uma vez validado, o sinal é mantido
- Parâmetros de retorno (bars / %) para filtrar varreduras “limpas”
Exemplo de uso (workflow simples)
- Escolha sua lista de símbolos e timeframes no Dashboard (ex: M15/H1/H4/D1).
- Aguarde até que um sinal acenda (BSL / SSL ou +MSS se ativado).
- Clique na célula: o gráfico muda automaticamente para o símbolo + timeframe em questão.
- Analise o contexto (tendência, estrutura, zona) e aplique seu plano de trading (stop/targets/money management).
Este produto não fornece um “setup mágico”. Ele serve para estruturar e acelerar a detecção de sweeps e a seleção de oportunidades.
Parâmetros principais
- Detecção: Swing Strength, distância mín. do sweep, número de barras de retorno, % de retorno, confirmação no fechamento
- Tipos de zonas: Swing HL, EQH/EQL (tolerância + toques), PDH/PDL, PWH/PWL
- MSS: ativação, lookback, limite mínimo
- Estilo: cores BSL/SSL, estilo/espessura dos níveis, preenchimento das zonas, altura das zonas
- Dashboard: modo Compacto/Grande, posição, escala, opacidade, listas de símbolos/timeframes, frequência de atualização
- Alertas: Popup/Som/Push/Email + cooldown
Mercados e timeframes
- Forex: pares principais e cruzados (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
- Metais / Índices / Cripto: XAUUSD, índices compatíveis, BTCUSD dependendo da corretora
- Intraday: M15 a H1
- Swing: H4 a D1
Atualização (Versão 2.04)
- Dashboard PRO: modo Compacto/Grande, redimensionamento, opacidade, efeito hover e navegação por clique
- Botões UI: mostrar/ocultar o dashboard + mostrar/ocultar as zonas “Swept”
- Melhorias visuais: textos legíveis, sinais premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrada
- Estabilidade: otimização da atualização (atualiza apenas se houver mudança nos sinais)
Guia do usuário e suporte
Um guia do usuário em PDF (ajustes + exemplos) está disponível para os compradores. Ele é enviado mediante solicitação via mensagens MQL5.
O suporte e as atualizações são garantidos com base no feedback dos usuários e na evolução do MetaTrader 5.
Aviso Legal
Este produto não garante resultados e não constitui aconselhamento de investimento. O trading envolve um alto risco de perda. Teste sempre o indicador em uma conta de demonstração antes de qualquer uso real e utilize-o apenas dentro de um gerenciamento de risco adequado.