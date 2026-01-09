Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Liquidity Sweeps (BSL/SSL) zu erkennen und zu visualisieren sowie mehrere Märkte mithilfe eines Multi-Währungs- / Multi-Timeframe-Dashboards schnell zu scannen. Er platziert keine Aufträge und verwaltet keine Positionen: Er ist ein visuelles Analyse-Tool, kein Handelsroboter.

Einführungsangebot (Preis + Bonus)

Einführungspreis: 39$.

Dieser Preis gilt für die ersten 5 verkauften Lizenzen. Danach wird das Produkt auf 59$ steigen.

Einführungsbonus: Nach dem Kauf schenke ich Ihnen 1 Produkt Ihrer Wahl aus meinem MQL5-Profil (außer Market Structure Order Block Dashboard MT5). Um Ihren Bonus zu erhalten, schreiben Sie mir einfach nach dem Kauf eine private Nachricht über MQL5.

Was der Indikator erkennt und anzeigt

Der Indikator scannt den Chart und hebt hervor:

Buy-Side Liquidity (BSL) : Sweep über einem Niveau (Swing High, EQH, PDH, PWH)

: Sweep über einem Niveau (Swing High, EQH, PDH, PWH) Sell-Side Liquidity (SSL) : Sweep unter einem Niveau (Swing Low, EQL, PDL, PWL)

: Sweep unter einem Niveau (Swing Low, EQL, PDL, PWL) Liquiditätszonen : Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL) MSS-Filter (optional) : Bestätigung eines Strukturwechsels nach dem Sweep (Modus „Sweep + MSS“)

: Bestätigung eines Strukturwechsels nach dem Sweep (Modus „Sweep + MSS“) Visuelle Anzeige : Linien + Zonen (Füllung) + „Swept“-Pfeile + Tooltips (Info-Blasen)

: Linien + Zonen (Füllung) + „Swept“-Pfeile + Tooltips (Info-Blasen) Dashboard PRO : Multi-Symbol / Multi-Timeframe Scanner mit Signalpunkten (BSL/SSL / +MSS) und Klick-Navigation zum entsprechenden Chart

: Scanner mit Signalpunkten (BSL/SSL / +MSS) und zum entsprechenden Chart Alarme: Popup, Sound, Push-Benachrichtigung, E-Mail (mit Anti-Spam Cooldown)

Das Ziel ist einfach: Relevante Sweeps schnell erkennen und mit einem übersichtlichen Scanner Zeit sparen, anstatt nur einen einzigen Chart zu überwachen.

Anti-Repaint / Bestätigung

Modus Confirm On Close : Signale werden erst beim Kerzenschluss validiert, um Marktrauschen zu begrenzen

: Signale werden erst beim Kerzenschluss validiert, um Marktrauschen zu begrenzen System für bestätigte Signale (kein Repaint): Einmal validiert, bleibt das Signal fixiert

(kein Repaint): Einmal validiert, bleibt das Signal fixiert Rückkehr-Parameter (Bars / %) zur Filterung von „sauberen“ Sweeps

Anwendungsbeispiel (einfacher Workflow)

Wählen Sie Ihre Liste von Symbolen und Timeframes im Dashboard (z. B. M15/H1/H4/D1). Warten Sie, bis ein Signalpunkt aufleuchtet (BSL / SSL oder +MSS, falls aktiviert). Klicken Sie auf die Zelle: Der Chart wechselt automatisch zum entsprechenden Symbol + Timeframe. Analysieren Sie den Kontext (Trend, Struktur, Zone) und wenden Sie Ihren Handelsplan an (Stop/Targets/Money Management).

Dieses Produkt bietet kein „magisches Setup“. Es dient dazu, die Erkennung von Sweeps und die Auswahl von Gelegenheiten zu strukturieren und zu beschleunigen.

Hauptparameter

Erkennung : Swing Strength, Mindestdistanz des Sweeps, Anzahl der Rückkehr-Bars, % Rückkehr, Bestätigung bei Schlusskurs

: Swing Strength, Mindestdistanz des Sweeps, Anzahl der Rückkehr-Bars, % Rückkehr, Bestätigung bei Schlusskurs Zonentypen : Swing HL, EQH/EQL (Toleranz + Berührungen), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (Toleranz + Berührungen), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : Aktivierung, Lookback, Mindestschwellenwert

: Aktivierung, Lookback, Mindestschwellenwert Stil : Farben für BSL/SSL, Stil/Dicke der Linien, Zonenfüllung, Zonenhöhe

: Farben für BSL/SSL, Stil/Dicke der Linien, Zonenfüllung, Zonenhöhe Dashboard : Kompakt/Groß-Modus, Position, Skalierung, Deckkraft, Symbol-/Timeframe-Listen, Update-Frequenz

: Kompakt/Groß-Modus, Position, Skalierung, Deckkraft, Symbol-/Timeframe-Listen, Update-Frequenz Alarme: Popup/Sound/Push/Email + Cooldown

Märkte und Timeframes

Forex : Hauptwährungen und Crosses (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: Hauptwährungen und Crosses (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Metalle / Indizes / Krypto : XAUUSD, kompatible Indizes, BTCUSD je nach Broker

: XAUUSD, kompatible Indizes, BTCUSD je nach Broker Intraday : M15 bis H1

: M15 bis H1 Swing: H4 bis D1

Update (Version 2.04)

Dashboard PRO : Kompakt/Groß-Modus, Skalierung, Deckkraft, Hover-Effekt und Klick-Navigation

: Kompakt/Groß-Modus, Skalierung, Deckkraft, Hover-Effekt und Klick-Navigation UI-Buttons : Dashboard ein-/ausblenden + „Swept“-Zonen ein-/ausblenden

: Dashboard ein-/ausblenden + „Swept“-Zonen ein-/ausblenden Visuelle Verbesserungen : Lesbare Texte, Premium-Signalpunkte (BSL/SSL/+MSS), integrierte Legende

: Lesbare Texte, Premium-Signalpunkte (BSL/SSL/+MSS), integrierte Legende Stabilität: Optimierung der Aktualisierung (Aktualisierung nur bei Signaländerung)

Benutzerhandbuch und Support

Ein PDF-Benutzerhandbuch (Einstellungen + Beispiele) steht für Käufer zur Verfügung. Es wird auf Anfrage über das MQL5-Nachrichtensystem verschickt.

Support und Updates werden basierend auf Benutzer-Feedback und der Weiterentwicklung von MetaTrader 5 bereitgestellt.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Trading beinhaltet ein hohes Verlustrisiko. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live verwenden, und nutzen Sie ihn nur im Rahmen eines angemessenen Risikomanagements.