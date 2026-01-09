Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Liquidity Sweeps (BSL/SSL) zu erkennen und zu visualisieren sowie mehrere Märkte mithilfe eines Multi-Währungs- / Multi-Timeframe-Dashboards schnell zu scannen. Er platziert keine Aufträge und verwaltet keine Positionen: Er ist ein visuelles Analyse-Tool, kein Handelsroboter.

Einführungsangebot (Preis + Bonus)

Einführungspreis: 39$.

Dieser Preis gilt für die ersten 5 verkauften Lizenzen. Danach wird das Produkt auf 59$ steigen.

Einführungsbonus: Nach dem Kauf schenke ich Ihnen 1 Produkt Ihrer Wahl aus meinem MQL5-Profil (außer Market Structure Order Block Dashboard MT5). Um Ihren Bonus zu erhalten, schreiben Sie mir einfach nach dem Kauf eine private Nachricht über MQL5.

Was der Indikator erkennt und anzeigt

Der Indikator scannt den Chart und hebt hervor:

  • Buy-Side Liquidity (BSL): Sweep über einem Niveau (Swing High, EQH, PDH, PWH)
  • Sell-Side Liquidity (SSL): Sweep unter einem Niveau (Swing Low, EQL, PDL, PWL)
  • Liquiditätszonen: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
  • MSS-Filter (optional): Bestätigung eines Strukturwechsels nach dem Sweep (Modus „Sweep + MSS“)
  • Visuelle Anzeige: Linien + Zonen (Füllung) + „Swept“-Pfeile + Tooltips (Info-Blasen)
  • Dashboard PRO: Multi-Symbol / Multi-Timeframe Scanner mit Signalpunkten (BSL/SSL / +MSS) und Klick-Navigation zum entsprechenden Chart
  • Alarme: Popup, Sound, Push-Benachrichtigung, E-Mail (mit Anti-Spam Cooldown)

Das Ziel ist einfach: Relevante Sweeps schnell erkennen und mit einem übersichtlichen Scanner Zeit sparen, anstatt nur einen einzigen Chart zu überwachen.

Anti-Repaint / Bestätigung

  • Modus Confirm On Close: Signale werden erst beim Kerzenschluss validiert, um Marktrauschen zu begrenzen
  • System für bestätigte Signale (kein Repaint): Einmal validiert, bleibt das Signal fixiert
  • Rückkehr-Parameter (Bars / %) zur Filterung von „sauberen“ Sweeps

Anwendungsbeispiel (einfacher Workflow)

  1. Wählen Sie Ihre Liste von Symbolen und Timeframes im Dashboard (z. B. M15/H1/H4/D1).
  2. Warten Sie, bis ein Signalpunkt aufleuchtet (BSL / SSL oder +MSS, falls aktiviert).
  3. Klicken Sie auf die Zelle: Der Chart wechselt automatisch zum entsprechenden Symbol + Timeframe.
  4. Analysieren Sie den Kontext (Trend, Struktur, Zone) und wenden Sie Ihren Handelsplan an (Stop/Targets/Money Management).

Dieses Produkt bietet kein „magisches Setup“. Es dient dazu, die Erkennung von Sweeps und die Auswahl von Gelegenheiten zu strukturieren und zu beschleunigen.

Hauptparameter

  • Erkennung: Swing Strength, Mindestdistanz des Sweeps, Anzahl der Rückkehr-Bars, % Rückkehr, Bestätigung bei Schlusskurs
  • Zonentypen: Swing HL, EQH/EQL (Toleranz + Berührungen), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS: Aktivierung, Lookback, Mindestschwellenwert
  • Stil: Farben für BSL/SSL, Stil/Dicke der Linien, Zonenfüllung, Zonenhöhe
  • Dashboard: Kompakt/Groß-Modus, Position, Skalierung, Deckkraft, Symbol-/Timeframe-Listen, Update-Frequenz
  • Alarme: Popup/Sound/Push/Email + Cooldown

Märkte und Timeframes

  • Forex: Hauptwährungen und Crosses (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
  • Metalle / Indizes / Krypto: XAUUSD, kompatible Indizes, BTCUSD je nach Broker
  • Intraday: M15 bis H1
  • Swing: H4 bis D1

Update (Version 2.04)

  • Dashboard PRO: Kompakt/Groß-Modus, Skalierung, Deckkraft, Hover-Effekt und Klick-Navigation
  • UI-Buttons: Dashboard ein-/ausblenden + „Swept“-Zonen ein-/ausblenden
  • Visuelle Verbesserungen: Lesbare Texte, Premium-Signalpunkte (BSL/SSL/+MSS), integrierte Legende
  • Stabilität: Optimierung der Aktualisierung (Aktualisierung nur bei Signaländerung)

Benutzerhandbuch und Support

Ein PDF-Benutzerhandbuch (Einstellungen + Beispiele) steht für Käufer zur Verfügung. Es wird auf Anfrage über das MQL5-Nachrichtensystem verschickt.

Support und Updates werden basierend auf Benutzer-Feedback und der Weiterentwicklung von MetaTrader 5 bereitgestellt.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt garantiert keine Ergebnisse und stellt keine Anlageberatung dar. Trading beinhaltet ein hohes Verlustrisiko. Testen Sie den Indikator immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live verwenden, und nutzen Sie ihn nur im Rahmen eines angemessenen Risikomanagements.

Weitere Produkte dieses Autors
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Indikatoren
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der einen vollständigen visuellen Handelsplan anzeigt: Signal , Einstieg (Entry) , Stop Loss und Take Profits , die automatisch in Vielfachen von R (Risiko) berechnet werden. Dieser Indikator platziert keine Aufträge. Es ist ein Werkzeug für die visuelle Analyse und das Management, kein Trading-Roboter (EA). Einführungsangebot: Jeder Kauf berechtigt zu 1 kostenlosen Indikator Ihrer Wahl aus meine
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indikatoren
Position Size Calculator Lite MT5 – Kostenloser Indikator für Risikomanagement Wichtig: Wenn du interaktive Drag-&-Drop Stop-Loss/Take-Profit-Zonen im Chart, ein erweitertes Panel mit Margin-Informationen und detaillierten Risiko-Kennzahlen brauchst, suche im Market nach „Position Size Calculator PRO MT5“ . Diese Lite-Version ist eine kostenlose, vereinfachte Ausgabe, die sich auf die Positionsgrößen-Berechnung konzentriert. Feedback Dieser Indikator ist kostenlos und wird in meiner Freizeit gep
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indikatoren
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO ist ein Risk-Management -Indikator für MetaTrader 5, der die optimale Positionsgröße (Lot Size) automatisch berechnet — basierend auf deinem Risiko pro Trade, der Stop-Loss -Distanz und den Symbol-Spezifikationen (Tick Value, Tick Size, Mindest-/Maximal-/Step-Volumen, Margin). Dieses Produkt öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein Entscheidungs-Unterstützungswerkzeug , das dein Money Management standardisier
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – ICT / Smart Money Concepts Indikator für MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 ist ein fortgeschrittener Indikator für MetaTrader 4, entwickelt für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und dem ICT -Ansatz arbeiten: Marktstruktur, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , Liquiditätszonen , Kill Zones und Volume Profile – alles in einem einzigen visuellen Dashboard. Es handelt sich nicht um einen Expert Advisor – der
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indikatoren
Multi Currency Strength Dashboard Mini (KOSTENLOS) – Währungsstärke-Meter für MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini ist ein kostenloser Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit in einem klaren Dashboard anzeigt. Ziel: In wenigen Sekunden erkennen, welche Währungen stark bzw. schwach sind, um die Watchlist effizienter aufzubauen und Paare nach dem Prinzip stark vs. schwach auszuwählen. Hauptfunktio
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indikatoren
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Währungsstärke-Meter mit visuellem Dashboard Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein Indikator für MetaTrader 5 , der die relative Stärke von 8 Hauptwährungen (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) in Echtzeit berechnet und bis zu 28 Forex-Paare analysiert (abhängig von den beim Broker verfügbaren Symbolen). Ziel des Tools ist eine schnelle und strukturierte Übersicht über Währungsstärke/-schwäche, um Paare für die Analyse auszuwählen (s
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilitys
SUCHEN SIE NACH DER MT5-VERSION? Wenn Sie MetaTrader 5 verwenden, klicken Sie hier, um die native Version zu erhalten: https://www.mql5.com/en/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Professioneller Währungsstärke-Indikator (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO ist ein fortschrittlicher Indikator für MetaTrader 4, der die relative Stärke der wichtigsten Forex-Währungen in Echtzeit misst. Er analysiert bis zu 28 Hauptpaare, berechnet die normalisierte Stärke der
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indikatoren
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Lot-Berechnung + visuelle SL/TP-Zonen (Drag & Drop) für schnelleres und präziseres Risikomanagement Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 ist ein Position-Sizing - (Money-Management-) Indikator für MetaTrader 4. Er berechnet automatisch die optimale Lotgröße basierend auf Ihrem Risiko pro Trade , der Stop-Loss -Distanz und den Symbol-Eigenschaften (Tick Value, Tick Size, Margin, Hebel usw.). Version 2.0 ist ein großes Upgrade: Statt nur ein Panel abzulesen
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitys
Trailing Stop Manager PRO — Professionelles Trailing-Stop-Management (MT5) Trailing Stop Manager PRO ist ein Expert Advisor für MetaTrader 5, der das Trailing-Stop-Management für offene Positionen automatisiert. Er kann alle Positionen auf dem Konto verwalten oder nur diejenigen, die nach Symbol und/oder MagicNumber gefiltert werden. Der EA bietet mehrere Funktionen: fester Trailing-Stop in Pips, ATR-basiertes Trailing, automatischer Break-Even, Teil­schließung sowie ein visuelles Dashboard. Zwe
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitys
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Bestehe deine Prop-Firm-Challenges, indem du deine Disziplin automatisierst. Der Hauptgrund für das Scheitern im Funding-/Prop-Trading ist nicht die Strategie, sondern das Risikomanagement. Das Erreichen des maximalen Tagesverlustes (Daily Drawdown) durch Fehler oder Emotionen ist fatal. Prop Firm Guardian PRO ist dein automatisches Sicherheitsnetz. Er überwacht die Equity deines Kontos in Echtzeit und schließt ALLES, BEVOR das Limit verletzt wird. ️
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension