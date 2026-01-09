Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per rilevare e visualizzare i barridi di liquidità (BSL/SSL) e scansionare rapidamente più mercati grazie a una Dashboard multi-valuta / multi-timeframe. L'indicatore non apre ordini e non gestisce le posizioni: è uno strumento di analisi visiva, non un robot di trading.

Offerta di lancio (prezzo + bonus)

Prezzo di lancio: 39$.

Questo prezzo è valido per le prime 5 licenze vendute. Successivamente, il prezzo passerà a 59$.

Bonus di lancio: dopo l'acquisto, ti offro 1 prodotto a tua scelta dal mio profilo MQL5 (escluso Market Structure Order Block Dashboard MT5). Per ricevere il bonus, è sufficiente scrivermi un messaggio privato via MQL5 dopo l'acquisto.

Cosa rileva e visualizza l'indicatore

L'indicatore scansiona il grafico e mette in evidenza:

Buy-Side Liquidity (BSL) : barrido sopra un livello (swing high, EQH, PDH, PWH)

: barrido sopra un livello (swing high, EQH, PDH, PWH) Sell-Side Liquidity (SSL) : barrido sotto un livello (swing low, EQL, PDL, PWL)

: barrido sotto un livello (swing low, EQL, PDL, PWL) Zone di liquidità : Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL) Filtro MSS (opzionale) : conferma del cambio di struttura dopo lo sweep (modalità “Sweep + MSS”)

: conferma del cambio di struttura dopo lo sweep (modalità “Sweep + MSS”) Visualizzazione : linee + zone (riempimento) + frecce “Swept” + info-bolle (tooltips)

: linee + zone (riempimento) + frecce “Swept” + info-bolle (tooltips) Dashboard PRO : scanner multi-simbolo / multi-timeframe con indicatori visivi (BSL/SSL / +MSS) e clic per navigare direttamente al grafico

: scanner con indicatori visivi (BSL/SSL / +MSS) e direttamente al grafico Avvisi: Popup, Suono, Push, Email (con cooldown anti-spam)

L'obiettivo è semplice: individuare rapidamente gli sweep rilevanti e risparmiare tempo con uno scanner chiaro, invece di monitorare un singolo grafico.

Anti-repaint / Conferma

Modalità Confirm On Close : i segnali vengono validati alla chiusura della candela per limitare il rumore

: i segnali vengono validati alla chiusura della candela per limitare il rumore Sistema di segnali confermati (anti-repaint): una volta validato, il segnale rimane fisso

(anti-repaint): una volta validato, il segnale rimane fisso Parametri di rientro (bars / %) per filtrare i barridi “puliti”

Esempio di utilizzo (workflow semplice)

Scegli la tua lista di simboli e timeframe nella Dashboard (es: M15/H1/H4/D1). Attendi che un indicatore si accenda (BSL / SSL o +MSS se attivato). Clicca sulla cella: il grafico passerà automaticamente al simbolo + timeframe interessati. Analizza il contesto (tendenza, struttura, zona) e applica il tuo piano di trading (stop/targets/money management).

Questo prodotto non fornisce un “setup magico”. Serve a strutturare e accelerare la rilevazione degli sweep e la selezione delle opportunità.

Parametri principali

Rilevazione : Swing Strength, distanza minima dello sweep, numero di barre di rientro, % di rientro, conferma alla chiusura

: Swing Strength, distanza minima dello sweep, numero di barre di rientro, % di rientro, conferma alla chiusura Tipi di zone : Swing HL, EQH/EQL (tolleranza + tocchi), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (tolleranza + tocchi), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : attivazione, lookback, soglia minima

: attivazione, lookback, soglia minima Stile : colori BSL/SSL, stile/spessore dei livelli, riempimento delle zone, altezza delle zone

: colori BSL/SSL, stile/spessore dei livelli, riempimento delle zone, altezza delle zone Dashboard : modalità Compatta/Grande, posizione, scala, opacità, liste simboli/timeframe, frequenza di aggiornamento

: modalità Compatta/Grande, posizione, scala, opacità, liste simboli/timeframe, frequenza di aggiornamento Alert: Popup/Suono/Push/Email + cooldown

Mercati e timeframe

Forex : major e cross (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: major e cross (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Metalli / Indici / Crypto : XAUUSD, indici compatibili, BTCUSD a seconda del broker

: XAUUSD, indici compatibili, BTCUSD a seconda del broker Intraday : da M15 a H1

: da M15 a H1 Swing: da H4 a D1

Aggiornamento (Versione 2.04)

Dashboard PRO : modalità Compatta/Grande, ridimensionamento, opacità, effetto hover e navigazione tramite clic

: modalità Compatta/Grande, ridimensionamento, opacità, effetto hover e navigazione tramite clic Pulsanti UI : mostra/nascondi la dashboard + mostra/nascondi le zone “Swept”

: mostra/nascondi la dashboard + mostra/nascondi le zone “Swept” Miglioramenti visivi : testi leggibili, indicatori premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrata

: testi leggibili, indicatori premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrata Stabilità: ottimizzazione dell'aggiornamento (refresh solo in caso di cambio segnale)

Guida utente e supporto

Una guida utente in PDF (impostazioni + esempi) è disponibile per gli acquirenti. Viene inviata su richiesta tramite la messaggistica MQL5.

Il supporto e gli aggiornamenti sono garantiti in base ai feedback degli utenti e all'evoluzione di MetaTrader 5.

Avvertenza

Questo prodotto non garantisce alcun risultato e non costituisce consulenza finanziaria. Il trading comporta un elevato rischio di perdita. Testate sempre l'indicatore su un conto demo prima di utilizzarlo in reale e usatelo esclusivamente nell'ambito di un money management adeguato.