Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per rilevare e visualizzare i barridi di liquidità (BSL/SSL) e scansionare rapidamente più mercati grazie a una Dashboard multi-valuta / multi-timeframe. L'indicatore non apre ordini e non gestisce le posizioni: è uno strumento di analisi visiva, non un robot di trading.

Offerta di lancio (prezzo + bonus)

Prezzo di lancio: 39$.

Questo prezzo è valido per le prime 5 licenze vendute. Successivamente, il prezzo passerà a 59$.

Bonus di lancio: dopo l'acquisto, ti offro 1 prodotto a tua scelta dal mio profilo MQL5 (escluso Market Structure Order Block Dashboard MT5). Per ricevere il bonus, è sufficiente scrivermi un messaggio privato via MQL5 dopo l'acquisto.

Cosa rileva e visualizza l'indicatore

L'indicatore scansiona il grafico e mette in evidenza:

  • Buy-Side Liquidity (BSL): barrido sopra un livello (swing high, EQH, PDH, PWH)
  • Sell-Side Liquidity (SSL): barrido sotto un livello (swing low, EQL, PDL, PWL)
  • Zone di liquidità: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
  • Filtro MSS (opzionale): conferma del cambio di struttura dopo lo sweep (modalità “Sweep + MSS”)
  • Visualizzazione: linee + zone (riempimento) + frecce “Swept” + info-bolle (tooltips)
  • Dashboard PRO: scanner multi-simbolo / multi-timeframe con indicatori visivi (BSL/SSL / +MSS) e clic per navigare direttamente al grafico
  • Avvisi: Popup, Suono, Push, Email (con cooldown anti-spam)

L'obiettivo è semplice: individuare rapidamente gli sweep rilevanti e risparmiare tempo con uno scanner chiaro, invece di monitorare un singolo grafico.

Anti-repaint / Conferma

  • Modalità Confirm On Close: i segnali vengono validati alla chiusura della candela per limitare il rumore
  • Sistema di segnali confermati (anti-repaint): una volta validato, il segnale rimane fisso
  • Parametri di rientro (bars / %) per filtrare i barridi “puliti”

Esempio di utilizzo (workflow semplice)

  1. Scegli la tua lista di simboli e timeframe nella Dashboard (es: M15/H1/H4/D1).
  2. Attendi che un indicatore si accenda (BSL / SSL o +MSS se attivato).
  3. Clicca sulla cella: il grafico passerà automaticamente al simbolo + timeframe interessati.
  4. Analizza il contesto (tendenza, struttura, zona) e applica il tuo piano di trading (stop/targets/money management).

Questo prodotto non fornisce un “setup magico”. Serve a strutturare e accelerare la rilevazione degli sweep e la selezione delle opportunità.

Parametri principali

  • Rilevazione: Swing Strength, distanza minima dello sweep, numero di barre di rientro, % di rientro, conferma alla chiusura
  • Tipi di zone: Swing HL, EQH/EQL (tolleranza + tocchi), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS: attivazione, lookback, soglia minima
  • Stile: colori BSL/SSL, stile/spessore dei livelli, riempimento delle zone, altezza delle zone
  • Dashboard: modalità Compatta/Grande, posizione, scala, opacità, liste simboli/timeframe, frequenza di aggiornamento
  • Alert: Popup/Suono/Push/Email + cooldown

Mercati e timeframe

  • Forex: major e cross (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
  • Metalli / Indici / Crypto: XAUUSD, indici compatibili, BTCUSD a seconda del broker
  • Intraday: da M15 a H1
  • Swing: da H4 a D1

Aggiornamento (Versione 2.04)

  • Dashboard PRO: modalità Compatta/Grande, ridimensionamento, opacità, effetto hover e navigazione tramite clic
  • Pulsanti UI: mostra/nascondi la dashboard + mostra/nascondi le zone “Swept”
  • Miglioramenti visivi: testi leggibili, indicatori premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrata
  • Stabilità: ottimizzazione dell'aggiornamento (refresh solo in caso di cambio segnale)

Guida utente e supporto

Una guida utente in PDF (impostazioni + esempi) è disponibile per gli acquirenti. Viene inviata su richiesta tramite la messaggistica MQL5.

Il supporto e gli aggiornamenti sono garantiti in base ai feedback degli utenti e all'evoluzione di MetaTrader 5.

Avvertenza

Questo prodotto non garantisce alcun risultato e non costituisce consulenza finanziaria. Il trading comporta un elevato rischio di perdita. Testate sempre l'indicatore su un conto demo prima di utilizzarlo in reale e usatelo esclusivamente nell'ambito di un money management adeguato.

Altri dall’autore
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (3)
Indicatori
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 è un indicatore per MetaTrader 5 che automatizza l’analisi della struttura di mercato e dei concetti ICT / Smart Money . Non apre posizioni e non gestisce ordini: è uno strumento di analisi visiva , non un robot di trading automatizzato. Cosa mostra l’indicatore L’indicatore scansiona il grafico e mette in evidenza le seguenti informazioni : Struttura di mercato : swing principali, HH, HL, LH, LL Rotture di st
Trendline Targets Dashboard MT5
Prime Horizon
Indicatori
Trendline Targets Dashboard MT5 Trendline Targets Dashboard MT5 è un indicatore per MetaTrader 5 che visualizza un piano di trading completo: segnale , Ingresso (Entry) , Stop Loss e Take Profits calcolati automaticamente in multipli di R (rischio). Questo indicatore non esegue ordini. È uno strumento di analisi e gestione visiva, non un robot di trading. Offerta di lancio: Ogni acquisto dà diritto a 1 indicatore in omaggio a scelta dal mio profilo MQL5. Eccezione: Il bonus non si applica al pr
Position Size Calculator ATR
Prime Horizon
Indicatori
Position Size Calculator Lite MT5 – Indicatore gratuito di gestione del rischio Importante: se ti servono zone Stop Loss / Take Profit interattive (drag-and-drop sul grafico), un pannello avanzato con informazioni sul margine e metriche di rischio dettagliate, cerca nel Market “Position Size Calculator PRO MT5” . Questa versione Lite è un’edizione gratuita e semplificata, focalizzata sul calcolo della size della posizione. Feedback Questo indicatore è gratuito ed è mantenuto nel mio tempo libero
FREE
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicatori
Position Size Calculator PRO MT5 (v2.1) Position Size Calculator PRO è un indicatore di risk management per MetaTrader 5 che calcola automaticamente la dimensione della posizione (lot size) in base al rischio per operazione, alla distanza dello Stop Loss e alle specifiche del simbolo (tick value, tick size, volume minimo/massimo/step, margine). Questo prodotto non apre operazioni e non gestisce ordini: è uno strumento di supporto alle decisioni progettato per standardizzare il money management
Market Structure Order Block Dashboard MT4
Prime Horizon
Indicatori
Market Structure Order Block Dashboard MT4 – Indicatore ICT / Smart Money Concepts per MetaTrader 4 Market Structure Order Block Dashboard MT4 è un indicatore avanzato per MetaTrader 4, progettato per i trader che utilizzano i Smart Money Concepts (SMC) e l’approccio ICT : struttura di mercato, Order Blocks , BOS / ChoCH , Fair Value Gaps (FVG) , zone di liquidità , Kill Zones e Volume Profile , tutto riunito in un unico dashboard visivo. Non è un Expert Advisor e non apre né gestisce operazioni
Multi Currency Strength Dashboard Mini
Prime Horizon
Indicatori
Multi Currency Strength Dashboard Mini (GRATIS) – Misuratore di Forza Valutaria per MetaTrader 5 Multi Currency Strength Dashboard Mini è un indicatore gratuito per MetaTrader 5 che mostra in tempo reale la forza relativa di 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) tramite un dashboard chiaro e immediato. Obiettivo: individuare in pochi secondi quali valute sono forti e quali sono deboli , per creare una watchlist più efficace e selezionare coppie con logica forte vs debole .
FREE
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicatori
Multi-Currency Strength Dashboard PRO MT5 (v2.6) – Misuratore di forza delle valute con dashboard visiva Multi-Currency Strength Dashboard PRO è un indicatore per MetaTrader 5 che misura in tempo reale la forza relativa di 8 valute principali (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD, NZD) analizzando fino a 28 coppie Forex (in base ai simboli disponibili presso il tuo broker). L’obiettivo è fornire una visione rapida e strutturata della forza/debolezza delle valute, aiutando a selezionare le coppie da
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilità
STAI CERCANDO LA VERSIONE PER MT5? Se utilizzi MetaTrader 5, clicca qui per ottenere la versione nativa: https://www.mql5.com/en/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicatore professionale di forza delle valute (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO è un indicatore avanzato per MetaTrader 4 che misura in tempo reale la forza relativa delle principali valute del mercato Forex. Analizza fino a 28 coppie principali, calcola la forza normalizzata delle 8 valute
Position Size Calculator PRO MT4
Prime Horizon
Indicatori
Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 – Calcolo del lotto + Zone SL/TP visive (Drag & Drop) per una gestione del rischio più veloce e precisa Position Size Calculator PRO MT4 V2.0 è un indicatore di position sizing (money management) per MetaTrader 4. Calcola automaticamente la dimensione di lotto ottimale in base al tuo rischio per trade , alla distanza dello Stop Loss e alle caratteristiche del simbolo (tick value, tick size, margine, leva, ecc.). La versione 2.0 è un aggiornamento importante:
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilità
Trailing Stop Manager PRO — Gestione professionale del trailing stop (MT5) Trailing Stop Manager PRO è un Expert Advisor per MetaTrader 5 che automatizza la gestione del trailing stop sulle posizioni aperte. Può gestire tutte le posizioni del conto oppure solo quelle filtrate per simbolo e/o MagicNumber. L’EA include diversi modelli di gestione: trailing fisso in pips, trailing basato sull’ATR, break-even automatico, chiusura parziale e una dashboard visiva. Obiettivo dello strumento Standardizz
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilità
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Supera le tue sfide Prop Firm automatizzando la tua disciplina. La causa principale dei fallimenti nel trading finanziato non è la strategia, ma la gestione del rischio. Raggiungere la Perdita Giornaliera Massima (Daily Drawdown) per errore o per emozione è fatale. Prop Firm Guardian PRO è la tua rete di sicurezza automatica. Monitora in tempo reale l’equity del tuo conto e chiude TUTTO PRIMA che il limite venga superato. ️ FUNZIONAMENTO Questo utilit
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione