Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
- Indicatori
- Prime Horizon
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 è un indicatore per MetaTrader 5 progettato per rilevare e visualizzare i barridi di liquidità (BSL/SSL) e scansionare rapidamente più mercati grazie a una Dashboard multi-valuta / multi-timeframe. L'indicatore non apre ordini e non gestisce le posizioni: è uno strumento di analisi visiva, non un robot di trading.
Offerta di lancio (prezzo + bonus)
Prezzo di lancio: 39$.
Questo prezzo è valido per le prime 5 licenze vendute. Successivamente, il prezzo passerà a 59$.
Bonus di lancio: dopo l'acquisto, ti offro 1 prodotto a tua scelta dal mio profilo MQL5 (escluso Market Structure Order Block Dashboard MT5). Per ricevere il bonus, è sufficiente scrivermi un messaggio privato via MQL5 dopo l'acquisto.
Cosa rileva e visualizza l'indicatore
L'indicatore scansiona il grafico e mette in evidenza:
- Buy-Side Liquidity (BSL): barrido sopra un livello (swing high, EQH, PDH, PWH)
- Sell-Side Liquidity (SSL): barrido sotto un livello (swing low, EQL, PDL, PWL)
- Zone di liquidità: Swing High/Low, Equal Highs/Lows (EQH/EQL), Previous Day High/Low (PDH/PDL), Previous Week High/Low (PWH/PWL)
- Filtro MSS (opzionale): conferma del cambio di struttura dopo lo sweep (modalità “Sweep + MSS”)
- Visualizzazione: linee + zone (riempimento) + frecce “Swept” + info-bolle (tooltips)
- Dashboard PRO: scanner multi-simbolo / multi-timeframe con indicatori visivi (BSL/SSL / +MSS) e clic per navigare direttamente al grafico
- Avvisi: Popup, Suono, Push, Email (con cooldown anti-spam)
L'obiettivo è semplice: individuare rapidamente gli sweep rilevanti e risparmiare tempo con uno scanner chiaro, invece di monitorare un singolo grafico.
Anti-repaint / Conferma
- Modalità Confirm On Close: i segnali vengono validati alla chiusura della candela per limitare il rumore
- Sistema di segnali confermati (anti-repaint): una volta validato, il segnale rimane fisso
- Parametri di rientro (bars / %) per filtrare i barridi “puliti”
Esempio di utilizzo (workflow semplice)
- Scegli la tua lista di simboli e timeframe nella Dashboard (es: M15/H1/H4/D1).
- Attendi che un indicatore si accenda (BSL / SSL o +MSS se attivato).
- Clicca sulla cella: il grafico passerà automaticamente al simbolo + timeframe interessati.
- Analizza il contesto (tendenza, struttura, zona) e applica il tuo piano di trading (stop/targets/money management).
Questo prodotto non fornisce un “setup magico”. Serve a strutturare e accelerare la rilevazione degli sweep e la selezione delle opportunità.
Parametri principali
- Rilevazione: Swing Strength, distanza minima dello sweep, numero di barre di rientro, % di rientro, conferma alla chiusura
- Tipi di zone: Swing HL, EQH/EQL (tolleranza + tocchi), PDH/PDL, PWH/PWL
- MSS: attivazione, lookback, soglia minima
- Stile: colori BSL/SSL, stile/spessore dei livelli, riempimento delle zone, altezza delle zone
- Dashboard: modalità Compatta/Grande, posizione, scala, opacità, liste simboli/timeframe, frequenza di aggiornamento
- Alert: Popup/Suono/Push/Email + cooldown
Mercati e timeframe
- Forex: major e cross (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)
- Metalli / Indici / Crypto: XAUUSD, indici compatibili, BTCUSD a seconda del broker
- Intraday: da M15 a H1
- Swing: da H4 a D1
Aggiornamento (Versione 2.04)
- Dashboard PRO: modalità Compatta/Grande, ridimensionamento, opacità, effetto hover e navigazione tramite clic
- Pulsanti UI: mostra/nascondi la dashboard + mostra/nascondi le zone “Swept”
- Miglioramenti visivi: testi leggibili, indicatori premium (BSL/SSL/+MSS), legenda integrata
- Stabilità: ottimizzazione dell'aggiornamento (refresh solo in caso di cambio segnale)
Guida utente e supporto
Una guida utente in PDF (impostazioni + esempi) è disponibile per gli acquirenti. Viene inviata su richiesta tramite la messaggistica MQL5.
Il supporto e gli aggiornamenti sono garantiti in base ai feedback degli utenti e all'evoluzione di MetaTrader 5.
Avvertenza
Questo prodotto non garantisce alcun risultato e non costituisce consulenza finanziaria. Il trading comporta un elevato rischio di perdita. Testate sempre l'indicatore su un conto demo prima di utilizzarlo in reale e usatelo esclusivamente nell'ambito di un money management adeguato.