Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5는 MetaTrader 5 전용 지표로, 유동성 스윕(Liquidity Sweeps)(BSL/SSL)을 탐지하고 시각화하며, 다중 통화 / 다중 타임프레임 대시보드를 통해 여러 시장을 신속하게 스캔할 수 있도록 설계되었습니다. 이 도구는 어떠한 주문도 실행하지 않으며 포지션을 관리하지 않습니다. 이는 트레이딩 로봇이 아닌 시각적 분석 도구입니다.

출시 기념 혜택 (가격 + 보너스)

출시 가격: $39

이 가격은 선착순 5개 라이선스 판매 시까지만 유효합니다. 그 이후 제품 가격은 $59로 인상됩니다.

출시 보너스: 구매 후, 제 MQL5 프로필에 있는 제품 중 원하시는 제품 1개를 무료로 드립니다 (Market Structure Order Block Dashboard MT5 제외). 보너스를 받으시려면 구매 후 MQL5 개인 메시지를 통해 연락 주시기 바랍니다.

탐지 및 표시 항목

이 지표는 차트를 스캔하여 다음 항목을 강조 표시합니다:

Buy-Side Liquidity (BSL) : 특정 레벨(Swing High, EQH, PDH, PWH) 상단에서의 스윕

: 특정 레벨(Swing High, EQH, PDH, PWH) 상단에서의 스윕 Sell-Side Liquidity (SSL) : 특정 레벨(Swing Low, EQL, PDL, PWL) 하단에서의 스윕

: 특정 레벨(Swing Low, EQL, PDL, PWL) 하단에서의 스윕 유동성 존(Liquidity Zones) : 스윙 하이/로우, 이퀄 하이/로우(EQH/EQL), 전일 고가/저가(PDH/PDL), 전주 고가/저가(PWH/PWL)

: 스윙 하이/로우, 이퀄 하이/로우(EQH/EQL), 전일 고가/저가(PDH/PDL), 전주 고가/저가(PWH/PWL) MSS 필터 (선택 사항) : 스윕 후 구조 변화 확인 (“Sweep + MSS” 모드)

: 스윕 후 구조 변화 확인 (“Sweep + MSS” 모드) 시각적 표시 : 라인 + 존(색 채우기) + “Swept” 화살표 + 툴팁(정보 표시창)

: 라인 + 존(색 채우기) + “Swept” 화살표 + 툴팁(정보 표시창) Dashboard PRO : BSL/SSL / +MSS 표시등이 포함된 다중 종목 / 다중 타임프레임 스캐너 및 클릭 시 해당 차트로 즉시 이동 기능

: BSL/SSL / +MSS 표시등이 포함된 스캐너 및 클릭 시 해당 차트로 기능 알림: 팝업, 사운드, 푸시 알림, 이메일 (안티 스팸 쿨다운 기능 포함)

목표는 간단합니다. 단일 차트만 모니터링하는 대신 명확한 스캐너를 사용하여 관련성 높은 스윕을 빠르게 포착하고 시간을 절약하는 것입니다.

안티 리페인트 / 확정 기능

Confirm On Close 모드 : 노이즈를 제한하기 위해 캔들이 마감될 때 신호를 확정합니다.

: 노이즈를 제한하기 위해 캔들이 마감될 때 신호를 확정합니다. 신호 확정 시스템 (안티 리페인트): 한 번 확정된 신호는 다시 그려지거나 바뀌지 않습니다.

(안티 리페인트): 한 번 확정된 신호는 다시 그려지거나 바뀌지 않습니다. 깨끗한 스윕만 필터링하기 위한 되돌림 파라미터(캔들 수 / %) 설정 가능

사용 예시 (간단한 워크플로우)

대시보드에서 감시할 종목 리스트와 타임프레임을 선택합니다 (예: M15/H1/H4/D1). 신호 표시등이 켜질 때까지 기다립니다 (BSL / SSL 또는 활성화된 경우 +MSS). 셀을 클릭합니다: 차트가 해당 종목 + 타임프레임으로 자동 전환됩니다. 문맥(추세, 구조, 존)을 분석하고 본인의 매매 전략(손절/익절/자금 관리)을 적용합니다.

이 제품은 "마법의 셋업"을 제공하지 않습니다. 스윕 탐지와 기회 포착을 체계화하고 가속화하는 용도로 사용됩니다.

주요 파라미터

탐지 설정 : Swing Strength, 최소 스윕 거리, 되돌림 K선 수, 되돌림 비율 %, 종가 확정 여부

: Swing Strength, 최소 스윕 거리, 되돌림 K선 수, 되돌림 비율 %, 종가 확정 여부 존 유형 : Swing HL, EQH/EQL (허용 오차 + 터치 횟수), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (허용 오차 + 터치 횟수), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : 활성화 여부, 룩백(Lookback) 기간, 최소 임계값

: 활성화 여부, 룩백(Lookback) 기간, 최소 임계값 스타일 : BSL/SSL 색상, 레벨 스타일/두께, 존 채우기, 존 높이

: BSL/SSL 색상, 레벨 스타일/두께, 존 채우기, 존 높이 대시보드 : 컴팩트/라지 모드, 위치, 크기 조절(Scale), 투명도, 종목/타임프레임 리스트, 업데이트 빈도

: 컴팩트/라지 모드, 위치, 크기 조절(Scale), 투명도, 종목/타임프레임 리스트, 업데이트 빈도 알림: 팝업/사운드/푸시/이메일 + 쿨다운 시간

적용 시장 및 타임프레임

외환(Forex) : 주요 통화쌍 및 교차 환율 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등)

: 주요 통화쌍 및 교차 환율 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY 등) 금속 / 지수 / 가상화폐 : XAUUSD, 호환되는 지수, 브로커에 따른 BTCUSD 등

: XAUUSD, 호환되는 지수, 브로커에 따른 BTCUSD 등 데이트레이딩 : M15 ~ H1

: M15 ~ H1 스윙트레이딩: H4 ~ D1

업데이트 사항 (버전 2.04)

Dashboard PRO : 컴팩트/라지 모드, 스케일링, 투명도, 마우스 호버 효과 및 클릭 네비게이션

: 컴팩트/라지 모드, 스케일링, 투명도, 마우스 호버 효과 및 클릭 네비게이션 UI 버튼 : 대시보드 표시/숨기기 + “Swept” 존 표시/숨기기 버튼

: 대시보드 표시/숨기기 + “Swept” 존 표시/숨기기 버튼 시각적 개선 : 가독성 높은 텍스트, 프리미엄 표시등(BSL/SSL/+MSS), 통합 범례

: 가독성 높은 텍스트, 프리미엄 표시등(BSL/SSL/+MSS), 통합 범례 안정성: 업데이트 최적화 (신호 변경 시에만 새로고침)

사용자 가이드 및 지원

구매자를 위한 PDF 사용자 가이드(설정 + 예시)가 준비되어 있습니다. MQL5 메시지를 통해 요청하시면 보내드립니다.

기술 지원 및 업데이트는 사용자 피드백과 MetaTrader 5의 업데이트에 따라 지속적으로 이루어집니다.

주의사항

본 제품은 어떠한 결과도 보장하지 않으며 투자 자문을 구성하지 않습니다. 트레이딩은 높은 원금 손실 위험을 수반합니다. 실제 계좌에서 사용하기 전에 항상 데모 계좌에서 충분히 테스트하고, 적절한 자금 관리 원칙 하에서만 사용하십시오.