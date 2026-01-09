Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的指标，用于检测并可视化 流动性扫荡 (BSL/SSL)，并通过 多货币/多周期仪表盘 (Dashboard) 快速扫描多个市场。它 不执行任何交易指令，也不管理仓位：这是一个 视觉分析工具，而非交易机器人。

发布优惠（价格 + 赠品）

首发价格：39 美元。

此价格仅限 前 5 个授权订单。随后，产品价格将恢复至 59 美元。

发布奖励： 购买后，我将从我的 MQL5 个人主页中为您免费提供 1 款自选产品（除 Market Structure Order Block Dashboard MT5 以外）。如需领取奖励，只需在购买后 通过 MQL5 私信联系我 即可。

指标检测与显示内容

该指标扫描图表并突出显示：

买方流动性 (BSL) ：扫过高位水平（Swing High, EQH, PDH, PWH）

：扫过高位水平（Swing High, EQH, PDH, PWH） 卖方流动性 (SSL) ：扫过低位水平（Swing Low, EQL, PDL, PWL）

：扫过低位水平（Swing Low, EQL, PDL, PWL） 流动性区域 ：摆动高/低点 (Swing High/Low)、等高/低点 (EQH/EQL)、前日高/低点 (PDH/PDL)、前周高/低点 (PWH/PWL)

：摆动高/低点 (Swing High/Low)、等高/低点 (EQH/EQL)、前日高/低点 (PDH/PDL)、前周高/低点 (PWH/PWL) MSS 过滤（可选） ：扫荡后结构转换确认（“Sweep + MSS”模式）

：扫荡后结构转换确认（“Sweep + MSS”模式） 视觉展示 ：线条 + 区域（填充）+ “Swept”箭头 + 工具提示

：线条 + 区域（填充）+ “Swept”箭头 + 工具提示 专业仪表盘 (Dashboard PRO) ： 多品种/多周期 扫描器，带有信号圆点（BSL/SSL / +MSS）并支持 点击跳转 到对应图表

： 扫描器，带有信号圆点（BSL/SSL / +MSS）并支持 到对应图表 警报功能：弹窗、声音、推送、邮件（带有 防骚扰冷却时间）

目标很简单：通过清晰的扫描器 快速发现 相关的扫荡机会并 节省时间，无需时刻紧盯单一图表。

防重绘 / 确认机制

收盘确认 (Confirm On Close) 模式：信号在蜡烛收盘时确认，以减少市场噪音

模式：信号在蜡烛收盘时确认，以减少市场噪音 确认信号系统 （不重绘）：一旦确认，信号将固定在图表上

（不重绘）：一旦确认，信号将固定在图表上 回撤参数（K线数 / %）用于过滤“干净”的扫荡信号

使用示例（简单工作流）

在仪表盘中选择您的 品种列表 和 时间周期（例如：M15/H1/H4/D1）。 等待圆点亮起（BSL / SSL 或已激活的 +MSS）。 点击单元格：图表将自动切换到相应的 品种 + 周期。 分析背景（趋势、结构、区域）并执行您的 交易计划（止损/止盈/资金管理）。

本产品不提供“魔法策略”。它旨在 规范并加速 扫荡信号的检测和机会的选择。

主要参数

检测 ：摆动强度 (Swing Strength)、最小扫荡距离、回撤K线数、回撤比例 %、收盘确认

：摆动强度 (Swing Strength)、最小扫荡距离、回撤K线数、回撤比例 %、收盘确认 区域类型 ：Swing HL, EQH/EQL (容差 + 触碰次数), PDH/PDL, PWH/PWL

：Swing HL, EQH/EQL (容差 + 触碰次数), PDH/PDL, PWH/PWL MSS ：激活、回溯期 (Lookback)、最小阈值

：激活、回溯期 (Lookback)、最小阈值 样式 ：BSL/SSL 颜色、水平线样式/粗细、区域填充、区域高度

：BSL/SSL 颜色、水平线样式/粗细、区域填充、区域高度 仪表盘 ：紧凑/完整模式、位置、缩放比例 (Scale)、不透明度、品种/周期列表、更新频率

：紧凑/完整模式、位置、缩放比例 (Scale)、不透明度、品种/周期列表、更新频率 警报：弹窗/声音/推送/邮件 + 冷却时间

适用市场与周期

外汇 ：主流品种及交叉盘（EURUSD, GBPUSD, USDJPY…）

：主流品种及交叉盘（EURUSD, GBPUSD, USDJPY…） 金属 / 指数 / 加密货币 ：XAUUSD, 兼容指数, BTCUSD（取决于经纪商）

：XAUUSD, 兼容指数, BTCUSD（取决于经纪商） 日内交易 ：M15 到 H1

：M15 到 H1 波段交易：H4 到 D1

更新日志 (版本 2.04)

Dashboard PRO ：支持紧凑/完整模式、缩放、不透明度、悬停效果及点击导航

：支持紧凑/完整模式、缩放、不透明度、悬停效果及点击导航 UI 按钮 ：显示/隐藏仪表盘 + 显示/隐藏 “Swept” 区域

：显示/隐藏仪表盘 + 显示/隐藏 “Swept” 区域 视觉优化 ：更清晰的文字、高级信号圆点 (BSL/SSL/+MSS)、内置图例

：更清晰的文字、高级信号圆点 (BSL/SSL/+MSS)、内置图例 稳定性：更新算法优化（仅在信号变化时刷新）

用户指南与支持

为购买者提供 PDF 用户指南（包含设置与示例）。购买后通过 MQL5 私信申请即可获取。

我们将根据用户反馈和 MetaTrader 5 的更新持续提供技术支持和版本更新。

免责声明

本产品不保证任何交易结果，不构成投资建议。交易涉及 高亏损风险。在实盘使用前，请务必先在 模拟账户 中进行测试，并严格遵守合理的风险管理原则。