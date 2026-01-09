Liquidity Sweeps Detector PRO MT5
Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的指标，用于检测并可视化 流动性扫荡 (BSL/SSL)，并通过 多货币/多周期仪表盘 (Dashboard) 快速扫描多个市场。它 不执行任何交易指令，也不管理仓位：这是一个 视觉分析工具，而非交易机器人。
发布优惠（价格 + 赠品）
首发价格：39 美元。
此价格仅限 前 5 个授权订单。随后，产品价格将恢复至 59 美元。
发布奖励： 购买后，我将从我的 MQL5 个人主页中为您免费提供 1 款自选产品（除 Market Structure Order Block Dashboard MT5 以外）。如需领取奖励，只需在购买后 通过 MQL5 私信联系我 即可。
指标检测与显示内容
该指标扫描图表并突出显示：
- 买方流动性 (BSL)：扫过高位水平（Swing High, EQH, PDH, PWH）
- 卖方流动性 (SSL)：扫过低位水平（Swing Low, EQL, PDL, PWL）
- 流动性区域：摆动高/低点 (Swing High/Low)、等高/低点 (EQH/EQL)、前日高/低点 (PDH/PDL)、前周高/低点 (PWH/PWL)
- MSS 过滤（可选）：扫荡后结构转换确认（“Sweep + MSS”模式）
- 视觉展示：线条 + 区域（填充）+ “Swept”箭头 + 工具提示
- 专业仪表盘 (Dashboard PRO)：多品种/多周期扫描器，带有信号圆点（BSL/SSL / +MSS）并支持 点击跳转 到对应图表
- 警报功能：弹窗、声音、推送、邮件（带有 防骚扰冷却时间）
目标很简单：通过清晰的扫描器 快速发现 相关的扫荡机会并 节省时间，无需时刻紧盯单一图表。
防重绘 / 确认机制
- 收盘确认 (Confirm On Close) 模式：信号在蜡烛收盘时确认，以减少市场噪音
- 确认信号系统（不重绘）：一旦确认，信号将固定在图表上
- 回撤参数（K线数 / %）用于过滤“干净”的扫荡信号
使用示例（简单工作流）
- 在仪表盘中选择您的 品种列表 和 时间周期（例如：M15/H1/H4/D1）。
- 等待圆点亮起（BSL / SSL 或已激活的 +MSS）。
- 点击单元格：图表将自动切换到相应的 品种 + 周期。
- 分析背景（趋势、结构、区域）并执行您的 交易计划（止损/止盈/资金管理）。
本产品不提供“魔法策略”。它旨在 规范并加速 扫荡信号的检测和机会的选择。
主要参数
- 检测：摆动强度 (Swing Strength)、最小扫荡距离、回撤K线数、回撤比例 %、收盘确认
- 区域类型：Swing HL, EQH/EQL (容差 + 触碰次数), PDH/PDL, PWH/PWL
- MSS：激活、回溯期 (Lookback)、最小阈值
- 样式：BSL/SSL 颜色、水平线样式/粗细、区域填充、区域高度
- 仪表盘：紧凑/完整模式、位置、缩放比例 (Scale)、不透明度、品种/周期列表、更新频率
- 警报：弹窗/声音/推送/邮件 + 冷却时间
适用市场与周期
- 外汇：主流品种及交叉盘（EURUSD, GBPUSD, USDJPY…）
- 金属 / 指数 / 加密货币：XAUUSD, 兼容指数, BTCUSD（取决于经纪商）
- 日内交易：M15 到 H1
- 波段交易：H4 到 D1
更新日志 (版本 2.04)
- Dashboard PRO：支持紧凑/完整模式、缩放、不透明度、悬停效果及点击导航
- UI 按钮：显示/隐藏仪表盘 + 显示/隐藏 “Swept” 区域
- 视觉优化：更清晰的文字、高级信号圆点 (BSL/SSL/+MSS)、内置图例
- 稳定性：更新算法优化（仅在信号变化时刷新）
用户指南与支持
为购买者提供 PDF 用户指南（包含设置与示例）。购买后通过 MQL5 私信申请即可获取。
我们将根据用户反馈和 MetaTrader 5 的更新持续提供技术支持和版本更新。
免责声明
本产品不保证任何交易结果，不构成投资建议。交易涉及 高亏损风险。在实盘使用前，请务必先在 模拟账户 中进行测试，并严格遵守合理的风险管理原则。