Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 是一款专为 MetaTrader 5 设计的指标，用于检测并可视化 流动性扫荡 (BSL/SSL)，并通过 多货币/多周期仪表盘 (Dashboard) 快速扫描多个市场。它 不执行任何交易指令，也不管理仓位：这是一个 视觉分析工具，而非交易机器人。

发布优惠（价格 + 赠品）

首发价格：39 美元

此价格仅限 前 5 个授权订单。随后，产品价格将恢复至 59 美元

发布奖励： 购买后，我将从我的 MQL5 个人主页中为您免费提供 1 款自选产品 Market Structure Order Block Dashboard MT5 以外）。如需领取奖励，只需在购买后 通过 MQL5 私信联系我 即可。

指标检测与显示内容

该指标扫描图表并突出显示：

  • 买方流动性 (BSL)：扫过高位水平（Swing High, EQH, PDH, PWH）
  • 卖方流动性 (SSL)：扫过低位水平（Swing Low, EQL, PDL, PWL）
  • 流动性区域：摆动高/低点 (Swing High/Low)、等高/低点 (EQH/EQL)、前日高/低点 (PDH/PDL)、前周高/低点 (PWH/PWL)
  • MSS 过滤（可选）：扫荡后结构转换确认（“Sweep + MSS”模式）
  • 视觉展示：线条 + 区域（填充）+ “Swept”箭头 + 工具提示
  • 专业仪表盘 (Dashboard PRO)多品种/多周期扫描器，带有信号圆点（BSL/SSL / +MSS）并支持 点击跳转 到对应图表
  • 警报功能：弹窗、声音、推送、邮件（带有 防骚扰冷却时间

目标很简单：通过清晰的扫描器 快速发现 相关的扫荡机会并 节省时间，无需时刻紧盯单一图表。

防重绘 / 确认机制

  • 收盘确认 (Confirm On Close) 模式：信号在蜡烛收盘时确认，以减少市场噪音
  • 确认信号系统（不重绘）：一旦确认，信号将固定在图表上
  • 回撤参数（K线数 / %）用于过滤“干净”的扫荡信号

使用示例（简单工作流）

  1. 在仪表盘中选择您的 品种列表时间周期（例如：M15/H1/H4/D1）。
  2. 等待圆点亮起（BSL / SSL 或已激活的 +MSS）。
  3. 点击单元格：图表将自动切换到相应的 品种 + 周期
  4. 分析背景（趋势、结构、区域）并执行您的 交易计划（止损/止盈/资金管理）。

本产品不提供“魔法策略”。它旨在 规范并加速 扫荡信号的检测和机会的选择。

主要参数

  • 检测：摆动强度 (Swing Strength)、最小扫荡距离、回撤K线数、回撤比例 %、收盘确认
  • 区域类型：Swing HL, EQH/EQL (容差 + 触碰次数), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS：激活、回溯期 (Lookback)、最小阈值
  • 样式：BSL/SSL 颜色、水平线样式/粗细、区域填充、区域高度
  • 仪表盘：紧凑/完整模式、位置、缩放比例 (Scale)、不透明度、品种/周期列表、更新频率
  • 警报：弹窗/声音/推送/邮件 + 冷却时间

适用市场与周期

  • 外汇：主流品种及交叉盘（EURUSD, GBPUSD, USDJPY…）
  • 金属 / 指数 / 加密货币：XAUUSD, 兼容指数, BTCUSD（取决于经纪商）
  • 日内交易：M15 到 H1
  • 波段交易：H4 到 D1

更新日志 (版本 2.04)

  • Dashboard PRO：支持紧凑/完整模式、缩放、不透明度、悬停效果及点击导航
  • UI 按钮：显示/隐藏仪表盘 + 显示/隐藏 “Swept” 区域
  • 视觉优化：更清晰的文字、高级信号圆点 (BSL/SSL/+MSS)、内置图例
  • 稳定性：更新算法优化（仅在信号变化时刷新）

用户指南与支持

为购买者提供 PDF 用户指南（包含设置与示例）。购买后通过 MQL5 私信申请即可获取。

我们将根据用户反馈和 MetaTrader 5 的更新持续提供技术支持和版本更新。

免责声明

本产品不保证任何交易结果，不构成投资建议。交易涉及 高亏损风险。在实盘使用前，请务必先在 模拟账户 中进行测试，并严格遵守合理的风险管理原则。

