Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5 は、流動性のスイープ（掃出し） (BSL/SSL) を検出し、可視化するために設計された MetaTrader 5 用のインジケーターです。多通貨・多時間足対応のダッシュボードにより、複数の市場を素早くスキャンできます。このツールは注文を出したりポジションを管理したりすることはありません。あくまで視覚的分析ツールであり、自動売買ロボット（EA）ではありません。

リリース記念特典（価格 ＋ ボーナス）

リリース記念価格：39ドル

この価格は先着5名様限定です。その後、製品価格は 59ドル に変更されます。

リリース特典： 購入後、私のMQL5プロフィールにあるお好きな製品を1つプレゼントします（Market Structure Order Block Dashboard MT5 を除く）。特典を受け取るには、購入後に MQL5のプライベートメッセージ でご連絡ください。

検出および表示内容

このインジケーターはチャートをスキャンし、以下をハイライトします：

  • Buy-Side Liquidity (BSL)：特定のレベル（Swing High, EQH, PDH, PWH）の上側でのスイープ
  • Sell-Side Liquidity (SSL)：特定のレベル（Swing Low, EQL, PDL, PWL）の下側でのスイープ
  • 流動性ゾーン：スイング・ハイ/ロー、イコール・ハイ/ロー（EQH/EQL）、前日高値/安値（PDH/PDL）、前週高値/安値（PWH/PWL）
  • MSSフィルタ（オプション）：スイープ後の構造変化（Market Structure Shift）を確認する「Sweep + MSS」モード
  • 視覚表示：ライン ＋ ゾーン（塗りつぶし） ＋ 「Swept」矢印 ＋ ツールチップ（情報表示）
  • Dashboard PRO：ドット表示（BSL/SSL / +MSS）を備えた多通貨・多時間足スキャナー。クリックで対象のチャートへ移動可能
  • アラート：ポップアップ、アラート音、プッシュ通知、メール（連投防止機能付き

目的はシンプルです。一つのチャートを監視し続けるのではなく、明確なスキャナーを使って関連性の高いスイープを素早く特定し、時間を節約することです。

リペイントなし / 確定機能

  • Confirm On Close モード：ノイズを抑えるため、ローソク足の確定時にシグナルを検証します
  • 確定シグナル・システム（リペイントなし）：一度確定したシグナルは書き換えられません
  • 「綺麗な」スイープのみをフィルタリングするための戻りパラメータ（バー数 / ％）設定

使用例（シンプルなワークフロー）

  1. ダッシュボードで監視したい通貨ペア時間足を選択します（例：M15/H1/H4/D1）。
  2. ドットが点灯するのを待ちます（BSL / SSL または有効化されている場合は +MSS）。
  3. セルをクリックします：チャートが自動的に該当する通貨ペア ＋ 時間足に切り替わります。
  4. 文脈（トレンド、構造、ゾーン）を分析し、ご自身のトレードプラン（損切り/利確/資金管理）を適用します。

本製品は「魔法のセットアップ」を提供するものではありません。スイープの検出とチャンスの選別を構造化し、加速させるためのものです。

主なパラメータ

  • 検出設定：スイング強度、最小スイープ距離、戻りバー数、戻り率（％）、確定時確認
  • ゾーンの種類：Swing HL, EQH/EQL (許容誤差 ＋ タッチ回数), PDH/PDL, PWH/PWL
  • MSS：有効化、ルックバック期間、最小閾値
  • スタイル：BSL/SSLの色、レベルのスタイル/太さ、ゾーンの塗りつぶし、ゾーンの高さ
  • ダッシュボード：コンパクト/ラージモード、表示位置、スケール（サイズ）、不透明度、通貨ペア/時間足リスト、更新頻度
  • アラート：ポップアップ/音/プッシュ/メール ＋ クールダウン時間

対応市場と時間足

  • FX：主要通貨ペアおよびクロス通貨（EURUSD, GBPUSD, USDJPY…）
  • メタル / 指数 / 仮想通貨：XAUUSD, 対応する株価指数, BTCUSD（ブローカーに依存）
  • デイトレード：M15 ～ H1
  • スイングトレード：H4 ～ D1

アップデート (Version 2.04)

  • Dashboard PRO：コンパクト/ラージモード、スケーリング、不透明度、ホバー効果、クリックによるチャート移動機能
  • UIボタン：ダッシュボードの表示/非表示 ＋ 「Swept」ゾーンの表示/非表示の切り替え
  • 視覚的改善：視認性の高いテキスト、プレミアムドット（BSL/SSL/+MSS）、統合された凡例
  • 安定性：更新アルゴリズムの最適化（シグナル変化時のみリフレッシュ）

ユーザーガイドとサポート

購入者向けに PDFユーザーガイド（設定方法 ＋ 実例）を用意しています。MQL5のメッセージ機能でリクエストいただければお送りします。

サポートおよびアップデートは、ユーザーのフィードバックやMetaTrader 5の進化に合わせて随時行われます。

免責事項

本製品はいかなる結果も保証するものではなく、投資助言を構成するものでもありません。トレードには高い資金を失うリスクが伴います。本運用前に必ずデモ口座でテストを行い、適切な資金管理の範囲内でのみ使用してください。

