Liquidity Sweeps Detector PRO MT5

Liquidity Sweeps Detector PRO MT5, MetaTrader 5 için tasarlanmış, likidite süpürmelerini (BSL/SSL) tespit etmek ve görselleştirmek için geliştirilmiş bir indikatördür. Çoklu sembol / çoklu zaman dilimi (Dashboard) sayesinde birçok piyasayı hızlıca taramanıza olanak tanır. Bu indikatör işlem açmaz veya pozisyon yönetmez: bu bir görsel analiz aracıdır, bir ticaret robotu (EA) değildir.

Lansman Teklifi (Fiyat + Bonus)

Lansman Fiyatı: 39$.

Bu fiyat satılan ilk 5 lisans için geçerlidir. Sonrasında ürün fiyatı 59$ olacaktır.

Lansman Bonusu: Satın aldıktan sonra, MQL5 profilimdeki ürünlerden seçeceğiniz 1 ürünü hediye ediyorum (Market Structure Order Block Dashboard MT5 hariç). Bonusunuzu almak için satın alma işleminden sonra MQL5 üzerinden bana özel mesaj göndermeniz yeterlidir.

İndikatörün Tespit Ettikleri ve Gösterdikleri

İndikatör grafiği tarar ve şunları vurgular:

Buy-Side Liquidity (BSL) : Bir seviyenin (swing high, EQH, PDH, PWH) üzerindeki süpürme

: Bir seviyenin (swing high, EQH, PDH, PWH) üzerindeki süpürme Sell-Side Liquidity (SSL) : Bir seviyenin (swing low, EQL, PDL, PWL) altındaki süpürme

: Bir seviyenin (swing low, EQL, PDL, PWL) altındaki süpürme Likidite Bölgeleri : Swing High/Low, Eşit Tepe/Diplar (EQH/EQL), Önceki Günün Yüksek/Düşüğü (PDH/PDL), Önceki Haftanın Yüksek/Düşüğü (PWH/PWL)

: Swing High/Low, Eşit Tepe/Diplar (EQH/EQL), Önceki Günün Yüksek/Düşüğü (PDH/PDL), Önceki Haftanın Yüksek/Düşüğü (PWH/PWL) MSS Filtresi (Opsiyonel) : Süpürme sonrası yapı değişim onayı ("Sweep + MSS" modu)

: Süpürme sonrası yapı değişim onayı ("Sweep + MSS" modu) Görsel Ekran : Çizgiler + bölgeler (dolgu) + "Swept" okları + bilgi kutucukları (tooltips)

: Çizgiler + bölgeler (dolgu) + "Swept" okları + bilgi kutucukları (tooltips) Dashboard PRO : Sinyal noktaları (BSL/SSL / +MSS) içeren çoklu sembol / çoklu zaman dilimi tarayıcısı ve grafiğe tek tıkla geçiş

: Sinyal noktaları (BSL/SSL / +MSS) içeren tarayıcısı ve grafiğe Uyarılar: Popup, Ses, Push Bildirimi, E-posta (anti-spam bekleme süresi ile)

Amaç basittir: Tek bir grafiği izlemek yerine net bir tarayıcı ile ilgili süpürmeleri hızlıca fark etmek ve zaman kazanmak.

Anti-Repaint / Onay

Confirm On Close modu: Sinyaller, piyasa gürültüsünü sınırlamak için mum kapanışında doğrulanır

modu: Sinyaller, piyasa gürültüsünü sınırlamak için mum kapanışında doğrulanır Onaylanmış Sinyal sistemi (anti-repaint): Bir sinyal doğrulandıktan sonra sabit kalır, silinmez

sistemi (anti-repaint): Bir sinyal doğrulandıktan sonra sabit kalır, silinmez "Temiz" süpürmeleri filtrelemek için geri dönüş parametreleri (bar sayısı / %)

Kullanım Örneği (Basit İş Akışı)

Dashboard üzerinden izlemek istediğiniz sembol ve zaman dilimi listesini seçin (Örn: M15/H1/H4/D1). Bir sinyal noktasının yanmasını bekleyin (BSL / SSL veya aktifse +MSS). Hücreye tıklayın: Grafik otomatik olarak ilgili sembol + zaman dilimine geçecektir. Bağlamı (trend, yapı, bölge) analiz edin ve kendi ticaret planınızı (stop/hedef/risk yönetimi) uygulayın.

Bu ürün "sihirli bir kurulum" sunmaz. Süpürmelerin tespitini ve fırsat seçimini yapılandırmak ve hızlandırmak için kullanılır.

Temel Parametreler

Tespit : Swing Gücü, min. süpürme mesafesi, geri dönüş bar sayısı, % geri dönüş, kapanışta onay

: Swing Gücü, min. süpürme mesafesi, geri dönüş bar sayısı, % geri dönüş, kapanışta onay Bölge Tipleri : Swing HL, EQH/EQL (tolerans + temas sayısı), PDH/PDL, PWH/PWL

: Swing HL, EQH/EQL (tolerans + temas sayısı), PDH/PDL, PWH/PWL MSS : Aktivasyon, geriye dönük bakış (lookback), minimum eşik

: Aktivasyon, geriye dönük bakış (lookback), minimum eşik Stil : BSL/SSL renkleri, seviye stili/kalınlığı, bölge dolgusu, bölge yüksekliği

: BSL/SSL renkleri, seviye stili/kalınlığı, bölge dolgusu, bölge yüksekliği Dashboard : Kompakt/Geniş mod, konum, ölçek (scale), opaklık, sembol/zaman dilimi listeleri, güncelleme sıklığı

: Kompakt/Geniş mod, konum, ölçek (scale), opaklık, sembol/zaman dilimi listeleri, güncelleme sıklığı Uyarılar: Popup/Ses/Push/E-posta + bekleme süresi

Piyasalar ve Zaman Dilimleri

Forex : Majör ve çapraz çiftler (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…)

: Majör ve çapraz çiftler (EURUSD, GBPUSD, USDJPY…) Metaller / Endeksler / Kripto : XAUUSD, uyumlu endeksler, aracı kuruma göre BTCUSD

: XAUUSD, uyumlu endeksler, aracı kuruma göre BTCUSD Gün içi (Intraday) : M15 - H1 arası

: M15 - H1 arası Swing: H4 - D1 arası

Güncelleme (Versiyon 2.04)

Dashboard PRO : Kompakt/Geniş mod, ölçeklendirme, opaklık, üzerine gelme (hover) efekti ve tıklama ile navigasyon

: Kompakt/Geniş mod, ölçeklendirme, opaklık, üzerine gelme (hover) efekti ve tıklama ile navigasyon UI Butonları : Dashboard'u göster/gizle + "Swept" bölgelerini göster/gizle butonu

: Dashboard'u göster/gizle + "Swept" bölgelerini göster/gizle butonu Görsel İyileştirmeler : Okunabilir metinler, premium sinyal noktaları (BSL/SSL/+MSS), entegre gösterge açıklamaları

: Okunabilir metinler, premium sinyal noktaları (BSL/SSL/+MSS), entegre gösterge açıklamaları Stabilite: Güncelleme optimizasyonu (sadece sinyal değiştiğinde yenileme)

Kullanım Kılavuzu ve Destek

Alıcılar için PDF kullanım kılavuzu (ayarlar + örnekler) mevcuttur. MQL5 mesaj sistemi üzerinden talep edildiğinde gönderilir.

Destek ve güncellemeler, kullanıcı geri bildirimlerine ve MetaTrader 5'in gelişimine göre sağlanmaktadır.

Sorumluluk Reddi

Bu ürün herhangi bir sonuç garanti etmez ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Ticaret yüksek kayıp riski içerir. İndikatörü gerçek hesapta kullanmadan önce daima demo hesapta test edin ve yalnızca uygun bir risk yönetimi çerçevesinde kullanın.