Hammer and Shooting Star pattern MT5 r
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 5.19
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "Молот и падающая звезда" для MT5. Не перерисовывается, не имеет задержек.
- Индикатор "Молот и падающая звезда" — очень мощный индикатор для торговли по Price Action.
- Индикатор распознаёт бычий "Молот" и медвежий "Падающая звезда" на графике:
- Бычий молот — сигнал в виде синей стрелки на графике (см. изображения).
- Медвежий "Падающая звезда" — сигнал в виде красной стрелки на графике (см. изображения).
- С оповещениями на ПК, мобильном телефоне и электронной почте.
- Индикатор "Молот и падающая звезда" отлично сочетается с уровнями поддержки/сопротивления.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.